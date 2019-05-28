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Україна

Американці допомагають вивезти з-під Києва радіоактивні відходи

Територія Київського державного міжобласного спеціального комбінату

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Три десятки спеціальних контейнерів для транспортування небезпечних речовин передали столичному спецкомбінату, де десятиліттями зберігаються тисячі тонн відпрацьованих радіоактивних матеріалів

Могильники з радіоактивними відходами під Києвом
Могильники з радіоактивними відходами під Києвом

​Могильники із закопаними в них джерелами іонізуючого випромінювання – за якихось 18 кілометрів від Хрещатика. Дві з половиною тисячі тонн відходів зберігаються тут іще від радянських часів. Їх активність, кажуть експерти, всього удвічі менша, ніж під чорнобильським об’єктом “Укриття”.

Тепер відходи почнуть звідси вивозити, подалі від столиці.

Сергій Мовчан
Сергій Мовчан

“Джерела іонізуючого випромінювання завантажать у контейнери, і ці контейнери перевезуть на централізоване сховище у Чорнобильську зону”, – розповідає заступник директора спецкомбінату з радіаційної безпеки Сергій Мовчан.

Контейнери для перевезення радіоактивних відходів
Контейнери для перевезення радіоактивних відходів

​Нержавіюча сталь, а всередині товстий шар парафіну чи свинцю. Ці контейнери для транспортування радіоактивних відходів випробовували на міцність, герметичність і навіть скидали з висоти. Тепер їх сертифіковано і передано сюди, на київський спецкомбінат.

Фінансували проект і стежили за якістю американці.

Ентоні Нікол
Ентоні Нікол

“Такі контейнери в магазині не купиш. У них спеціальна конструкція. Вони відповідають українським і міжнародним стандартам безпеки. Вони повинні бути дуже і дуже надійними”, – сказав “Голосу Америки” фінансовий директор STCU Ентоні Нікол.

На контейнерах напис: “Зроблено в Україні”. Це вперше обладнання такої складності виготовили українські фахівці. І це свого роду технологічний прорив, каже представник компанії-виробника.

Віталій Дем'янюк
Віталій Дем'янюк

“Одиничні екземпляри контейнерів упродовж останніх років в Україні виготовлялися. Було два, три. Але партію з 29 контейнерів різного типу – такого останні двадцять років в Україні не робили”, – зазначив голова наглядової ради “НТ Інжинірінг” Віталій Дем’янюк.

Відпрацьовані радіоактивні матеріали накопичуються в українських медичних закладах (той же рентген і флюорограма), наукових установах, у промисловості. Чиновники наголошують – йдеться про захоронення в Чорнобилі саме українських відходів, і тільки їх. Американців цікавить виключно те, щоб джерела радіації надійно зберігалися: не загрожували екології, не потрапили в руки терористів.

Віталій Петрук
Віталій Петрук

Як підкреслив голова Держагенства з управління зоною відчуження Віталій Петрук, “Ідеться про радіоактивні відходи лише українського походження, тобто ті, які знаходяться в Україні. Ні про які відходи з-за кордону мова не йде і навіть не піднімається”.

У перспектві, кажуть на комбінаті, з передмістя Києва мають бути вивезені всі радіоактивні відходи. Щоб ця територія, яка на сленгу спеціалістів зараз зветься “умовно брудною”, стала абсолютно чистою.

Михайло Ходорівський
Михайло Ходорівський

Як каже директор Київського міжобласного спецкомбінату Михайло Ходорівський, “Ми докладемо усіх зусиль, щоб років через 10-15, за наявності фінансування, тут не було радіоактивних відходів”.

Як додає заступник директора з радіаційної безпеки Сергій Мовчан, “Тут буде галявина”.

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