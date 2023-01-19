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- Голос Америки
Чи погодять передачу Україні танків Leopard під час "Рамштайну"?
Європа і США зможуть успішно завершити свій "діалог" щодо можливості надання Україні танків - упевненість у цьому висловив прем'єр Нідерландів Марк Рютте.
В інтерв'ю CNN у Давосі він заявив про необхідність "широкої коаліції" групи країн у питанні надсилання танків: "Була широка підтримка надсилання військового спорядження. Ми відправили дуже багато [допомоги] з початку війни. Звичайно, ведуться дискусії щодо танків, і тут проблема в тому, що це буде наступний крок у боротьбі. Це може бути необхідно, але я розумію, що німці та інші кажуть, що вам потрібна широка коаліція".
Нині міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила Reuters у Давосі, що Амстердам фіналізує плани із надання Україні наявних американських систем протиповітряної оборони Patriot. Вона також висловила впевненість, що рішення щодо танків буде знайдено, але Нідерландам для відповідної передачі Leopard 2 Києву потрібно буде отримати згоду від Берліна.
При цьому міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас також заявив Reuters, що кілька країн оголосить про відправлення танків Leopard 2 в Україну у п'ятницю на зустрічі на німецькій авіабазі Рамштайн: "Деякі країни обов'язково надішлють танки Leopard в Україну, це точно".
Натомість польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що він сумнівається у тому, що Німеччина надасть дозвіл на реекспорт танків для України. "Я помірно скептичний, помірно песимістичний, тому що німці захищаються від цього, як диявол захищається від святої води", - сказав високопосадовець журналістам.
У середу Моравецький в інтерв'ю каналу Polsat News натякав, що країни у межах "ширшої коаліції" можуть постачати Україні Leopard 2 навіть без дозволу на це Німеччини як країни-виробника: "Згода тут має другорядне значення, ми або швидко цю згоду отримаємо, або самі зробимо те, що потрібно".
"Найголовніше, щоб Німеччина, але не тільки Німеччина..., запропонували свої сучасні танки, своє сучасне важке озброєння, тому що від цього може залежати здатність України захистити свою свободу", - сказав польський прем'єр напередодні.
Медіа раніше повідомляли, що США продовжують тиснути на Німеччину щодо відправлення танків Leopard для України з боку Берліна або інших союзників. За даними медіа, у Німеччині кажуть, що дозволять відправляти Києву танки німецького виробництва, якщо Сполучені Штати погодяться надіслати свої власні танки Abrams, але Вашингтон каже, що не має таких планів, наполягаючи на тому, що Києву було б надто складно утримувати їх.
Нині у Києві під час спільної прес-конференції із президентом Європарламенту Шарлем Мішелем президент України Володимир Зеленський заявив, що питання танків для Києва "залишається актуальним і дуже чутливим" й "залежить від багатьох причин і, на жаль, не залежить від бажання України".
"Ми, як можемо, тиснемо політично, але найголовніше, що ми тиснемо аргументовано, - сказав Зеленський. - Проти тисяч танків Російської Федерації недостатньо мужності наших військових і мотивації українського народу".
"Щодо танків, багато країн нам готові надати танки, вони вмотивовані і підтримують нас, але чекають на відповідні документи з тих держав, які мають на це право", - повідомив український глава.
Тим часом радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Twitter: "Справжнє лідерство – це показувати приклад, а не озиратися на інших. Жодних табу немає. Від Вашингтона до Лондона, від Парижа до Варшави звучить одне: потрібні танки, танки – ключ до правильного завершення війни. Час перестати тремтіти перед Путіним, час зробити останній крок".
Як повідомляв Голос Америки, група з 11 країн Європи оголосила про нові "безпрецедентні" пакети військової допомоги Україні напередодні безпекової зустрічі, що відбудеться під проводом США, на базі "Рамштайн" у Німеччині. У своїх "Таллінських обіцянках" Словаччина, зокрема, пообіцяла продовжити "інтенсивні обговорення" з країнами НАТО щодо можливостей розблокування додаткового обладнання для України, включаючи танки.
У статті використано матеріали Reuters
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«Ми нікуди не підемо, пане Путіне. Ми стоїмо за Україну», – міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Відео
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про відправлення до України 600 ракет Brimstone, «що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою». Днями Лондон оголосив про надання Києву танків Challenger.
