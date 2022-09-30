Рада Безпеки ООН розгляне резолюцію з осудом спроби анексії українських територій Росією

США запроваджують нові "швидкі та жорсткі" аходи проти Росії, через "шахрайську і незаконну анексію регіонів України", оголосили в Білому домі.

"Ці санкції принесуть втрати для осіб та установ - всередині Росії та поза нею - які надають політичну, або економічну підтримку незаконним спробам змінити статус української території", - заявив президент США Джо Байден.

Байден наголосив, що США продовжать мобілізувати міжнародну підтримку для України, надавати Україні устаткування, необхідне для захисту.

"І я з нетерпінням очікую на нагоду підписати законопроекту Конгресу, яки надасть додаткові 12 млрд дол підтримки Україні", - додав він.

Нові санкції проти російських та білоруських посадовців і їхніх родин, оборонного комплексу Росії, експортні обмеження та інші заходи вводять Міністерство фінансів США, Державний департамент та американське Міністерство торгівлі, повідомили в Білому домі.

Міністерство фінансів США вводить санкції проти 109 членів російської Держдуми, які раніше не були під санкціями, а також 169 членів Федеральної Ради Росії. Голова російського центробанку Ельвіра Набіулліна а також її перша заступниця Ольга Скоробогатова, родичі членів Ради національної безпеки Росії, дружина та дорослі діти російського прем'єр-міністра Мішустіна та міністра оборони Шойгу тепер у санкційному переліку США.

Під обмеження потрапили і 14 міжнародних постачальників, які підтримують російське військо.

За порушення прав людини в Україні Держдеп вводить санкції проти Ochur-Suge Mongush та 910 осіб, включаючи російських та білоруських військових та їх поплічників.

Міністерство торгівлі США додало 57 установ до переліку експортних обмежень, що свідчить про те, що компанії в третіх країнах, які надають допомогу військовій індустрії Росії чи Білорусі, можуть бути під санкціями США та 37-ми союзників, які запровадили подібні обмеження, повідомили в Білому домі.

"Сьогодні ми надсилаємо чіткий сигнал від уряду США, за підтримки партнерів "Групи Семи": Будь-які особи, організації, чи країни, які надають політичну чи економічну підтримку Росії, в результаті незаконних спроб Росії змінити статус української території, зіткнуться із втратами", - повідомили у відомстві США.

В п'ятницю російський президент Путін оголосив про приєднання окупованих українських територій до Росії, вказавши, що їхні мешканці "назавжди" стануть громадянами РФ.

Росія збирається офіційно оголосити про анексію українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Кремль відзначатиме те, що багато хто вважає незаконним кроком, святковими концертами та мітингами в Москві.

США, Велика Британія, ЄС, НАТО, ООН та інші засудили спроби Росії анексувати території і заявили, що не визнаватимуть такий крок Москви.

Президент США Джо Байден назвав дії Росії "безсоромною і прозорою спробою анексувати частину сусідньої України".

"Я хочу бути дуже чітким у цьому: Сполучені Штати ніколи, ніколи, ніколи не визнають претензій Росії на суверенну територію України. Цей так званий референдум був обманом, абсолютним обманом. Результати були штучно виготовлені в Москві. Справжня воля українського народу – очевидна. Кожен день вони жертвують своїми життями, щоб врятувати людей, зберегти незалежність своєї країни і захистити свободу. Напад Росії на Україну з метою досягнення імперських амбіцій Путіна є кричущим, кричущим порушенням Статуту ООН, основних принципів суверенітету та територіальної цілісності".

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила в п'ятницю, що Британія ніколи не сприйме анексію українських територій Москвою і додала: "Путіну не можна дозволити змінювати міжнародні кордони грубою силою. Ми переконаємось, що він програє у цій незаконній війні".

"Це ще можна зупинити, - заявив президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні в четвер у прямому зверненні до росіян з непрямим посиланням на президента Росії Володимира Путіна. - Але щоб це зупинити, треба зупинити того в Росії, хто більше життя хоче війни. Вашого життя, громадяни Росії".