Дмитро Разумков: “Не може бути так, щоб одна гілка влади з’їдала іншу”

Відставка спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова розпалила дискусії в Україні та викликала неоднозначні реакції в західних експертів. Голос Америки поспілкувався із колишнім головою українського парламенту, а також зібрав думки аналітиків у Вашингтоні.

Дмитро Разумков переконаний, що з приводу його відставки на його однопартійців зі "Слуги народу" чинили тиск.

“Я думаю, що для багатьох це був не їхній вибір, тому що після цього приходили колеги, вибачались і казали: “Вибач, ми не могли зробити по-іншому, нам сказали зробити так”, - розповів Разумков в ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки. “Не таємниця, що моїх однопартійців запрошували на Банкову і пояснювали, по-різному посяснювали, досатньо жорстко пояснювали, чому треба голосувати за відставку Разумкова”.

Серед причин відставки Разумкова називали його розбіжності з поглядами в Офісі президента, зокрема щодо закону про олігархів.

“Відправлення закону до Венеційської комісії використали в якості приводу, тому що це не блокувало розгляд цього закону. Але можемо подивитися на те, хто сьогодні голосував за мою відставку, і сказати, хто дійсно працює з олігархами”, - прокоментував Разумков.

“Сьогодні закон заблокований завдяки тому, що він розглядався з порушенням усіх норм регламенту, було фактично проголосовано три різні редакції. Сьогодні Верховна Рада не може далі його випустити. Я сказав - і це також використовують проти мене - що я готовий підписати одразу закон, як тільки ми отримаємо той закон, за який проголосувала Верховна Рада. Без маніпуляцій, без намагання змінити в комітеті текст такого документу. Тому що це підробка, і я хочу, щоб про це всі знали”, - додав колишній спікер Верховної Ради.

На думку Разумкова, важливо, щоб новий голова Верховної Ради відстоював принципи парламентаризму, демократії і верховенства права. “Верховна Рада України має бути окремим суб’єктний інститут влади. Не може бути так, щоб одна гілка влади з’їдала іншу, інакше це призводить до катастрофічних наслідків. І ми бачили це в історії України в тому числі”, - сказав Разумков.

Не може бути так, щоб одна гілка влади з’їдала іншу, інакше це призводить до катастрофічних наслідків.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст не бачить у відставці Дмитра Разумкова жодних порушень.

“Усі політики, у яких є амбіції, хочуть впевнитись, що вони є головним чоловіком або жінкою у своїй країні. Вони усі дивляться на своїх потенційних опонентів і намагаються знайти способи, як покращити власне становище відносно своїх опонентів. І в цьому немає нічого надзвичайного, або антидемократичного”, - розповів Гербст у коментарі Голосу Америки. - “Різниця полягає у тому, як вони цього досягають. Якщо ти виграв голосування в парламенті своєї країни, - то ти зробив усе у демократичний спосіб. А от якщо політик наймає вбивцю, або використовує тиск через судову системі, щоб розправитися із опонентом, - то це очевидно, авторитаризм, і це погано. Але у цьому випадку я не бачу авторитаризму, я бачу демократію у дії”.

Своєю чергою, експертка Атлантичної Ради Мелінда Гарінг занепокоєна напрямком, у якому рухається Київ.

Я не кажу, що Разумков - ангел. Я знаю, що парламент України має визначати, хто є спікером. Але я стурбована тим, що прибравши Разумкова, не стало ще одного важеля перевірки Зеленського.

“Врешті-решт, це питання влади. Зеленський побачив, що значимість Разумкова зростає, і йому це не подобалося. Я не кажу, що Разумков - ангел. Я знаю, що парламент України має визначати, хто є спікером. Але я стурбована тим, що прибравши Разумкова, не стало ще одного важеля перевірки Зеленського", - сказала Мелінда Гарінг в коментарі Голосу Америки.

"Зеленський - дуже впливовий президент. Він набрав 73% голосів. Він має величезну більшість у парламенті. Тому я думаю, що усунення Разумкова, а також зростання впливу Ради національної безпеки та оборони, яку контролює Зеленський, - це ще одна ознака того, що в Києві справи рухаються в неправильному напрямку”, - додала експертка.

Як пише "Радіо Свобода", до відставки Разумкова у політичних колах України заявляли, що Банкова від нього стомилась. "Мовляв, Разумков має власні політичні амбіції та намагається не залежати від Офісу президента, де таку поведінку не схвалюють", - пише видання.

Цитуючи наближену до Зеленського особу "Радіо Свобода" повідомляє, що кульмінацією конфлікту "стала серія публічних претензій та звинувачень, якими в ефірах українських телеканалів обмінювалися Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук та Олександр Корнієнко після того, як спікер відправив законопроект про олігархів на розгляд до Венеційської комісії.

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