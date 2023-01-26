Новий ракетний удар Росії не зупинить захисників Україні та міжнародну підтримку - посол США

Росія провела нові ракетні удари по території України лише через день, після того, як низка держав оголосили про плани надати Україні важкі танки.

Українські ППО знищили 47 крилатих ракет, включаючи 20 в районі Києва, повідомив в соцмережах головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей. Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати!" – написав Залужний.

В Києві в результаті атаки загинула людина, ще двоє поранено, повідомила Київська міська військова адміністрація.

На Одещині через ракетний удар 26 січня, пошкоджено об'єкти інфраструктури, заявила регіональна адміністрація. Повідомляється також про удари на Волині.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк назвала напад "жорстокою атакою" і "стратегічною поразкою".

"Хвилі російських безпілотників та ракет не можуть зупинити ні героїчних захисників України, її хоробрий народ, ні нашу рішучу єдину підтримку", - твітує посол.

Посолка Великої Британії подякувала українським ППО за роботу, можливість працювати в безпеці в Києві і порятунок "можливо незліченної кількості життів".

"Протиповітряна оборона працює вночі проти повітряних нападів, рятує, можливо, незліченну кількість життів в Києві та поза ним, –написала посадовиця у Twitter. - Як і всі, ми, можливо недоспали. Однак, ми вдячні за можливість працювати тут в безпеці".

В середу президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати надішлють Україні 31 танк M1 Abrams і вітають рішення Німеччини постачати Україні танки Leopard 2.

Американський глава держави заявив, що Abrams - найбільш передова військова техніка у світі, але також "ними неймовірно важко оперувати й ремонтувати їх". Тому Байден заявив, що Вашингтон передає Києву запчастини та обладнання для підтримки роботи цих танків на полі бою, а також розпочне навчання для українських військовиків "якомога швидше".

Про надання танків повідомили і інші держави.