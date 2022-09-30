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- Голос Америки
Рада Безпеки ООН розгляне резолюцію з осудом спроби анексії українських територій Росією
Рада Безпеки ООН має голосувати у п'ятницю щодо резолюції, яка засуджує Росію за проведення нею «незаконних так званих референдумів» в чотирьох областях України. Очікується, що в резолюції буде сказано, що ці голосування, які у ЗМІ називають «під дулом автомата», не мають чинності.
Як повідомляла раніше посолка США Лінда Томас-Грінфілд, резолюція, яку запропонували США спільно з Албанією, закликає усі країни не визнавати жодних змін статусу Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України.
Це, за її словами, підтвердило б зобов’язання ООН щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
У п’ятницю Кремль оголосив про плани анексувати контрольовані Росією території чотирьох частково окупованих нею регіонів. Очікується, що на засіданні Ради Безпеки ООН Росія, яка є постійним членом з правом вето, заблокує резолюцію.
Як повідомляв «Голос Америки», раніше цього тижня посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що якщо це станеться, США та Албанія винесуть резолюцію на голосування в Генеральній Асамблеї, яка складається з 193 членів, і де не діє право вето.
Як повідомляє агентство Associated Press, що ознайомилося з текстом проекту резолюції, Радбез має зобов’язати Росію «утримуватися від дій, спрямованих на частковий або повний зрив національної єдності та територіальної цілісності України».
Проект резолюції також вимагає виведення усіх російських військ з території України.
У повідомленні використано інформацію агентства Associated Press.
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Україна подає заявку на пришвидшений вступ до НАТО – Зеленський
Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Про це заявив у зверненні 30 вересня президент країни Володимир Зеленський.
Про це він повідомив після засідань Ставки Верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони.
Коментуючи заяви Путіна про «приєднання до Росії» окупованих або частково окупованих областей України, Зеленський сказав, що Росія «намагається вкрасти те, що їй не належить».
«Ми маємо рішення. Перше: тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї нашої території повертає мир. Ми пройдемо цим шляхом», – заявив голова держави.
Він також висловив готовність вести діалог із Москвою, але «вже з іншим президентом Росії».
За оцінкою Зеленського, Україна фактично вже довела відповідність стандартам Альянсу.
«Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартам и Альянсу, вони реальні для України, реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку», – сказав президент.
Він вказав на прецедент Фінляндії та Швеції, які вступили до блоку без попереднього отримання Плану щодо членства. У відеозверненні Зеленський, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали відповідний документ.
Раніше 30 вересня президент Росії Путін підписав укази про «приєднання» до Російської Федерації частково окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та окупованої Луганської областей України.
Україна, країни Заходу і багато інших країн світу вже заявили, що не визнають анексію і, як і раніше, вважатимуть Херсонську та Запорізьку області, як і Донецьку та Луганську, суверенною територією України.
- Голос Америки
Байден оголосив нові "швидкі і жорсткі" заходи проти Росії, через спроби анексії української території
США запроваджують нові "швидкі та жорсткі" аходи проти Росії, через "шахрайську і незаконну анексію регіонів України", оголосили в Білому домі.
"Ці санкції принесуть втрати для осіб та установ - всередині Росії та поза нею - які надають політичну, або економічну підтримку незаконним спробам змінити статус української території", - заявив президент США Джо Байден.
Байден наголосив, що США продовжать мобілізувати міжнародну підтримку для України, надавати Україні устаткування, необхідне для захисту.
"І я з нетерпінням очікую на нагоду підписати законопроекту Конгресу, яки надасть додаткові 12 млрд дол підтримки Україні", - додав він.
Нові санкції проти російських та білоруських посадовців і їхніх родин, оборонного комплексу Росії, експортні обмеження та інші заходи вводять Міністерство фінансів США, Державний департамент та американське Міністерство торгівлі, повідомили в Білому домі.
Міністерство фінансів США вводить санкції проти 109 членів російської Держдуми, які раніше не були під санкціями, а також 169 членів Федеральної Ради Росії. Голова російського центробанку Ельвіра Набіулліна а також її перша заступниця Ольга Скоробогатова, родичі членів Ради національної безпеки Росії, дружина та дорослі діти російського прем'єр-міністра Мішустіна та міністра оборони Шойгу тепер у санкційному переліку США.
