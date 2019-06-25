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У Києві постане централізований Архів таємних радянських спецслужб

Архів національної пам'яті облаштовують на околиці Києва

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Більше не потрібно буде ні дозволів, ні перепусток. Просто приходите з паспортом, і вам приносять у читальну залу справу вашого родича, закатованого НКВД, репресованого КДБ, розстріляного ЧК.

У цій будівлі буде створений Архів національної пам'яті
У цій будівлі буде створений Архів національної пам'яті

Інститут національної пам’яті отримав приміщення, в якому зосередять усі архіви усіх таємних радянських спецслужб.

8 поверхів, 11 тисяч квадратних метрів. Тут у спеціальних пересувних шафах зберігатимуть мільйони справ, які раніше були розпорошені по архівах різних силових відомств – прокуратури і судів, МВС, СБУ, Міноборони, Нацполіції, розвідки.

Архів постане на території Банкнотно-монетного двору Нацбанку на Троєщині
Архів постане на території Банкнотно-монетного двору Нацбанку на Троєщині

«Архів, якого ще не було», – так називають історики нове централізоване сховище документів комуністичної доби. Його облаштовують на околиці Києва Троєщині, в одній із будівель Банкнотно-монетного двору Нацбанку.

Сьогодні Україна пишається першим місцем у рейтингу пострадянських країн за доступом до архівів комуністичних спецслужб. Однак архівісти скаржаться, що досягли межі своїх можливостей. Кількість людей, які звертаються по інформацію про своїх репресованих родичів, росте. А кількість місць у читальних залах архівів залишається мізерною.

Отож хоч де-юре архіви відкриті (відколи 2015 року вийшов відповідний закон), де-факто це право вільного доступу суттєво обмежене.

Зліва направо: Володимир В'ятрович, Андрій Когут, Степан Кубів, Ігор Кулик
Зліва направо: Володимир В'ятрович, Андрій Когут, Степан Кубів, Ігор Кулик

Поява нового централізованого архіву змінить ситуацію, - переконаний голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. «Це стане значно зручніше для користувачів. Усе в одному місці, комфортні читальні зали, для доступу достатньо лише звернення і паспорта, не буде зайвої паперової тяганини, як зараз, щоб зайти в режимне приміщення СБУ чи МВС», – сказав В’ятрович, показуючи журналістам нове приміщення.

Як він додав, «Ми забираємо у силовиків спокусу регулювати доступ до інформації про наше минуле».

Архів національної пам’яті планують зробити найсучаснішим. Документи, які звезуть сюди, оцифрують. І з ними можна буде знайомитись онлайн – усі раніше засекречені справи, протоколи допитів, імена розстрільних «трійок».

Тут буде Архів національної пам'яті
Тут буде Архів національної пам'яті

Це буде доказова база злочинів комуністичного тоталітарного режиму, матеріал для майбутнього міжнародного засудження комунізму, – зазначив директор новоствореного Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті Ігор Кулик.

Сюди звозитимуть таємні архіви радянських спецслужб
Сюди звозитимуть таємні архіви радянських спецслужб

Як він повідомив, новостворений Архів включатиме читальний зал на 50 робочих місць, конференц-залу, а також open space – відкритий простір для спілкування користувачів.

Наразі у приміщенні (яке раніше служило виробничими цехами заводу «Арсенал»), здійснюють перепланування та капітальний ремонт. На перших відвідувачів очікують уже за півтора-два роки.

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