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Блокуючи Чорноморську зернову ініціативу, Росія намагається підняти світові ціни на продовольство, кажуть учасники засідання РБ ООН
"У містах і селищах України продовжують лунати сирени повітряної тривоги. Цивільні жителі продовжують шукати захисту в сховищах, деякі впродовж кількох днів поспіль. І поки Україна виходить із важкої зими, кількість жертв серед цивільного населення зростає до найвищого рівня за останні місяці", - про це у понеділок на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні, під час свого виступу заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.
Попереднє засідання, присвячене цій темі було у березні. Згідно з оновленими даними Верховного комісара ООН з прав людини, від початку повномасштабного вторгнення цивільними жертвами вже стало 23600 українця. Ці дані, за словами Гріффітса, - орієнтовні, реальні цифри, ймовірно, набагато вище.
Він також додав, що багато населених пунктів уздовж північно-східного кордону з Російською Федерацією та поблизу лінії фронту оточені, відрізані від води, їжі та медичної допомоги внаслідок важких наземних боїв і заблокованих доріг. Лише минулого тижня в Херсоні було пошкоджено житлові будинки, школу, амбулаторію та заклад для догляду за людьми похилого віку, в результаті чого десятки мирних жителів потребували притулку та медичної допомоги.
Гріффітс також згадав про обстріл гуманітарного складу Червоного хреста України в Одесі, а також мобільного госпіталю Червоного Хреста в Миколаєві. "Були знищені гуманітарні вантажі та життєво важливе медичне обладнання. На щастя, ніхто з гуманітарних працівників і волонтерів не постраждав. Але загроза для гуманітарних організацій і цивільного населення, яку створює остання хвиля атак, залишається постійною", - додав він.
У цілому ж майже 3,6 млн українців отримали гуманітарну допомогу в першому кварталі 2023 року. Мова йде про грошову та медичну допомогу, а також продукти харчування.
Торкнувся Гріффітс і теми продовження Чорноморської зернової ініціативи. За його словами, "продовольство, яке експортують в рамках ініціативи, а також продовольство та добрива, експортовані з Російської Федерації, продовжують робити вирішальний внесок у глобальну продовольчу безпеку".
Наразі з українських портів вже експортовано більше 30 млн тон вантажу, з яких понад 55% до країн, що розвиваються, і близько 6% - до найменш розвинених країн. "Це включає трохи менше 600 тис тон пшениці, перевезених в рамках Всесвітньої продовольчої програми для прямої підтримки гуманітарних операцій в Афганістані, Ефіопії, Кенії, Сомалі та Ємені", - заявив він.
Проте, ця його заява не зупинила постійного представника Росії при ООН Васілія Небєнзі під час засідання вчергове заявити про те, що угода набула комерційного характеру. "40% усієї продукції вивезено морським гуманітарним коридором експортовано до країн Євросоюзу. Частка найбідніших країн у таких закупівлях не дотягує до 3%. Майже рік сільгоспзапаси України виснажує і без того ситий Захід", - заявив він. І також додав, що ініціатива, згідно з позицією Росії, є пакетною, яка складалася з двох частин – вивозу і українського збіжжя, і російського аміаку. Процес експорту аміаку мав запуститися паралельно. "Проте цього так і не сталося. Українська сторона увесь час відмовлялася обговорювати питання розблокування аміакопроводу Тольятті-Одеса, що прописано у трьохсторонній угоді", - сказав він. Це, за словами Небензі, і є причиною, чому Росія погрожує не продовжити дію ініціативи.
У той же час постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, виступаючи, заявив, що разом з ООН і Туреччиною Україна прагне продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи без будь-яких затримок і збоїв у постачанні. Адже, на думку експертів, якщо Росія її заблокує, світові ціни на продовольство можуть знову суттєво зрости. "Цю похмуру перспективу слід сприймати серйозно. Огидно, що Росія все ще прикидається стороною, яка програла в угоді. Я навіть не буду нагадувати Раді [Безпеки ООН] про аморальність таких скарг з боку держави-агресора, яка була і залишається єдиною загрозою для продовольчих поставок у Чорному морі. Звернемося лише до даних, які чітко демонструють переваги для Росії від угоди", - заявив він.
