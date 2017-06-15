Активна присутність Путіна в ЗМІ готує ґрунт для можливого балотування на 4-й термін

Масштабними акціями у ЗМІ Володимир Путін створює умови для початку виборчої кампанії за четвертий термін на президентській посаді.

Путін досі уникав відповідей на запитання, чи хоче він балотуватися на виборах, запланованих на березень 2018 року.

Проте на тлі соціальних і політичних протестів у Росії господар Кремля значно посилює свою присутність у засобах масової інформації.

Головний російський державний телеканал - “Перший” зараз активно рекламує показ наступного тижня (19-22 червня) чотирьох серій документальної стрічки американського режисера Олівера Стоуна на основі інтерв’ю з російським президентом.

На Заході Стоуна, відомого прихильністю до Москви, скритикували за некритичність його розмов з Путіним.

Сам режисер, активно рекламуючи свою стрічку, у дописі в Twitter називає її "кульмінаційним моментом" в своїй кар’єрі:

Іншою великою появою Володимира Путіна у ЗМІ стане щорічний телемарафон у четвер, під час якого він упродовж кількох годин у прямому ефірі відповідає на відібрані запитання російських громадян з різних регіонів країни.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заперечив повідмолення, що програма з ведучими та запитаннями нещодавно відбула репетицію у готельному комплексі під Москвою.

Московський кореспондент ВВС Стів Розенберґ подає у Twitter фото з екрану, на якому в прямому телеефірі російського телеканалу з’явилося запитання: "Путін, ти справді вважаєш, що люди вірять в цей цирк з підлаштованими запитаннями?"

На початку місяця Путін дав велике ексклюзивне інтерв’ю американській журналістці Мейґин Келлі для каналу NBC.

Тим часом одного з найвідоміших потенційних суперників чинного російського президента - опозиційного лідера Олексія Навального влада у Москві не збирається допускати до участі у виборах.

Голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова сказала в інтерв’ю телеканалу “Дождь” у середу, що “у нього немає шансу бути зареєстрованим на виборах через його попередню судимість”.

Навальний зараз відбуває черговий 30-денний термін ув’язнення у зв’язку з антиурядовими демонстраціями, що відбулися в Росії 12 червня.

Але юридичною перешкодою для нього є умовне 5-річне ув’язнення за звинуваченнями у фінансових зловживаннях, які Навальний називає сфабрикованими.

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