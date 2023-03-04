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Більшість євреїв у світі підтримує Україну – рабин Моше Асман
Рік тому російські війська, що стояли поруч із Києвом, обстріляли ракетами Бабин Яр, місце, де в роки Другої світової війни нацисти розстріляли близько 70 тисяч євреїв. Через майже 80 років деякі з тих, кому пощастило пережити Голокост, знову стали біженцями, які втікали від обстрілів нових окупантів.
У березні 2022 року кількість мешканців єврейського селища Анатевка, яке неподалік від Києва збудувала для вимушених єврейських переселенців зі сходу України київська хасидська громада, зросла у декілька разів – люди шукали безпеки, підтримки і молитовного захисту.
Разом зі своєю громадою весь цей час був і головний рабин Синагоги Бродського у Києві – Моше Реувен Асман. Про те, якими були ті перші дні російської агресії для українських євреїв, про те, хто допомагав врятуватися, і про те, як євреї з цілого світу почали допомагати Україні, з ним розмовляла кореспондентка «Голосу Америки» Наталка Чурікова.
Розмова була відредагована для плинності та ясності.
Рабин Моше Реувен Асман: Війна застала мене з дітьми, з родиною, у єврейському містечку Анатевка, куди почали з’їжджатися євреї з Києва та Київської області. Я їх туди покликав, бо не було зрозуміло, що робити, куди втікати. До нас втікало щодня по кілька сотень людей, євреї і неєвреї, ми всім дали притулок – заповнені були всі будинки, усі готелі, і навіть школа і садочок.
За тиждень до вторгнення я закупив продукти і для Анатевки, і для громади нашої київської синагоги. Я найняв більше охорони, підготувалися, як могли.
Наталка Чурікова, «Голос Америки»: Тобто, до одних біженців втікали інші, бо ідея Анатевки, наскільки я пам’ятаю, полягала в тому, щоб надати притулок євреям, які втікали від війни на Донбасі?
М.Р.А.: Так, в Анатевці жили євреї, які втікали з Донбасу після початку війни у 2014 році, тож з Анатевки вони втікали вже вдруге. А для деяких це був взагалі третій раз! Серед нас були люди, яким було за 80 років, які втікали ще від німців. Я тільки зараз починаю усвідомлювати, яка це була страшна трагедія.
Наше містечко Анатевка розташоване в 5-ти кілометрах від центральної Житомирської траси, головної траси на Польщу. З другого боку цієї траси є Стоянка, яка була окупована, а трохи далі –відомі всім Буча та Ірпінь. І про те, що там відбувалося, ми все знали – люди звідти нам дзвонили. Якимось чудом з Ірпеня виїхав дитячий будинок вже під обстрілами.
Я намагався кілька разів послати людей, щоб вивезти тих, хто там сидів по підвалах, пропонував таксистам божевільні гроші, але під обстрілами ніхто не хотів туди їхати. А до нас, до Анатевки російські танки не дійшли 2-3 кілометри.
Н.Ч.: Скільки людей тоді перебувало з Вами?
М.Р.А.: У перші дні, мабуть, 700. Потім ми їх почали відправляти, домовилися з поліцією, вони сформували колону зі 100 машин, мабуть. Але обстріли не припинялися. Багато людей мали машини, не мали бензину – в нас стояло багато покинутих машин. Одних людей ми відправляли, інші до нас приїжджали. Щодня ми відправляли колони до Молдови, в Кишинів, у західні частини України, частина з них лишалася, частина їхала далі в Європу, хтось потім їхав в Ізраїль.
Потім настав день, коли прийшли з ЗСУ і сказали: «Їдьте всі». Нам довелося їхати останніми. Але наша охорона залишилася в Анатевці, і сама Анатевка залишилася, її не взяли. А я поїхав звідти до Києва, до нашої Центральної синагоги, де я є і зараз.
