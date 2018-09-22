У США розслідують грошові перекази між росіянами - організаторами зустрічі у Trump Tower - BuzzFeed

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, за повідомленнями, досліджує платежі, що здійснювали два росіянина, які організували зустріч в офісному центрі Trump Tower з керівниками виборчої кампанії Трампа.

Команда Мюллера задає питання про платіж обсягом 3,3 мільйона доларів між Арасом Агаларовим та його співробітником Іраклієм Кавеладзе. Про це повідомляє видання BuzzFeed News. Російський мільярдер зі зв’язками як з Трампом так і з Путіним, Агаларов допоміг спланувати зустріч в червні 2016 року.

Посадовці трьох різних банків висловили занепокоєння з приводу переказу коштів, хоча очевидного зв’язку цього переказу з зустріччю в Trump Tower не було помічено. За документами, Агаларов почав переказувати гроші 3 червня 2016 року, в той же день, коли відбулась зустріч між Дональдом Трампом Молодшим, Джередом Кушнером та Полом Манафоратом з російською юристкою Наталією Весельницькою в Trump Tower. За повідомленнями, зустріч відбулась, бо Весельницька, можливо, мала негативну інформацію на Гілларі Клінтон – конкурентку Трампа на виборах президента.

Раніше Кавеладзе перебував під слідством через звинувачення у відмиванні грошей, наголошує видання.

Скотт Болбер, юрист Агаларова та Кавеладзе заявляє, що ці платежі є законними і призначались для оплати різних ділових видатків в США.

Три фінансові установи США - Citibank, JP Morgan Chase та Morgan Stanley – виявили платіж у 3,3 мільйона доларів від Агаларова до Кавеладзе.

Перекази проводились непрозоро. Так, 3 червня Кавеладзе почав розміщувати чеки на рахунок в JP Morgan Chase в Каліфорнії через три різні відділення банку на загальну суму більше 300 000 доларів. Потім 6 червня Агаларов почав надсилати чеки Кавеладзе через Morgan Stanley Wealth Management на загальну суму 971 000 доларів. Підозру банків викликала відсутність чіткого формулювання призначеня платежу.

В звіті про підозрілі опрації всі три банки згадали про урядовий звіт 2000 року стосовно розслідування проти Кавеладзе через відмивання коштів. У звіті йшлося, що Кавеладзе створив більше 2 000 корпорацій в Делавері для російських брокерів нерухомості і відкрив для них банківські рахунки в США. Брокери використали ці рахунки, щоб перевести біля 1,4 мільярда доларів, йдеться у звіті. Кавеладзе не було висунуто звинувачень.

Дивіться також: Майбутнє портвейну в Португалії залежить від умов "Брекзиту"