Український посол також закликав звернутися до даних, які свідчать про те, що експорт російської пшениці в січні-лютому 2023 року майже подвоївся порівняно з аналогічним періодом роком раніше. "Тому ми вважаємо ці спекуляції спробою виправдати російські навмисні практики використання продовольчої зброї, і ми закликаємо міжнародну спільноту дати рішучу відповідь цьому", - додав він.
Про те, що саме дія ініціативи сприяла зменшенню світових цін на зернові, говорив і Гріффітс. За його даними, мова йде про падіння цін майже на 20% за останній рік.
Напередодні засідання посолка США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія експортує зерно і добрива на тому ж рівні, якщо не вище, ніж до початку повномасштабного вторгнення. На її думку, Росія намагається погрозами та саботажем експорту зерна з України підняти світові ціни на хліб та заробити на цьому.
Під час засідання Радбезу її заступник посол Роберт Вуд додав, що кожного дня, блокуючи та погрожуючи не продовжувати Чорноморську зернову ініціативу, Росія підвищує глобальні ціни на продукти харчування по всьому світу. "Це означає підвищення цін для всіх. І для країн з низьким та середнім доходом, і для ООН, яка також закуповує продовольство на світовому ринку. Ця ініціатива має вирішальне значення для стабілізації світових цін на продовольство та доставки їжі до голодуючих у світі", - повідомив він.
«Тепер Росія погрожує припинити співпрацю 18 травня. І в той час поки Росія стримує поставки українського зерна, які би мали нагодувати голодних, вона успішно експортує свій величезний урожай зерна»Роберт Вуд, заступник постійної представниці США при ООН
За його словами, Росія навмисно уповільнила темпи перевірки суден і суттєво скоротила кількість експортованого зерна, яке має допомогти задовольнити потреби найбільш вразливих верств населення світу. За останні кілька тижнів делегація Російської Федерації в Спільному координаційному центрі в Стамбулі неодноразово відмовлялася дозволити будь-який огляд суден, додав він. "Тепер Росія погрожує припинити співпрацю 18 травня. І в той час поки Росія стримує поставки українського зерна, які би мали нагодувати голодних, вона успішно експортує свій величезний урожай зерна", - каже посол.
Вуд також зазначив, що російський уряд регулярно посилається на необхідність виконання вимог щодо експорту російських продуктів харчування та добрив. Проте у тому самому документі, Росія зобов’язалася сприяти безперешкодному експорту продовольства, соняшникової олії та добрив з чорноморських портів України "Росія повинна виконувати свої зобов'язання. Росія повинна припинити тримати глобальну продовольчу безпеку заручником своїх цинічних ігор влади та отримання прибутку", - переконаний американський дипломат.
Про необхідність розблокування експорту та продовження дії Чорноморської зернової ініціативи під час засідання зазначив практично кожен представник країни-члена Ради Безпеки, окрім Росії.
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Боррель закликав ЄС обмежити імпорт індійського палива, зробленого з російської нафти
16 травня (Reuters) - Європейський Союз має обмежити здатність Індії продавати в Європу нафтопродукти, зроблені з російської нафти, включаючи дизельне пальне, заявив в інтерв'ю Financial Times верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.
Минулого року Індія стала найбільшим покупцем російської нафти після повномасштабного вторгнення Москви в Україну 24 лютого 2022 року.
Доступ до дешевої російської нафти збільшив обсяги виробництва та прибутки на індійських нафтопереробних заводів і дозволив їм конкурувати на європейському ринку нафтопродуктів.
Боррель сказав виданню, що обговорить це питання з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром на зустрічі у вівторок.