Н.Ч.: У перші дні війни, думаю, багатьом запам’яталося Ваше відео, яке Ви записали до євреїв Росії, до росіян, бо, можливо, не всі про це знають, але Росія – це країна, де Ви народилися, у тодішньому Ленінграді, зараз Санкт-Петербурзі. Стоячи з Торою в руках, Ви просили росіян зупинити кровопролиття. Були тоді ще надії, що росіяни не знають і не розуміють, що їхня армія робить в Україні. Ви мали якісь відгуки на це відео?
М.Р.А.: Так, це був такий крик душі. Нас тоді в Анатевці обстрілювали з усіх боків, разом зі мною були діти, онуки маленькі, я коли на них, малесеньких дивився, думав, чи вийдуть вони звідти живі, чи ні. І тоді, коли вони ще 1 березня влучили у Бабин Яр у Києві, я тоді вже не витримав і звернувся до євреїв Росії, і до росіян.
Цей ролик потім поширили різними мовами, його подивилися десятки мільйонів людей у світі. І це увійшло у їхні серця. У наших святих книгах написано: «Слова, що виходять із серця, потрапляють в інше серце». І якийсь ефект це мало, бо російські ЗМІ тоді отруювали людей пропагандою. І пробити їх можна було лише потужною правдою, бо правда – це потужна зброя. Бо навіть трохи світла розганяє багато темряви.
І були люди, яких я знав, і які були «зазомбовані», вони після того, скажімо так, «напівроззомбувалися». Люди почали посилати це відео в обхід заборон – через месенджери, через Whatsapp. І я побачив, наскільки це важливо.
Тому я веду постійні передачі у Facebook, бо за кордон я маю доносити правду, а всередині України люди і так все знають, тому їм потрібно почути щось, що буде давати надію, що підбадьорює.
Н.Ч.: Як Ви почали займатися благодійністю?
М.Р.А.: Тут, у синагозі в Києві, ми все організували для допомоги – як і в Анатевці, допомагаємо не лише євреям, всій Україні. Ми співпрацюємо з різними перевіреними гуманітарними організаціями, які допомагали вивозити людей з різних гарячих точок, з Маріуполя, наприклад. Коли в них розбили машини, ми купували їм машини, щоб вони могли вивозити людей, вони ризикували життям, деякі волонтери при цьому загинули.
Ми тоді привезли з Ізраїля допомогу – рюкзаки з першою допомогою, все, що потрібно для невідкладної допомоги. Ми побачили, що в багатьох місцях зруйновані водогони, то ми привозимо очисні системи для води. Привозимо медикаменти з Ізраїлю, з Балтійських країн привозимо для поранених реабілітаційне обладнання.
Н.Ч.: Як Ви збираєте гроші на свою благодійну діяльність?
М.Р.А.: На початках до нас приїжджали люди, які мали гроші, я позичив у них і міг заплатити за наші витрати, які були колосальними. Це допомогло врятувати життя багатьох людей. Потім почали допомагати євреї з Америки, Канади, Ізраїлю.
Ми ці гроші витрачаємо на те, в чому бачимо потребу. Одного разу влітку я був в Центральному військовому шпиталі і побачив, що там було 35 градусів за Цельсієм в палатах, де лежали поранені. Мені через 10 хвилин там уже було погано від спеки. Але для поранених військових це просто некомфортно – в таких умовах не загоюються рани. І я того ж дня закупив кондиціонери з такою умовою, щоб завтра їх усі поставили. І їх дійсно поставили.
Тоді до мене почали звертатися з інших шпиталів. Таким чином, не маючи грошей на це на початку, мені з Божою і людською допомогою вдалося поставити кондиціонери у 16 військових шпиталів в Україні. І моя умова завжди була, щоб їх поставили за два дні, щоб вони не лежали десь місяць. І якщо хтось казав, що в нього фірми і замовлення, то я казав, що солдати воюють за вас і отримують поранення, тому ви маєте все відкласти і прийти для них це зробити. І це спрацьовувало. Я контролював – мені присилали фотографії, що все поставлено, інколи сам приїжджав. Це, може, і дрібниці, але вони важливі для якості життя.
