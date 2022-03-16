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Конкретно і емоційно: У Конгресі кажуть, що почули Зеленського
Під час відео звернення до обох палат американського Конгресу у середу, 16 березня, президент України Володимир Зеленський попросив законодавців надати більше зброї, аби захистити Україну від російської агресії, запровадити нові санкції проти російських чиновників та закрити американські порти для російських кораблів.
Основним закликом було допомогти закрити небо над Україною.
«Росія перетворила українське небо на джерело смерті. Для тисяч людей. Російські війська вже випустили по Україні майже тисячу ракет. Незліченну кількість авіабомб. Вони використовують дрони, щоб прицільніше вбивати. Це терор, якого Європа не бачила. Не бачила вже 80-т років!І ми просимо про відповідь. Про відповідь від світу. Про відповідь на терор. Хіба це завелике прохання? Створити над Україною безпольотну зону — це врятувати людей. Гуманітарну безпольотну зону. Умови, за яких Росія вже не зможе щодня і щоночі тероризувати наші мирні міста», - звернувся до конгресменів Зеленський.
Президент України запропонував і альтернативні варіанти.
«Якщо це — забагато, ми пропонуємо альтернативу. Ви знаєте, яких захисних систем ми потребуємо. С-300 та інші подібні системи. Ви знаєте, наскільки багато залежить на полі бою від здатності застосувати авіацію. Потужну авіацію. Для захисту своїх людей. Своєї свободи. Своєї землі. Літаки, які можуть допомогти Україні. Які можуть допомогти Європі», - сказав президент.
Зеленський подякував членам Конгресу, президенту США та американському народові за всебічну підтримку України у боротьбі із російської агресію та закликав не зупинятися.
«Ми пропонуємо Сполученим Штатам внести у санкційні списки усіх політичних осіб Російської Федерації, які залишаються на офіційних посадах і не розривають звʼязків з тими, хто відповідальний за агресію проти України. Від депутатів Держдуми — до останнього чиновника, якому не вистачає моралі, щоб порвати з державним терором».
Також Зеленський закликав усі американські компанії покинути російський ринок, закрити американські порти для російських товарів та кораблів та працювати над створенням нової, більш гнучкої систем колективного захисту, яка зможе швидко реагувати на загрози та виклики.
Голова комітету закордонних справ Палати представників Грег Мікс повідомив журналістці PBS Лізі Десджардінс, що системи протиракетної оборони С-300 вже в дорозі.
«Очевидно, що раніше це була секретна операція, щоб мати їх поблизу в Україні, не звертаючи на них уваги», - написала журналістка на своїй сторінці у Твіттері.
"Голос Америки" перевіряє цю інформацію.
Сполучені Штати повинні прислухатися до заклику Президента Зеленського, йдеться у заяві співголови Кокусу України в Конгресі демократа Майка Квіглі.
«Як сьогодні сказав Президент Зеленський, українці борються за ті цінності, за які виступає Америка: свободу, демократію та незалежність. Ми повинні допомогти їм у цій боротьбі. Сполученим Штатам і НАТО настав час надати Україні необхідну допомогу. Ми повинні припинити сперечатися з логістикою і доставити винищувачі в Україну та захистити небо над гуманітарними коридорами. Якщо ми не можемо цього зробити, ми повинні принаймні ввести санкції, про які сьогодні просив Президент Зеленський», - йдеться у заяві конгресмена.
«Емоційна промова президента Зеленського перед Конгресом була хвилюючим закликом до дій. Сполучені Штати можуть і повинні підтримувати народ України, який продовжує боротися проти вбивчої агресії Путіна»,- затвітила конгресвуман Клодія Тінні, републіканка.
Журналіст телеканалу MSNBC Герріт Хейк написав на своїй сторінці у Твіттері, що говорив із сенаторами Міттом Ромні, республіканцем, та Марком Келлі, демократом, негайно після виступу Зеленського і обидва підтримали надання Україні ракетних комплексів С-300 та можливість розглянути санкції проти депутатів Державної Думи РФ. Журналіст припускає, що Конгрес відповість на заклик президента України до додаткових кроків, аби зупинити війну.