«Якщо дизельне паливо чи бензин потрапляє в Європу... надходить з Індії та виробляється з російської нафти, це, безумовно, є обходом санкцій, і країни-члени повинні вжити заходів», — сказав головний дипломат ЄС.
«Те, що Індія купує російську нафту, це нормально... Але якщо вони використовують це, щоб стати центром переробки російської нафти, а побічні продукти продаються нам... ми повинні діяти», - сказав Боррель.
Індійські нафтопереробники, які раніше рідко купували російську нафту через високі транспортні витрати, в 2022/23 фінансовому році (квітень-березень) імпортували 970 000-981 000 барелів на добу, що становить більше п'ятої частини загального імпорту палива в країні.
Найбільший російський виробник нафти «Роснефть» (ROSN.MM) і провідний індійський нафтопереробник Indian Oil Corp (IOC.NS) також підписали угоду про суттєве збільшення та диверсифікацію сортів нафти, що постачаються до Індії.
Згідно з даними відстеження суден, Kpler, Reliance Industries (RELI.NS) і Nayara Energy були ключовими експортерами нафтопродуктів і покупцями російської нафти.
Негайної відповіді від компаній не було. До вторгнення Росії в Україну Індія зазвичай експортувала в Європу в середньому 154 000 барелів на день (барелів на добу) дизельного та авіаційного палива. Однак, дані Kpler показують, що обсяги зросли до 200 000 барелів на добу після того, як ЄС заборонив імпорт російських нафтопродуктів з 5 лютого цього року.
Введення заходів, щоб зупинити потік російської нафти, є в сфері компетенції урядів окремих країн, сказав Боррель FT, припускаючи, що ЄС може вжити заходів проти покупців індійських нафтопродуктів, яки, на його думку, походить з російської сирої нафти.
"Якщо вони можуть продавати, то значить хтось купує. І треба дивитися, хто купує", - сказав він.
Кремль може готувати «дискредитацію Пригожина як зрадника» – ISW
Повідомлення про імовірні спроби очільника угруповання «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина співпрацювати з українською розвідкою можуть бути елементом його дискредитації або продовженням ворожнечі з Міністерством оборони Росії, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
«Ці звинувачення (щодо ймовірних контактів із українською розвідкою – ред.) навряд чи змусять Кремль усунути Пригожина в найближчій перспективі, але можуть сприяти зусиллям з його дискредитації. Кремль, імовірно, підозрює або знає про зв'язки Пригожина з українською розвідкою і, ймовірно, для нього не були несподіванкою повідомлення WP та витік документів американської розвідки», – пишуть експерти.
Вони також вважають, що адміністрація президента РФ може готувати «механізми дискредитації Пригожина як зрадника», але навряд чи погрожуватиме Пригожину, поки угруповання «Вагнера» перебуває на лінії фронту.
«Усунення Пригожина порушило б російські позиції в Бахмуті, це ризик, на який Путін навряд чи піде. Кремль також не може легко публічно усунути і замінити Пригожина як фактичного керівника «ПВК Вагнера», оскільки це угруповання є незалежною компанією, а Пригожин не має жодної офіційної посади в російському уряді», – твердять аналітики.
15 травня речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не вірять у правдивість повідомлень видання The Washington Post, нібито очільник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин в обмін на відхід українських військових із Бахмута пропонував передати українській розвідці інформацію про позиції російських військових.
The Washington Post також писала, посилаючись на два неназваних українських джерела, що Пригожин справді контактував з українською розвідкою. Одне з цих джерел додає, що пропозиція була відкинута, оскільки Київ не довіряє «вагнерівцям».
Трибунал за агресію та реєстр руйнувань Росії обговорюють лідери Європи
Представники приблизно півсотні країн збираються на дводенну зустріч в Ісландії для обговорення способів притягнення Росії до відповідальності за війну проти України та інших питань.
16-17 травня у Рейк’явіку вестимуть переговори керівники 46 держав європейського континенту, що входять до Ради Європи, а також представники таких країн як США й Канада та інші спостерігачі в тій організації.
