Чи погодять передачу Україні танків Leopard під час "Рамштайну"?

Європа і США зможуть успішно завершити свій "діалог" щодо можливості надання Україні танків - упевненість у цьому висловив прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

В інтерв'ю CNN у Давосі він заявив про необхідність "широкої коаліції" групи країн у питанні надсилання танків: "Була широка підтримка надсилання військового спорядження. Ми відправили дуже багато [допомоги] з початку війни. Звичайно, ведуться дискусії щодо танків, і тут проблема в тому, що це буде наступний крок у боротьбі. Це може бути необхідно, але я розумію, що німці та інші кажуть, що вам потрібна широка коаліція".

Нині міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила Reuters у Давосі, що Амстердам фіналізує плани із надання Україні наявних американських систем протиповітряної оборони Patriot. Вона також висловила впевненість, що рішення щодо танків буде знайдено, але Нідерландам для відповідної передачі Leopard 2 Києву потрібно буде отримати згоду від Берліна.

При цьому міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас також заявив Reuters, що кілька країн оголосить про відправлення танків Leopard 2 в Україну у п'ятницю на зустрічі на німецькій авіабазі Рамштайн: "Деякі країни обов'язково надішлють танки Leopard в Україну, це точно".

Натомість польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що він сумнівається у тому, що Німеччина надасть дозвіл на реекспорт танків для України. "Я помірно скептичний, помірно песимістичний, тому що німці захищаються від цього, як диявол захищається від святої води", - сказав високопосадовець журналістам.

У середу Моравецький в інтерв'ю каналу Polsat News натякав, що країни у межах "ширшої коаліції" можуть постачати Україні Leopard 2 навіть без дозволу на це Німеччини як країни-виробника: "Згода тут має другорядне значення, ми або швидко цю згоду отримаємо, або самі зробимо те, що потрібно".

"Найголовніше, щоб Німеччина, але не тільки Німеччина..., запропонували свої сучасні танки, своє сучасне важке озброєння, тому що від цього може залежати здатність України захистити свою свободу", - сказав польський прем'єр напередодні.

Медіа раніше повідомляли, що США продовжують тиснути на Німеччину щодо відправлення танків Leopard для України з боку Берліна або інших союзників. За даними медіа, у Німеччині кажуть, що дозволять відправляти Києву танки німецького виробництва, якщо Сполучені Штати погодяться надіслати свої власні танки Abrams, але Вашингтон каже, що не має таких планів, наполягаючи на тому, що Києву було б надто складно утримувати їх.

Нині у Києві під час спільної прес-конференції із президентом Європарламенту Шарлем Мішелем президент України Володимир Зеленський заявив, що питання танків для Києва "залишається актуальним і дуже чутливим" й "залежить від багатьох причин і, на жаль, не залежить від бажання України".

"Ми, як можемо, тиснемо політично, але найголовніше, що ми тиснемо аргументовано, - сказав Зеленський. - Проти тисяч танків Російської Федерації недостатньо мужності наших військових і мотивації українського народу".

"Щодо танків, багато країн нам готові надати танки, вони вмотивовані і підтримують нас, але чекають на відповідні документи з тих держав, які мають на це право", - повідомив український глава.

Тим часом радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Twitter: "Справжнє лідерство – це показувати приклад, а не озиратися на інших. Жодних табу немає. Від Вашингтона до Лондона, від Парижа до Варшави звучить одне: потрібні танки, танки – ключ до правильного завершення війни. Час перестати тремтіти перед Путіним, час зробити останній крок".

Як повідомляв Голос Америки, група з 11 країн Європи оголосила про нові "безпрецедентні" пакети військової допомоги Україні напередодні безпекової зустрічі, що відбудеться під проводом США, на базі "Рамштайн" у Німеччині. У своїх "Таллінських обіцянках" Словаччина, зокрема, пообіцяла продовжити "інтенсивні обговорення" з країнами НАТО щодо можливостей розблокування додаткового обладнання для України, включаючи танки.

У статті використано матеріали Reuters