«[Зеленський] був дуже конкретний щодо речей, які ми можемо зробити, щоб допомогти, не тільки літаками, а й С-300 та іншими системами перехоплення, які дозволять їм мати більш безпечне небо. Це те, що ми повинні зробити», — цитує журналіст республіканця Мітта Ромні.
Інший журналіст, Бен Шігель, який працює на телеканалі ABC, цитує сенатора-демократа Кріса Мерфі: «Це розриває серце. Ви не можете залишити цю промову, не подумавши, що ще ми можемо зробити… це питання задають багато членів Конгресу, повертаючись до своїх офісів».
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Звернення президента США Джо Байдена про допомогу США Україні. Наживо з перекладом українською
Звернення президента США Джо Байдена про допомогу, яку США надають Україні. Наживо з перекладом українською. Спеціальний випуск Голосу Америки. Початок трансляції заплановано на 12:30 за Вашингтоном (18:30 за Києвом)
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У Держдепі очікують погіршення гуманітарної ситуації в Україні, вважають, що більшість біженців хотіли би залишитись у Європі
Від початку війни Росії проти України понад 10% населення України, 4,7 мільйона осіб стали вимушеними переселенцями в Україні та за її межами. Про це напередодні заявив високопосадовець адміністрації США, який спілкувався зі ЗМІ анонімно.
За словами посадовця США, в ООН вважають, що реальні цифри можуть бути навіть вищими.
В уряді США вказали, що попри надання США та міжнародними організаціями гуманітарної допомоги постраждалим від війни "ситуація в Україні стрімко погірушється", до того ж російські війська руйнують інфраструктуру необхідну для надання допомоги.
"За відсутності режиму припинення вогню, необхідно гарантувати безпечні гуманітарні коридори, щоб дозволити гуманітарним працівникам дістатись тих, кому потрібна допомога", - заявив посадовець.
Посадовець США наголосив, що Сполучені Штати Америки та їх союзники допомагають постраждалим.
За словами посадовця, лише минулого тижня Агентство США з міжнародного розвитку "відправило літаки з вантажем, який рятує життя" з Дубаї та мобілізувало міжнародних партнерів для негайного надання підтримки. Чиновник вказав на спільну роботу США з Міжнародною організацією з міграції, Всесвітньою продовольчою програмою.
"Загалом США надали додаткової гуманітарної підтримки на майже 293 мільйони доларів протягом лише 2 останніх тижнів, включно із майже 81 мільйоном від Агентства США з міжнародного розвитку", - заявили в уряді США.
Інший американський посадовець наголосив на тому, що українці, які прагнуть податись на отримання статусу біженця, іммігранта чи переселенця до США мають використовувати належні інструменти.
"Я хочу ще раз наголосити, що неімміграційні візи призначені для тимчасового перебування в Сполучених Штатах. Вони не є відповідним інструментом для початку процесу імміграції, отримання статусу біженця або переселеця. Якщо особа подає заявку на візу B1/B2, яку зазвичай називають туристичною візою, але вона не може продемонструвати свій намір покинути Сполучені Штати після певного періоду, щоб повернутися до місця проживання за кордоном, консульський службовець повинен буде відмовити", - вказав чиновник.
В уряді США заявили, що Держдеп нині "розглядає всі можливі варіанти підтримки тих, хто може бажати переселитись до США і відповідає вимогам програми переселення". При цьому, урядовець заявив, що Сполучені Штати "визнають, що більшість тих, хто тікає з України хотіли би лишитись у регіоні, де вони можуть подорожувати без візи і можуть мати членів родин і де наявні значні громади діаспори, з надією скоро повернутись до дому".
