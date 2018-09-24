“Путінська війна” змінює Україну, підштовхуючи її “геополітичне розлучення” з Росією, бачать із Заходу

Західні коментатори доходять висновку, що затяжна неоголошена війна Росії проти України призвела до руйнуваня довіри між народами на тлі знищення економічних та культурних зв’язків.

Травма російської інтервенції спричинила величезне зрушення в українській громадській думці...

​Анн Епплбом, відома в Україні як автор нової книги про Голодомор (“Червоний голод: Війна Станіла проти України"), у статті в газеті Washington Post пише, що теперішня “війна інтегрується у свідомість українців”, віддаляючи їх від Росії.

“Іронія в тому, що російське вторгнення, що спочатку мало на меті покарати прозахідний уряд України, штовхнуло країну в абсолютно іншому напрямку. Це також нагадування, що стратегічне мислення російського президента Володимира Путіна насправді дуже обмежене”, - доходить висновку Епплбом.

Вона також нагадує, що намагання впливати на вибори у США спричинило в Америці рівені неприязні до Росії, яких не було за останні півсторіччя.

На її думку втручання Путіна в Україну “перетворило колись дружню сусідню країну на ворога. Його намагання об’єднати “російськомовні народи” у євразійський блок переконали тисячі людей відмовитися говорити російською”.

Анн Епплбом критикує, але називає ознакою обуреного розчарування нескінченною війною “дріб’язкові й дискримінаційні кроки” місцевої влади на Львівщині, яка у вересні проголосила тимчасову заборону російськомовного культурного продукту.

Епплбом посилається на свої особисті спостереження в Україні, а також на публікацію американського аналітичного центру Atlantic Council з подібними висновками.

У тій статті Пітер Дікінсон вказує зокрема на те, що з жовтня 2015 року між Україною та Росією немає прямого авіаційного сполучення, у той час як західні авіакомпанії відкривають нові рейси з українських міст на Захід.

“Кожен новий політ допомагає розширювати український світогляд і міцніше вкоренити країну у ширшій міжнародній спільноті”, - проголошує автор.

Він зауважує на економічній статистиці, згідно з якою з 2014 року “частка Росії в українському експорті впала з 24% до приблизно 9%, а імпорт російських товарів до України скоротився на половину”.

За словам Дікінсона, “травма російської інтервенції спричинила величезне зрушення в українській громадській думці, піднявши до небувалого рівня підтримку ідеї вступу до ЄС та НАТО і знизивши бажання до тісніших зв’язків з Росією”.

“Це не те, чого хотів Путін, коли віддав перший наказ про вторгнення в Крим”, - переконаний Пітер Дікінсон, який стверджує далі, - “Москва сподівалась зірвати перехід України на сторону Західу. Натомість конфлікт вийшов з під контролю Кремля, перетворивши незґрабні, але близькі стосунки на геополітичне розлучення сторіччя”.

Автор пише, що зараз Москва покладає надії на зміну влади в Україні у результаті президентських і парламентських виборів 2019 року, але часи проросійської більшості в українському політикумі, вважає він, минули.

Пітер Дікінсон застерігає про реальну загрозу, що Росія може вирішити, що далі найкращим варіантом дій для неї є сіяння хаосу, але через цю російську агресивність в України не залишається іншого вибору, як “невизначений час тримати лінію фронту, що простягається від Азовського моря до кіберпростору”.

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