В саміті братимуть участь зокрема британський прем'єр-міністр Ріші Сунак, прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Олаф Шольц і французький президент Еммануель Макрон, які впродовж минулих трьох днів приймали у себе українського президента Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський братиме участь у саміті з допомогою відео зв’язку.
Серед провідних пропозицій для саміту називають створення спеціального реєстру завданої Росією шкоди для стягнення з Москви відшкодувань.
Важливою темою обговорень будуть заклики України створити міжнародний трибунал для суду над російськими лідерами за злочин агресії.
Ідею спеціального трибуналу, який міг би працювати в Гаазі, підтримали деякі країни, але остаточної згоди ще не досягнуто.
Хоча Рада Європи була створена 74 роки тому, це лише четвертий саміт організації, яка головним своїм завданням називає сприяння демократії, захист прав людини і підтримку принципів верховенства закону.
Основу Ради Європи складають 27 держав - членів Європейського Союзу і ще майже два десятки держав Європи таких як Грузія, Норвегія, Сербія, Туреччина, Швейцарія тощо, окрім Білорусі та Росії.
Членство Росії в Раді Європи було припинене 25 лютого 2022 року - на другий день після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, а у березні російський уряд заявив, що Москва виходить з організації і денонсує Європейську конвенцію з прав людини.
Як держборг США може вплинути на допомогу Україні - коментарі законодавців
Президент США та лідери Конгресу планують вдруге обговорити збільшення ліміту держборгу у вівторок, 16-го травня 15:00 за Вашингтоном. Джо Байден має зустрітись в Білому Домі зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті, лідером демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером, лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом і лідером демократів у Палаті представників Хакімом Джеффрісом.
"Ті самі республіканці в Палаті представників, які намагаються оголосити дефолт через Держборг США, стверджують, що ми більше не повинні підтримувати Україну".Кріс Мерфі, сенатор-демократ, Коннектикут
Ця зустріч мала відбутись іще минулої п’ятниці, 12-го травня, але її перенесли, щоб продовжити перемовини. Представники Адміністрації та Конгресу заявили в неділю, що найвірогіднішим варіантом зустрічі є вівторок. У середу Байден планує відлетіти в Японію на саміт G7, що залишає небагато часу до дедлайну, в четвер 1-го червня.
Розмовляючи із журналістами в неділю, Байден сказав, що сподівається на угоду з республіканцями. «Я залишаюсь оптимістом, тому що я народився оптимістом. Але я дійсно думаю, що є бажання досягти згоди, як з їхнього, так і з нашого боку. Думаю, ми зможемо це зробити».
Водночас спікер Маккарті був песимістичнішим у розмові з журналістами в будівлі Капітолію в понеділок: "Я все ще думаю, що наші погляди дуже розходяться. Вони (демократи - ред.) хочуть зробити вигляд, наче вони беруть участь у перемовинах, але це не так. Вони не ставляться до цього серйозно".
Як ситуація із держборгом США може вплинути на допомогу Україні?
Ситуація із державним боргом США може вплинути на ситуацію в Україні щонайменше двома способами. По перше, загроза дефолту може негативно позначитись на ролі США в протистоянні світовим автократіям та може підштовхнути Путіна діяти більш активно у війні. Про це заявляла як міністерка фінансів США Дженет Єллен, так і американські експерти, зокрема, колишні очільники Пентагону - Леон Панетта та Чак Гейґел.
"Коли ми пропонуємо скорочення витрат, це не включає національну оборону, це також не включає наші оборонні зусилля для народу України".Джо Вілсон, конгресмен-республіканець, Південна Кароліна
По друге, вимоги республіканців щодо скорочення витрат можуть задіти допомогу, яка надається Україні. Невелика, але достатньо гучна, група крайніх правих республіканців неодноразово виступала за скорочення або повне припинення допомоги Києву. Голос Америки запитав американських законодавців про таку імовірність.
