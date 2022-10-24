Що таке "брудна бомба" і як себе захистити у разі вибуху 

Міністерство внутрішньої безпеки США оприлюднило інструкцію, яка визначає, що таке "брудна бомба", наскільки вона небезпечна і як себе захистити у разі вибуху.

Напередодні стало відомо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час телефонних розмов із кількома міністрами оборони НАТО висловив припущення, що Україна може застосувати "брудну бомбу". У відповідь США та Великобританія вже спростували та засудили звинування російського колеги.

Президент України Володимир Зеленський спростував закиди росіян, він також припустив, що слова Шойгу можуть свідчити про підготовку Кремля до використання цієї зброї.

"Якщо Росія телефонує і каже, що Україна нібито щось готує, це означає одне: Росія все це вже підготувала… Я вважаю, що зараз світ має реагувати максимально жорстко", – заявив Володимир Зеленський.

Що таке "брудна бомба"

В інструкції Міністерства внутрішньої безпеки США мовиться, що "брудна бомба" - це пристрій для розсіювання радіоактивних матеріалів.

Радіоактивні матеріали щодня використовуються в лабораторіях, медичних центрах, на заводах з опромінювання харчових продуктів, а також для промислового використання. Втім, у разі викрадення чи іншого придбання, ці матеріали можуть використані в "радіологічному розсіювальному пристрої» (RDD).

"Брудна бомба" - один із типів радіологічних пристроїв RDD, який за допомогою вибуху розсіює радіоактивний матеріал над певною територією.

У технічній літературі терміни "брудна бомба" та RDD часто використовують як синоніми. Однак, як пише відомство, існують інші типи RDD. Наприклад, можна розсіяти радіоактивні матеріали, помістивши контейнер з радіоактивним матеріалом у громадському місці; або літак може розсіяти порошкоподібні чи аерозольні форми радіоактивного матеріалу.

Центри із контролю та профілактики хвороб США пропонують ще одне визначення цієї зброї.

"Брудна бомба" - це суміш вибухівки з радіоактивним порошком або дробинками. Коли запускається вибухівка (наприклад, динаміт) вибух розсіює радіоактивний матеріал на навколишню територію.

Це не ядерна бомба

Брудна бомба не може створити атомний вибух, - мовиться на сайті Центрів із контролю та профілактики хвороб США.

Радіоактивні частинки, які розсіює “брудна бомба”, здебільшого падають на землю в межах кількох кварталів або кілометрів від місця вибуху.

Натомість атомна бомба передбачає розщеплення атомів і величезне виділення енергії, що створює атомну грибоподібну хмару. Потужність ядерного вибуху в тисячі або мільйони разів сильніша за будь-яку вибухівку, яку використовують у брудній бомбі.

Грибоподібна хмара радіоактивного пилу може покривати від десятків до сотень квадратних кілометрів.

Як можна використовувати RDD

Розробити RDD із достатньо високою дозою опромінення, щоб викликати негайні наслідки для здоров’я людей чи смерть великої кількості людей, дуже складно, пише Інструкція Міністерства внутрішньої безпеки США.

Загалом експерти погоджуються, що RDD здебільшого використовуватиметься для:

Забруднення об’єктів або місць, де проживають і працюють люди, щоб зашкодити їх життю та засобам для існування.

Викликати страх серед людей, які вважатимуть, що їх заразили радіацією.

На що здатна "брудна бомба"

Більшість “брудних бомб” та інших RDD завдають локального ефекту, починаючи від менш ніж кварталу міста до кількох квадратних кілометрів.

Площа пошкоджень та радіоактивного зараження залежить від багатьох факторів. Ось деякі з них:

Кількість та тип розсіяного радіоактивного матеріалу

Спосіб розпилення (вибух, розсіювання, пожежа)

Місцевий рельєф, розташування будівель, ландшафт

Погодні умови

Поширення радіоактивного шлейфу (якщо радіоактивний матеріал вивільняється у вигляді дрібних частинок, шлейф буде поширюватись зі швидкістю та напрямком вітру. Чим більша територія поширення шлейфу, тим менш концентрованою стає радіоактивність).

В чому небезпека "брудної бомби"

Основна небезпека брудної бомби полягає у вибуху, який може спричинити серйозні травми та матеріальну шкоду.