Н.Ч.: При всій великій підтримці України серед єврейських громад за кордоном, Ви, мабуть, чуєте і скептичні голоси? Деякі людей, які згадують непросту українсько-єврейську історію, погроми, ледь не Хмельниччину, і вважають, що українці і євреї перебувають у постійному протистоянні. Що Ви їм говорите?
М.Р.А.: Таких небагато. Більшість євреїв у світі підтримує Україну, і в Ізраїлі 76% населення підтримувало Україну (дані на березень минулого року, – ред), і в світі також. І я зараз кажу, що це є трагедія цілого народу, ми маємо допомагати. Якщо хтось починає казати, що українці вбивали євреїв у Другій світовій війні, то я кажу, що були серед українців поліцаї, але були і праведники, рятували євреїв, були мільйони українців у лавах Червоної армії, які звільняли концтабори. А в Російській визвольній армії (РОА), сформованій нацистами, служило близько мільйона росіян.
Пропаганда працює, але і ми працюємо, кажемо, що Україна сьогодні є інша країна, де немає практично антисемітизму, не можна навіть порівняти з деякими іншими європейськими країнами, менше, ніж в Америці, менше, ніж у Росії, менше, ніж у радянські часи, які я ще пам’ятаю.
Я кажу, що Україна – це нормальна країна, де з повагою ставляться до всіх національностей, а їх хотіли «денацифікувати». Все навпаки – росіяни «приватизували» перемогу над нацизмом, і тепер вирішують, що вони можуть називати «фашистами» всіх, хто з ними не погоджується.
Більшість людей у світі це розуміють, а тим, хто не розуміє, я кажу: «Подивіться, з ким сьогодні Росія. Іран, який відкрито заявляє, що його метою є знищення Ізраїлю, Сирія, Північна Корея. А з Україною є весь вільний світ. То, хто тут фашист? Не може бути весь світ фашистів, а лише Росія з Іраном – не фашисти».
І це правда, яку потрібно доносити, бо ця чума брехні продовжує поширюватися. Я колись виїхав з Радянського Союзу, бо це була «імперія брехні», в якій я не хотів жити, і мене за це допитували в КҐБ. Дуже страшно, що люди не навчилися з досвіду 1930-х років, коли за доносами розстрілювали мільйони людей, і деякі тішилися, пальцем показували. А потім і їх розстрілювали. Бо ця система їх з’їдала. Тому я там не бачу якогось майбутнього.
Н.Ч.: Ви знаєте, що українці тепло ставляться до Ізраїлю, говорять про подібність долі українського та ізраїльського народу, яким доводиться боротися за виживання поруч з агресивними сусідами. І через це дуже боляче українці сприймають відмову Ізраїлю у постачанні Україні зброї, яка могла б захистити українські міста. Ви буваєте в Ізраїлі, знаєте ситуацію там. Чи з новою владою прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу ситуація зміниться?
М.Р.А.: Я був в Ізраїлі за час війни вже багато разів, був перед виборами, зустрічався тричі з нинішнім прем’єр-міністром. Під час другої нашої зустрічі з ним він вперше заговорив про Україну, про те, що на посаді прем’єр-міністра він зробить все, що в його силах, щоб покласти край трагедії українського народу. До цього він мовчав з цього приводу.
Я зустрічався з багатьма міністрами, з главами партій, і пояснював їм, що відбувається в Україні. Були такі, що взагалі не розуміли, що там відбувається. Не тому, що вони були за Росію, а тому, що це не було в полі їхніх інтересів, і їм було важливо роз’яснити все. Я з’ясував, хто і чому блокував допомогу Україні. І я також розумію, що і сам Ізраїль у важкій ситуації, що Росія постійно шантажує Ізраїль, бо з різних боків є і Хамас, і Хезболла, і Іран. Тому засуджувати Ізраїль за це я не можу.
