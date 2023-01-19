У США оприлюднили план стратегічного нагляду за допомогою Україні

Офіси генеральних інспекторів Пентагону США, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку оприлюднили Спільний стратегічний план нагляду на 2023 фінансовий рік.

Конгресмени-республіканці Майкл Маккол і Майк Роджерс навздогін плану опублікували власну заяву на підтримку посилення нагляду за допомогою США Україні. Обидва очолюють Комітети Палати представників Конгресу США - із закордонних справ та із питань збройних сил, відповідно.

“Безпекова, економічна та гуманітарна допомога від США суттєво змінили ситуацію для України, коли вона бореться за збереження своєї незалежності. Утім Конгрес не може тільки виписувати чеки, ми також повинні забезпечити прозорість і ефективність використання американської допомоги у відповідності до інтересів національної безпеки США, - йдеться у заяві. - Ми вітаємо щойно оприлюднений Спільний стратегічний план нагляду Генеральних інспекторів. Ми очікуємо почути від них висновки та рекомендації щодо того, як посилити нагляд за цими коштами та як своєчасно поповнити запаси США”.

Також обоє конгресменів закликали уряд США та союзників терміново передати Україні критично важливу зброю, що потрібна для перемоги над Росією. “Настав час для урядів Байдена та Шольца наслідувати приклад наших британських та східноєвропейських союзників – танки Leopard, ATACMS та інші високоточні боєприпаси великої дальності мають бути схвалені без зволікань”, - вважають політики.

Станом на 6 січня 2023 року наглядові органи уряду США опублікували 14 звітів після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року та надали висновки і рекомендації щодо покращення внутрішнього контролю, зниження витрат та підвищення ефективності роботи. Ці наглядові органи продовжують моніторинг, аудит та оцінку, - йдеться у згаданому Спільному стратегічному плані.

В Палаті представників, цього року більшість відійшла республіканцям і оглядачі очікують на активні дебати та обговорення будь-яких додаткових витрат, а також на посилену перевірку допомоги яка виділяється Україні.

Теперішній спікер Палати представників Кевін Маккарті, який представляє Республіканську партію, раніше критикував демократів за нестачу контролю над допомогою Україні і говорив, що більше "необмежених чеків" для України не буде.

Як повідомляв Голос Америки, в Демократичній партії назвали заяву про “необмежені чеки” Україні намаганням “заспокоїти крайніх правих”.