Більшість ушкоджень від брудної бомби, ймовірно, виникне внаслідок тепла, уламків, радіаційного пилу та сили вибуху. За низького рівня радіації, які очікується від RDD, негайний вплив радіації на здоров’я, ймовірно, буде мінімальний.

Вплив на здоров'я людини може проявитись через “гострий радіаційний синдром” або мати психологічні наслідки (посіяти страх серед людей).

“Гострий радіаційний синдром”, як мовиться в інструкції, навряд чи може статись внаслідок вибуху “брудної бомби”.

Це короткочасний вплив на здоров’я, який починає проявлятися, коли люди піддаються впливу високого рівня радіації протягом невеликого періоду часу. Близько 10% населення можуть виявляти ознаки цього синдрому, якщо вони зазнають впливу великих доз опромінення.

Основні симптоми ГРС - нудота, блювання, діарея та зниження кількості кров’яних клітин.

Як себе захистити

Якщо люди знаходяться поблизу місця "брудної бомби" або викиду радіоактивного матеріалу, вони повинні:

- Прикрити рот і ніс серветкою, фільтром або вологою тканиною, щоб уникнути вдихання або ковтання радіоактивного матеріалу

- Швидко зайти всередину будівлі із закритими дверима та вікнами

- Прийняти душ або вмитися водою з милом. Обов'язково вимити волосся, щоб позбутися залишків пилу.

- Стежити, щоб радіоактивний матеріал не потрапив до рота чи інших частин обличчя.

- Якщо ви в автомобілі в момент інциденту і найближча будівля для укриття далеко, потрібно закрити вікна, вимкнути двигун, кондиціонер, обігрівач та вентиляційні отвори. Необхідно не виходити з машини, поки не повідомлять по радіо, що виїхати на дорогу безпечно.

- Зняти забруднений одяг якомога швидше, помістити його у герметичний контейнер (поліетиленовий пакет). Одяг може бути використаний пізніше для оцінки опромінення людини.

- Не торкатися предметів, відкинутих внаслідок вибуху, вони можуть бути радіоактивними.

- Слухати та виконувати поради аварійних служб та органів влади.

Міністерство внутрішньої безпеки США у своїх рекомендаціях також радить максимально віддалитись від джерела радіації (відійовши навіть на коротку відстань від місця забруднення, можна забезпечити значний захист).

Укриття безпечніше, ніж евакуація

Поради, коли безпечно залишати будівлю, що можна їсти та пити, як піклуватися про дітей, якщо їх розлучать зі своїми батьками, мають оголосити органи влади, які ухвалюватимуть рішення в кожному конкретному випадку.

Заражені особи можуть піддавати впливу або заражати інших людей, з якими вони тісно контактують. Їм слід уникати контакту з іншими, доки вони не будуть знезаражені.

Евакуація під час розсіювання шлейфу може призвести до більшого опромінення, ніж укриття. Найкращий план дій запропонують співробітники служби надзвичайних ситуацій.

Люди, які вдихнули або проковтнули радіоактивний матеріал, потребують допомоги медичного персоналу.

Антидоти

Не існує надійних антидотів після вдихання або проковтування радіоактивного матеріалу, однак симптоми можна лікувати. Є деякі хімічні речовини, які допомагають очистити організм від певних радіоактивних матеріалів.

Доведено, що берлінська лазур ефективна як антидот при отруєнні цезієм.

Таблетки йодиду калію (KI) рекомендуються лише при впливу на організм ізотопу йод-131.

Кваліфіковані медичні працівники мають визначати, як лікувати симптоми.

Як повідомляв "Голос Америки", в неділю, 23 жовтня, на прохання російського міністра оборони Шойгу, з ним поспілкувались очільники оборонних відомств США, Великої Британії та Франції. В спільній заяві, виданій після цих розмов, уряди трьох країн відкинули "очевидно неправдиві звинувачення" Росії щодо того, що Україна, буцімто, готує напад із використанням "брудної бомби" на власній території.

"Наші країни чітко зазначили, що ми всі відкидаємо очевидно неправдиві звинувачення, що Україна готується застосувати брудну бомбу на власній території. Світ чітко бачить крізь ці спроби використати це звинувачення в якості приводу для ескалації", - йдеться в заяві.