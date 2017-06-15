Не було б Криму, придумали б щось іще – Путін про санкції

Президент Росії Володимир Путін заявив, що справжньою метою запровадження західними країнами санкцій була політика стримування Росії як конкурента, а не реакція на дії Москви проти України.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це голова російської держави заявив 15 червня під час спілкування з росіянами на «прямій лінії», яка транслюється в ефірі центральних телеканалів та радіостанцій.

«Не було б Криму, придумали б щось іще», – стверджує Путін.

Він також вважає, що більше за санкції на російську економіку вплинуло падіння цін на нафту.

«Санкції, звісно, позначилися на російській економіці, але більше вплинула зовнішньоекономічна кон’юнктура, в тому числі падіння цін на енергоносії», – вважає російський лідер.

Він також оприлюднив підрахунки, згідно з якими втрати Москви від санкцій склали 50-52 мільярди доларів, а втрати країн, які їх запровадили – 100 мільярдів доларів.

США, Євросоюз та інші західні країни в кілька етапів запровадили санкції проти Росії – спершу через анексію Криму, згодом – через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі. Російська влада відповіла своїми обмежувальними заходами, заборонивши, зокрема, постачання до Росії харчів із західних країн.



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