Сенатор-демократ від штату Коннектикут Крис Мерфі наголошує, що дефолтом погрожують ті самі республіканці, що виступають проти оборонної підтримки Києва.
"Мене дуже хвилює, що ті самі республіканці в Палаті представників, які намагаються оголосити дефолт через держборг США, також стверджують, що ми більше не повинні підтримувати Україну. Існує очевидна небезпека, що перемовини, які вони ведуть щодо виплати боргів американським народом, закінчаться тим, що постраждає оборона України", - заявив сенатор Мерфі журналістці Голосу Америки Катерині Лісуновій.
Натомість конгресмен-республіканець від штату Південна Кароліна, а також голова Гельсінської комісії США, який традиційно підтримує Україну, Джо Вілсон стверджує, що допомога Україні є частиною національної оборони США, тому вона не підпадає під вимоги республіканців про скорочення витрат.
"Щороку у нас виникають суперечки щодо боргового ліміту. Ті з нас, хто є республіканцями, хочуть скоротити державні витрати. Але ми також вважаємо, що однією із головних функцій уряду є надання послуг, які ми не можемо виконати самостійно. Зокрема, це стосується національної оборони. І тому, коли ми пропонуємо скорочення витрат, це не включає національну оборону, це також не включає наші оборонні зусилля для народу України. І знову ж таки, український народ довів, що вони гідні підтримки, щоб протистояти діям військового злочинця Путіна", - каже конгресмен Джо Вілсон українській службі Голосу Америки.
"Знайдуться люди, які захочуть зменшити витрати США скоротивши допомогу Україні. Але я не думаю, що це буде більшість".Стів Коен, конгресмен-демократ, Теннессі
Про непохитну двопартійну підтримку України наголосили також - співголова комітету Сенату з асигнувань, сенаторка-республіканка Сьюзен Коллінз та член комітету з асигнувань, сенатор-демократ Брайан Шатц.
"На цих слуханнях (розгляд проекту бюджету на 2024 рік для Міноборони США) ми почули кілька запитань про нашу підтримку України. Це хороший знак, тому що він вказує на те, що Конгрес все ще підтримує Україну на двопартійному рівні. Я особисто безмежно захоплююсь українським народом та президентом Зеленським. Я мала честь відвідати Україну в травні минулого року, і моя особиста підтримка залишається міцною як ніколи", - наголошує республіканка Сьюзен Коллінз.
"Я не думаю, що Україна знаходиться на розгляді щодо скорочень видатків. Очевидно, демократи та республіканці регулярно сперечаються щодо таких речей, розміру та масштабів держбогу, але наша двопартійна підтримка України залишається непохитною", - вважає демократ Брайан Шатц.
Водночас конгресмен-демократ від штату Теннессі Стів Коен вважає, що попри ризики можливих закликів скоротити борг коштом зменшення допомоги Україні, більшість республіканців підтримує Київ і не пропустить такі ініціативи на голосуванні.
"Є чимало республіканців, які рішуче підтримують Україну... але є і голосна, бездумна група республіканців, яка, здається, більше зацікавлена в Росії, ніж в суверенітеті України", - коментує конгресмен журналістці Голосу Америки.
"Знайдуться люди, які захочуть зменшити витрати США, скоротивши допомогу Україні. Але я не думаю, що це буде більшість. Я думаю, що ми зможемо винести це на голосування і узгодити це питання. Є відповідальні республіканці, яких варто враховувати. Це республіканці Ейзенхауера, республіканці Рокфеллера або просто традиційні республіканці", - додав конгресмен Стів Коен.
Оглядачі вказують на роль спікера Палати представників США Кевіна Маккарті, який, хоча і засвідчив свою підтримку допомозі України, однак, як пише CNN, не готовий вступати в суперечку з радикальним крилом республіканців, що виступають проти допомогти Україні, а також за скорочення витрат разом із підвищенням боргового ліміту.
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