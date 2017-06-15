Спеціальні потреби

Мови
США

Не було б Криму, придумали б щось іще – Путін про санкції

Президент Росії Володимир Путін на «прямій лінії», 15 червня 2017 року

Президент Росії Володимир Путін заявив, що справжньою метою запровадження західними країнами санкцій була політика стримування Росії як конкурента, а не реакція на дії Москви проти України.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це голова російської держави заявив 15 червня під час спілкування з росіянами на «прямій лінії», яка транслюється в ефірі центральних телеканалів та радіостанцій.

«Не було б Криму, придумали б щось іще», – стверджує Путін.

Він також вважає, що більше за санкції на російську економіку вплинуло падіння цін на нафту.

«Санкції, звісно, позначилися на російській економіці, але більше вплинула зовнішньоекономічна кон’юнктура, в тому числі падіння цін на енергоносії», – вважає російський лідер.

Він також оприлюднив підрахунки, згідно з якими втрати Москви від санкцій склали 50-52 мільярди доларів, а втрати країн, які їх запровадили – 100 мільярдів доларів.

США, Євросоюз та інші західні країни в кілька етапів запровадили санкції проти Росії – спершу через анексію Криму, згодом – через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі. Російська влада відповіла своїми обмежувальними заходами, заборонивши, зокрема, постачання до Росії харчів із західних країн.


Дивіться також: У Сенаті США майже одноголосно підтримали законопроект про нові санкції проти Росії

Сенат США проголосував за документ, який може розширити санкції проти Росії. Відео
please wait
0:03:42
0:00:00 /0:03:42
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Back to top
XS
SM
MD
LG