Але я пояснив, що ситуація зараз змінилася – Іран, який намагається створити ядерну зброю і погрожує знищити Ізраїль, почав постачати дрони Росії, які вони випробовують там і будуть використовувати проти Ізраїлю. А натомість з Росії отримують технології, літаки, ядерних спеціалістів. Тому, думаю, Ізраїль, навіть у своїх власних інтересах має підтримати Україну. Тому, я думаю, що після візиту міністра закордонних справ Елі Коена, допомога вийде на якісно новий рівень.
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- Голос Америки
Понад 200000 солдатів і 1800 офіцерів РФ вбито чи поранено під час війни в Україні – командувач сил НАТО в Європі
"Масштаб цієї війни неймовірний", – заявив генерал Крістофер Каволі, командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі. Каволі поділився оцінками втрат росіян у своїх ремарках на почесному обіді в мерії Гамбурга в п'ятницю, повідомляє німецьке агентство DPА, пише MarketCenter.
Понад 200 000 російських солдатів та понад 1800 офіцерів вбито чи поранено, Росія втратила більше ніж 2 000 бойових танків, а в середньому російське військо вистрілює 23 000 артилерійських снарядів щодня, заявив він.
Посадовець наголосив на важливості прискорення виробництва зброї, в НАТО а також наявність високоточної зброї.
У війні проти України Росія втратила більше людей, ніж в усіх своїх війнах після Другої світової війни, разом узятих, підрахували експерти Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS). Вашингтонські аналітики вважають, що лише вбитими Росія втратила від 60 до 70 тисяч осіб. А загальні втрати – убиті, поранені та зниклі безвісти – серед російських військових, бойовиків ополчення та приватних підрядників з групи "Вагнера" за перший рік війни сягають чверті мільйона осіб (від 200 до 250 тисяч).
У своєму дослідженні, присвяченому річниці російського вторгнення, вашингтонські аналітики пишуть, що «хоча деякі типи авторитарних режимів готові погоджуватися на великі втрати в міждержавних конфліктах, кількість російських втрат є безпрецедентною для Росії після Другої світової війни».
Німецька компанія веде перемовини про побудову танкового заводу в Україні
Виробник зброї Rheinmetall веде «багатообіцяючі» переговори щодо будівництва танкового заводу в Україні після російського вторгнення, заявив глава німецької компанії в інтерв’ю, опублікованому в суботу.
"Rheinmetall може побудувати в Україні завод вартістю приблизно 200 мільйонів євро" (213 мільйонів доларів), щоб випускати до 400 танків Panther на рік, заявив президент фірми Армін Паппергер газеті Rheinische Post.
Він додав, що очікує рішення щодо плану через два місяці, зазначивши, що таке місце може бути захищене від нападу Росії системою ППО.
Україна хоче від 600 до 800 танків, щоб вибити російські війська з країни, і вона хоче їх швидко.
Навіть якби Німеччина запропонувала 300 танків Leopard 2, які має Бундесвер, цього було б далеко не достатньо», — сказав він, маючи на увазі німецькі збройні сили.
Канцлер Олаф Шольц наразився на критику за те, що наприкінці січня зволікав з рішенням про постачання Україні німецьких штурмових танків Leopard.
Берлін погодився поставити 18 Leopard 2 A6 від Бундесверу та схвалив реекспорт Leopard німецького виробництва в Україну з інших держав, зокрема Швеції, Фінляндії, Португалії та Польщі.
За планом до Києва буде відправлено понад 30 Leopards.
Rheinmetall також працює над підготовкою майже 250 танків, багато з яких відправляться до Чехії та Словаччини для заміни броньованих машин російського виробництва, а також до Бундесверу та України, сказав Паппергер.
- Голос Америки
Генеральний прокурор США в Києві говорив про відповідальність за воєнні злочини
Генеральний прокурор США Меррік Гарланд відвідав Київ в п'ятницю із неоголошеним візитом. Разом з українським президентом Володимиром Зеленським він взяв участь в конференції "Об'єднані задля справедливості".
"Трохи більше 12 місяців тому, загарбницькі російські сили почали коїти звірства в масштабах більших, ніж у будь-якому конфлікті з Другої світової війни, - сказав Гарланд на відкритті конференції, повідомляє Мін'юст США. - Сьогодні ми в Україні, щоб чітко заявити одним голосом: винуватцям не зійдуть з рук їхні злочини".