Під обмеження потрапили і 14 міжнародних постачальників, які підтримують російське військо.
За порушення прав людини в Україні Держдеп вводить санкції проти Ochur-Suge Mongush та 910 осіб, включаючи російських та білоруських військових та їх поплічників.
Міністерство торгівлі США додало 57 установ до переліку експортних обмежень, що свідчить про те, що компанії в третіх країнах, які надають допомогу військовій індустрії Росії чи Білорусі, можуть бути під санкціями США та 37-ми союзників, які запровадили подібні обмеження, повідомили в Білому домі.
"Сьогодні ми надсилаємо чіткий сигнал від уряду США, за підтримки партнерів "Групи Семи": Будь-які особи, організації, чи країни, які надають політичну чи економічну підтримку Росії, в результаті незаконних спроб Росії змінити статус української території, зіткнуться із втратами", - повідомили у відомстві США.
В п'ятницю російський президент Путін оголосив про приєднання окупованих українських територій до Росії, вказавши, що їхні мешканці "назавжди" стануть громадянами РФ.
Росія збирається офіційно оголосити про анексію українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Кремль відзначатиме те, що багато хто вважає незаконним кроком, святковими концертами та мітингами в Москві.
США, Велика Британія, ЄС, НАТО, ООН та інші засудили спроби Росії анексувати території і заявили, що не визнаватимуть такий крок Москви.
Президент США Джо Байден назвав дії Росії "безсоромною і прозорою спробою анексувати частину сусідньої України".
"Я хочу бути дуже чітким у цьому: Сполучені Штати ніколи, ніколи, ніколи не визнають претензій Росії на суверенну територію України. Цей так званий референдум був обманом, абсолютним обманом. Результати були штучно виготовлені в Москві. Справжня воля українського народу – очевидна. Кожен день вони жертвують своїми життями, щоб врятувати людей, зберегти незалежність своєї країни і захистити свободу. Напад Росії на Україну з метою досягнення імперських амбіцій Путіна є кричущим, кричущим порушенням Статуту ООН, основних принципів суверенітету та територіальної цілісності".
Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила в п'ятницю, що Британія ніколи не сприйме анексію українських територій Москвою і додала: "Путіну не можна дозволити змінювати міжнародні кордони грубою силою. Ми переконаємось, що він програє у цій незаконній війні".
"Це ще можна зупинити, - заявив президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні в четвер у прямому зверненні до росіян з непрямим посиланням на президента Росії Володимира Путіна. - Але щоб це зупинити, треба зупинити того в Росії, хто більше життя хоче війни. Вашого життя, громадяни Росії".
- Голос Америки
Співзасновник радіо, звинувачений в закликах до геноциду в Руанді, постав перед трибуналом ООН у Гаазі
Перед судом трибуналу ООН у Гаазі у четвер постав один із останніх втікачів, звинувачених в пропаганді та фінансуванні геноциду в Руанді 1994 року.
За твердженням звинувачення, 87-річний Фелісьєн Кабуга, який переховувався від правосуддя у Франції, 28 років тому за допомогою свого радіо, що транслювало заклики до вбивства, допомагав і підбурював бойові загони до вбивства етнічних тутсі.
Під час геноциду в Руанді, у невеличкій 6-ти мільйонній центральноафриканській країні, було вбито близько 800 000 тутсі та поміркованих хуту. За деякими оцінками, до мільйона людей було винищено протягом лише 100 днів. Також під час геноциду масово ґвалтували жінок тутсі.
Перед початком процесу судді сказали, що Фелісьєн Кабуга відмовився бути присутнім, але постановили, що судовий розгляд буде продовжено.
Хто такий Фелісьєн Кабуга?
Колись один з найбагатших людей Руанди, який належав до еліти хуту, Фелісьєн Кабуга, був власником радіостанції, яка називала тутсі «тарганами», і як стверджує слідство, допомагало мобілізувати представників етнічної групи хуту на винищення тутсі.
Радіо, відоме під назвою Радіо тисячі пагорбів, Radio Television Libre des Mille Collines (RTLM), звинувачують у створенні того, що прокурори назвали «найпотужнішою зброєю для здійснення геноциду».