«Я пишаюся тим, що маю добрі стосунки з Україною», – Борис Джонсон. Відео
«Я пишаюся тим, що маю добрі стосунки з Україною», – екс-премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Мер Києва Віталій Кличко нагородив Бориса Джонсона орденом «Почесного громадянина Києва» під час Економічного форуму в Давосі.
- Голос Америки
- Наталія Леонова
Маркарова: Україна активно співпрацює з новим складом Конгресу США
У новому складі Конгресу США, який почав працювати цього року, зберігається двопартійна підтримка Києва, а українські дипломати активно співпрацюють із представниками обох провідних партій США: як демократів, так і республіканців. Про це в інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Наталі Леоновій заявила посол України у США Оксана Маркарова.
Посол зокрема прокоментувала співпрацю з новообраним спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті. “Спікер Маккарті не є невідомою для нас особистістю. Наші делегації зустрічалися, коли він був лідером республіканської меншості, і дуже активно працювали з ним,” - зазначила Маркарова.
Також вона додала, що в новому складі Конгресу залишаються представники групи підтримки України в Конгресі, які продовжують активно співпрацювати з Києвом.
Водночас зусилля українських дипломатів наразі спрямовані на те, щоб якомога швидше познайомитися з новими членами Конгресу та донести їм інформацію про Україну: “Розказати, що ми не тільки вдячні за попередню допомогу, але й куди ми витратили цю допомогу. І ми дуже активно розказуємо і звітуємо. І обгрунтовуємо також, чому допомога Україні - це не тільки наша потреба, а насправді інтерес національної безпеки Сполучених Штатів і цивілізованого світу загалом”, - заявила посол.
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- Голос Америки
Алеку Болдвіну висунуть звинувачення у ненавмисному вбивстві Галини Гатчінс - прокурор
Голлівудському актору Алеку Болдвіну висунуть звинувачення у ненавмисному вбивстві, під час зйомок стрілянини, операторки українського походження Галини Гатчінс.
Про це повідомляє видання NBC із посиланням на заяву прокуратури.
Прокурорка першого судового округу Нью-Мексико Мері Кармак-Алтвіс заявила, що по два пункти звинувачення у ненавмисному вбивстві пред'являть актору Болдуїну і Ханні Гутьєррес-Рід - особі, яка відповідала за зброю на знімальному майданчику.
Також, за даними прокуратури, перший помічник режисера фільму "Іржа” Дейвид Голлз погодився визнати себе винним у недбалому використанні смертоносної зброї.
“Ніхто не є поза законом, і кожен заслуговує на справедливість”, - заявила прокурорка Мері Кармак-Алтвіс.
У жовтні 2021-го у м.Санта Фе, штат Нью-Мексико, під час зйомок фільму-вестерну "Іржа" трагічно загинула українська кіно художниця-постановниця Галина Гатчінс. Підозрюють, що вона загинула в результаті пострілу Алека Болдвіна під час зйомок однієї зі сцен. Слідство з'ясувало, що на знімальному майданчику були бойові патрони.
Першою позов у цій справі подала керівниця сценарію фільму Меймі Мітчел. Саме вона зателефонувала на службу порятунку 911 і розмовляла з поліцією того фатального дня.
Як повідомляв "Голос Америки", другий позов подав українець Сергій Свєтной. Він працював освітлювачем на зйомках фільму та був близьким другом Галини.
Сергій звинувачував керівництво та працівників у фільму у недбалості, яка спричинила йому моральну шкоду.
У лютому 2022 року позов до суду проти продюсерів фільму, включаючи Болдвіна, подала родина Галини Гатчінс. У позові йшлося, що смерті Галини можна було уникнути, якби на знімальному майданчику було дотримано всіх вимог безпеки.
У жовтні американські ЗМІ повідомили, що чоловік Гатчінс досяг мирової угоди у цьому позові. В його заяві мовилось, що зйомки фільму мають відновити у січні 2023 року, і сам Метью Гатчінс приєднається до проекту як виконавчий продюсер в рамках угоди.
Алек Болдвін на початку грудня в інтерв'ю каналу ABC запевнив, що на спусковий гачок не натискав, а наводив револьвер за вказівками самої Галини під час репетиції сцени, звівши великим пальцем курок.
Американська неприбуткова організація "Американський інститут кіно" у жовтні минулого року оголосила про заснування стипендії імені кінооператорки з України Галини Гатчінс.
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