Участь високих посадовців США та України в конференції "підкреслює відданість США притягненню до відповідальності осіб, які вчинили звірства та воєнні злочини", - твітує посолка США в Україні Бріджет Брінк.
Вона наголосила: "Перемога у війні — це більше, ніж просто перемога на полі бою — це також перемога в боротьбі за справедливість для всіх".
Нещодавнє дослідження виявило щонайменше 20 камер тортур у звільненій Херсонській області. Мережа була "спланована та безпосередньо фінансована Російською Федерацією" для "упокорення, перевиховання або вбивства українських громадських лідерів та пересічних "інакомислячих" громадян", йдеться в дослідженні.
Раніше цього тижня з неоголошеним візитом до України прибула міністр фінансів США Дженет Єллен. Вона засвідчила економічну підтримку України з боку США.
Українська армія продовжує утримувати Бахмут. Може бути як відступ, так і контратака – експерти
Українські війська все ще утримують Бахмут, місто в Донецькій області, за яке ідуть запеклі бої з літа минулого року, хоча російські війська продовжують наступальні дії вздовж західних околиць Донецька та на заході Донецької області, пишуть західні військові експерти. З різних сигналів, що надходять з Бахмута, оглядачі намагаються скласти картину ситуації на фронті.
Попри український жорсткий захист, останніми тижнями сили Москви досягли успіхів і поставили під загрозу обстрілів критичні дороги в місто та з нього, пише кореспондент газети New York Times (NYT).
Місто має три головні артерії, що забезпечують життям тисячі українських військових, які воюють у місті та навколо нього, каже кореспондент NYT. За словами солдатів і волонтерів, з якими він спілкувався, і які регулярно користуються дорогами, російські сили намагаються їх відрізати, й наближаються до останньої дороги.
Судячи з інших повідомлень, сполучення з Бахмутом ще зберігається. Українська сторона намагається показати, що дорога до міста все ще є, пише кореспондент Financial Times Кристофер Міллер. Він публікує фото командувача Східних військ України генерал-полковника Олександра Сирського, який у п’ятницю відвідав війська в Бахмуті.
За словами командувача, «росіяни нарощують сили, включаючи підрозділи ПВК «Вагнер» і регулярну армію, «в місті та навколо нього тривають інтенсивні бої», – пише Міллер у Твіттері, цитуючи українського генерала.
Як попереджають вашингтонські аналітики Інституту вивчення війни (ISW), російські сили можуть зосередитися н наступі з північного заходу, щоб змусити ЗСУ залишити місто.
Як зауважує кореспондент газети New York Times, завдання для українського командування наразі полягає в тому, щоб у разі необхідності, мінімізуючи втрати у разі виведення військ. Бо найбільший ризик для українських сил – потрапити в оточення та бути розстріляними чи захопленими у полон у великій кількості.
Інший американський журналіст Майкл Вайс каже, що його джерело в українській військовій розвідці запевняє, що українці не планують покидати Бахмут. А командувач Східної групи військ генерал Сирський «перебуває з силами в полі для організації підкріплення».
Сигнали, які надходили з Києва цього тижня, були суперечливими, зауважує журналіст CNN у п’ятницю. Його співрозмовник, генерал у відставці Сердик Лейтон, розповідає, що найвірогідніше, українці готують «стратегічний відступ». Але він не виключає, що вони можуть готуватися і до «сюрпризу» – перейти у контрнаступ.
Колишній американський військовий вважає, що з обох боків війська є виснажені, але росіяни мають перевагу в живій силі, попри свої «приголомшливі втрати».
«Росіяни зазнали приголомшливих втрат, намагаючись взяти це місто. Насправді це цілком може виявитися пірровою перемогою для росіян. Це може призвести до великих втрат для них, а також може поставити їх у значну невигідну позицію в майбутньому», – сказав американський генерал у розмові з CNN.
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