Також прокуратура каже, що Кабуга, який був одним із найбагатших і найвпливовіших людей Руанди, використовував свій статус для придбання зброї для вбивства ескадронам смерті. Основним знаряддям вбивства в Руанді були мачете.
Кабуга протягом десятиліть він був одним із найбільш розшукуваних утікачів у світі. Як повідомляють ЗМІ, його заарештували у Франції два роки тому, після того, як французькі слідчі стежили за дітьми Кабуги, щоб дізнатися, де він живе. Так з’ясували, що він живе у квартирі на третьому поверсі в паризькому передмісті Аньєр-сюр-Сен. Колишній мільйонер жив під фальшивим ім’ям, використовуючи паспорт іншої африканської країни, яку не називають у повідомленнях.
Процес, що розпочався через 28 років після здійснення геноциду, може тривати роками
Якщо Кабугу буде засуджено, йому загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення. Його адвокати раніше стверджували, що він був надто хворий, щоб постати перед судом, але судді та призначені судом лікарі не погоджувалися.
У звинуваченні говориться, що його звинувачують у «геноциді, прямому та публічному підбурюванні до геноциду, змові з метою вчинення геноциду та переслідуванні за політичними мотивами, винищенні та вбивстві як злочинах проти людяності, скоєних у Руанді в 1994 році».
До 2015 року Міжнародний кримінальний трибунал з Руанди працював у Танзанії. Він виніс вироки понад 60 провідним виконавцям геноциду. Решту справ перейняв трибунал в Гаазі, який розглядає справу Кабуги.
Очікується, що прокурори викличуть понад 50 свідків у судовому процесі, який може тривати протягом багатьох років.
Ті, хто пережив геноцид, закликали пришвидшити процес, побоюючись, що 87-літній підсудний може померти до винесення вироку.
У повідомленні використана інформація CNN, BBC, New York Times.
- Голос Америки
"Затьмарить анексію" - аналітики на Заході обговорюють новини про поступ ЗСУ під Лиманом
Українські сили оточили Лиман, пише дослідник американського Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос, з посиланням на "російські повідомлення, що заслуговують на довіру". Лиман, відзначать західні аналітики, є важливим для контролю над шляхами постачання а також як плацдарм для наступу ЗСУ вглиб Донбасу.
Російський представник на окупованих територіях Денис Пушилін в п'ятницю повідомив, що основне угруповання військ Москви на півночі Донецької області - в напівоточенні під Лиманом, а також що російські сили втратили контроль над Дробишевим та Ямполем, пише Reuters. Пушилін, заявляє видання, звинуватив ЗСУ в намаганнях "зіпсувати історичні події", адже в п'ятницю в Москві планують святкувати так звану "анексію" українських територій.
Інститут вивчення війни вказує: "Українські війська, ймовірно, майже завершили оточення російського угруповання в Лимані та перерізали критичні наземні лінії зв’язку, які підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман".
"Відомий російський військовий кореспондент повідомив, що українські війська прорвали російську оборону в районі Ставок, за 10 км на північ від Лиману, і перерізати дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для російських сил, які утримують лінію на захід від Лиману. Кореспондент назвав «надзвичайно складною» ситуацію для підрозділів підрозділу БАРС-13 і 752-го мотострілецького полку, які, як повідомляється, тримають оборону в районі Дробишевого і в Лимані", – повідомляють у ISW, пише Радіо Свобода.
Російські Teleram-канали говорять про наступ України під Лиманом, твітує британський дослідник Роб Лі. Він вважає, що російська "кишеня" може провалитись вже цими днями і це "затьмарить оголошення про анексію".
Відсутність новин про Лиман а також Ямпіль та Дробишеве в повідомленнях російського Міноборони - паралельний світ, який Путін хоче продати своєму населенню, твітує аналітик Bellingcat Крісто Грозєв.
Він вважає - втрата Лимана лише через день після підписання Путіним анексії "ДНР" буде соромом для Путіна.
Напередодні аналітики ISW вказували, що розвал Лиманської кишені, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та західної Луганської областей і може дозволити українським військам загрожувати позиціям Росії вздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська.
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