В уряді США заявили, що Вашингтон та ООН будуть працювати над тим, щоб допомогти переселитись до "інших країн, включно із США" тим біженцям, які "мають потреби щодо захисту, які не можуть бути задоволені у країні, де вони нині перебувають".
Раніше президент США Джо Байден заявив, що країна прийме біженців з України, надасть гуманітарну допомогу.
"Ми відправимо кошти та їжу та допомогу, щоб зберегти українські життя. Ми з відкритими обіймами приймемо біженців", - також заявив президет США 14-го березня.
Республіканці закликали Білий дім прискорити виділення військової допомоги ЗСУ
Високопоставлені республіканці в Сенаті та Палаті представників Конгресу США напередодні закликали міністра оборони Ллойда Остіна та держсекретаря Ентоні Блінкена «швидко та рішуче» використати надзвичайні кошти, виділені Конгресом на підтримку Збройних сил України для боротьби з російським вторгненням.
Минулого тижня Конгрес ухвалив законопроект про фінансування роботи федерального уряду, який передбачає виділення 3 млрд доларів для надання додаткової військової допомоги Україні — приблизно вдвічі більше, ніж запитувала адміністрація Джо Байдена.
У листі, надісланому президенту після того, як той підписав відповідний закон, сенатор Джим Інхоф, який входить до складу сенатського Комітету з питань збройних сил, Джим Ріш із сенатського Комітету з міжнародних відносин і Марко Рубіо, заступник голови Комітету з розвідки, а також законодавці Майк Роджерс , Майкл Маккол та Майкл Тернер, рекомендували направити нове екстрене фінансування на закупівлю ключових озброєнь та техніки, які Збройні сили України вже успішно використовують – наприклад, систем ППО «Стінгер», протитанкових системи «Джавелін», гранатометів, стрілецької зброї та засобів захищеного зв'язку .
«Ми звертаємось із закликом до Міністерства оборони та Державного департаменту якнайшвидше реалізувати повноваження, надані Конгресом... для надання летальної та нелетальної допомоги Україні на основі розрахованої військової ефективності, – йдеться у зверненні. – Це гарантує, що збройні сили та сили безпеки України залишаться озброєними та продовжать успішно намагатися відбити та зірвати незаконне, неспровоковане та безпрецедентне вторгнення Росії».
Один із підписантів, Марко Рубіо - серед американських законодавців, які підтримують позицію адміністрації США, яка виключає запровадження безпольотної зони над Україною. Він заявляв, що такий крок може призвести до Третьої світової війни.
За посилення військової допомоги України виступають і інші противники безпольотної зони, на якій наполягають в уряді України.
Так колишній посол США у Росії Майк Макфол напередодні закликав передати Україні більше ракет земля-повітря. "Це оборонні озброєння. Немає жодних виправдань для того, щоб не надати якомога більше якомога швидше", - писав коментатор.
«З огляду на те, як розвивається конфлікт, і у світлі інформації, отриманої після початку вторгнення Росії, ми закликаємо відповідні міністерства невідкладно використати екстрене фінансування», — йдеться у листі.
Раніше президент США Джо Байден пообіцяв, що Україна матиме озброєння для захисту від вторгнення Росії.
"Ми відправимо кошти та їжу та допомогу, щоб зберегти українські життя. Ми з відкритими обіймами приймемо біженців", - також заявив президет США 14-го березня.
Як повідомляють NBC News, адміністрація США розглядає можливість передачі Україні барражуючих боєприпасів Switchblade, які це ЗМІ описує, як "передові керовані ракети, які можуть точно вражати російські танки та артилерю з відстані у кілька кілометрів".
У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", NBC News.
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Звернення президента Зеленського до Конгресу США. Спецвипуск Голосу Америки – наживо
Президент України Володимир Зеленський виступає з віртуальним зверненням перед обома палатами Конгресу США. Спеціальний випуск Голосу Америки - наживо.
Початок трансляції о 8:40 за Вашингтоном / 14:45 за Києвом.
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