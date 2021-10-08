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Дмитро Разумков: “Не може бути так, щоб одна гілка влади з’їдала іншу”

Відставка спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова розпалила дискусії в Україні та викликала неоднозначні реакції в західних експертів. Голос Америки поспілкувався із колишнім головою українського парламенту, а також зібрав думки аналітиків у Вашингтоні.

Дмитро Разумков переконаний, що з приводу його відставки на його однопартійців зі "Слуги народу" чинили тиск.

“Я думаю, що для багатьох це був не їхній вибір, тому що після цього приходили колеги, вибачались і казали: “Вибач, ми не могли зробити по-іншому, нам сказали зробити так”, - розповів Разумков в ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки. “Не таємниця, що моїх однопартійців запрошували на Банкову і пояснювали, по-різному посяснювали, досатньо жорстко пояснювали, чому треба голосувати за відставку Разумкова”.

Дмитро Разумков: “наступним кроком може бути позбавлення депутатського мандату”. Відео
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Дмитро Разумков: “наступним кроком може бути позбавлення депутатського мандату”. Відео

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Серед причин відставки Разумкова називали його розбіжності з поглядами в Офісі президента, зокрема щодо закону про олігархів.

“Відправлення закону до Венеційської комісії використали в якості приводу, тому що це не блокувало розгляд цього закону. Але можемо подивитися на те, хто сьогодні голосував за мою відставку, і сказати, хто дійсно працює з олігархами”, - прокоментував Разумков.

“Сьогодні закон заблокований завдяки тому, що він розглядався з порушенням усіх норм регламенту, було фактично проголосовано три різні редакції. Сьогодні Верховна Рада не може далі його випустити. Я сказав - і це також використовують проти мене - що я готовий підписати одразу закон, як тільки ми отримаємо той закон, за який проголосувала Верховна Рада. Без маніпуляцій, без намагання змінити в комітеті текст такого документу. Тому що це підробка, і я хочу, щоб про це всі знали”, - додав колишній спікер Верховної Ради.

На думку Разумкова, важливо, щоб новий голова Верховної Ради відстоював принципи парламентаризму, демократії і верховенства права. “Верховна Рада України має бути окремим суб’єктний інститут влади. Не може бути так, щоб одна гілка влади з’їдала іншу, інакше це призводить до катастрофічних наслідків. І ми бачили це в історії України в тому числі”, - сказав Разумков.

Консолідація влади чи демократичний процес? Вашингтонські експерти коментують усунення спікера Разумкова у Києві. Відео
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Консолідація влади чи демократичний процес? Вашингтонські експерти коментують усунення спікера Разумкова у Києві. Відео

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Не може бути так, щоб одна гілка влади з’їдала іншу, інакше це призводить до катастрофічних наслідків.
Дмитро Разумков, колишній спікер Верховної Ради України

Колишній посол США в Україні Джон Гербст не бачить у відставці Дмитра Разумкова жодних порушень.

“Усі політики, у яких є амбіції, хочуть впевнитись, що вони є головним чоловіком або жінкою у своїй країні. Вони усі дивляться на своїх потенційних опонентів і намагаються знайти способи, як покращити власне становище відносно своїх опонентів. І в цьому немає нічого надзвичайного, або антидемократичного”, - розповів Гербст у коментарі Голосу Америки. - “Різниця полягає у тому, як вони цього досягають. Якщо ти виграв голосування в парламенті своєї країни, - то ти зробив усе у демократичний спосіб. А от якщо політик наймає вбивцю, або використовує тиск через судову системі, щоб розправитися із опонентом, - то це очевидно, авторитаризм, і це погано. Але у цьому випадку я не бачу авторитаризму, я бачу демократію у дії”.

Своєю чергою, експертка Атлантичної Ради Мелінда Гарінг занепокоєна напрямком, у якому рухається Київ.

Я не кажу, що Разумков - ангел. Я знаю, що парламент України має визначати, хто є спікером. Але я стурбована тим, що прибравши Разумкова, не стало ще одного важеля перевірки Зеленського.
Мелінда Гарінг, експертка Атлантичної Ради

“Врешті-решт, це питання влади. Зеленський побачив, що значимість Разумкова зростає, і йому це не подобалося. Я не кажу, що Разумков - ангел. Я знаю, що парламент України має визначати, хто є спікером. Але я стурбована тим, що прибравши Разумкова, не стало ще одного важеля перевірки Зеленського", - сказала Мелінда Гарінг в коментарі Голосу Америки.

"Зеленський - дуже впливовий президент. Він набрав 73% голосів. Він має величезну більшість у парламенті. Тому я думаю, що усунення Разумкова, а також зростання впливу Ради національної безпеки та оборони, яку контролює Зеленський, - це ще одна ознака того, що в Києві справи рухаються в неправильному напрямку”, - додала експертка.

Як пише "Радіо Свобода", до відставки Разумкова у політичних колах України заявляли, що Банкова від нього стомилась. "Мовляв, Разумков має власні політичні амбіції та намагається не залежати від Офісу президента, де таку поведінку не схвалюють", - пише видання.

Цитуючи наближену до Зеленського особу "Радіо Свобода" повідомляє, що кульмінацією конфлікту "стала серія публічних претензій та звинувачень, якими в ефірах українських телеканалів обмінювалися Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук та Олександр Корнієнко після того, як спікер відправив законопроект про олігархів на розгляд до Венеційської комісії.

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    Мирослава Гонгадзе

    Ведуча, головний редактор і керівник Української служби «Голосу Америки». На додаток до праці на «Голосі Америки», часто виступає як експерт із питань України, Східної Європи та свободи слова на пострадянському просторі. Статті Мирослави друкуються на шпальтах  таких світових видань, як Wall Street Journal, Washington Post, NPR, Journal of Democracy. Мирослава є співавтором науково-публіцистичної роботи «Розірваний нерв» про протестний рух в Україні 2000-2004 років.

    З освітою правника, здобутою у Львівському державному університеті, має великий досвід роботи в галузі журналістики та зв'язків із громадськістю. Працювала журналістом, редактором, продюсером, керівником медія-кампаній в Україні та США у низці політичних і медійних організацій, у тому числі RFE/RL, Інтерньюз, IRI, NDI.

    Серед іншого - Мирослава також була дослідником Університету Джорджа Вашингтона (2003) та володарем стипендії Рейгана-Фасела Національного фонду за демократію (2001). «За видатний внесок у розвиток журналістики, активну громадянську позицію та професійну майстерность» Мирослава Ґонґадзе нагороджена Орденом княгині Ольги.

    Інформувати, поєднувати й об’єднувати людей та ідеї, надихати – такою Мирослава бачить свою місію.

    У вільний від роботи час, якщо такий з’являється, захоплюється подорожами, мистецтвом, фотографією.

    Виховує доньок-близнюків Нану та Саломе.

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