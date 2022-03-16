Конкретно і емоційно: У Конгресі кажуть, що почули Зеленського

Під час відео звернення до обох палат американського Конгресу у середу, 16 березня, президент України Володимир Зеленський попросив законодавців надати більше зброї, аби захистити Україну від російської агресії, запровадити нові санкції проти російських чиновників та закрити американські порти для російських кораблів.

Основним закликом було допомогти закрити небо над Україною.

«Росія перетворила українське небо на джерело смерті. Для тисяч людей. Російські війська вже випустили по Україні майже тисячу ракет. Незліченну кількість авіабомб. Вони використовують дрони, щоб прицільніше вбивати. Це терор, якого Європа не бачила. Не бачила вже 80-т років!І ми просимо про відповідь. Про відповідь від світу. Про відповідь на терор. Хіба це завелике прохання? Створити над Україною безпольотну зону — це врятувати людей. Гуманітарну безпольотну зону. Умови, за яких Росія вже не зможе щодня і щоночі тероризувати наші мирні міста», - звернувся до конгресменів Зеленський.

Президент України запропонував і альтернативні варіанти.

«Якщо це — забагато, ми пропонуємо альтернативу. Ви знаєте, яких захисних систем ми потребуємо. С-300 та інші подібні системи. Ви знаєте, наскільки багато залежить на полі бою від здатності застосувати авіацію. Потужну авіацію. Для захисту своїх людей. Своєї свободи. Своєї землі. Літаки, які можуть допомогти Україні. Які можуть допомогти Європі», - сказав президент.

Зеленський подякував членам Конгресу, президенту США та американському народові за всебічну підтримку України у боротьбі із російської агресію та закликав не зупинятися.

«Ми пропонуємо Сполученим Штатам внести у санкційні списки усіх політичних осіб Російської Федерації, які залишаються на офіційних посадах і не розривають звʼязків з тими, хто відповідальний за агресію проти України. Від депутатів Держдуми — до останнього чиновника, якому не вистачає моралі, щоб порвати з державним терором».

Також Зеленський закликав усі американські компанії покинути російський ринок, закрити американські порти для російських товарів та кораблів та працювати над створенням нової, більш гнучкої систем колективного захисту, яка зможе швидко реагувати на загрози та виклики.

Голова комітету закордонних справ Палати представників Грег Мікс повідомив журналістці PBS Лізі Десджардінс, що системи протиракетної оборони С-300 вже в дорозі.

«Очевидно, що раніше це була секретна операція, щоб мати їх поблизу в Україні, не звертаючи на них уваги», - написала журналістка на своїй сторінці у Твіттері.

"Голос Америки" перевіряє цю інформацію.

Сполучені Штати повинні прислухатися до заклику Президента Зеленського, йдеться у заяві співголови Кокусу України в Конгресі демократа Майка Квіглі.

«Як сьогодні сказав Президент Зеленський, українці борються за ті цінності, за які виступає Америка: свободу, демократію та незалежність. Ми повинні допомогти їм у цій боротьбі. Сполученим Штатам і НАТО настав час надати Україні необхідну допомогу. Ми повинні припинити сперечатися з логістикою і доставити винищувачі в Україну та захистити небо над гуманітарними коридорами. Якщо ми не можемо цього зробити, ми повинні принаймні ввести санкції, про які сьогодні просив Президент Зеленський», - йдеться у заяві конгресмена.

«Емоційна промова президента Зеленського перед Конгресом була хвилюючим закликом до дій. Сполучені Штати можуть і повинні підтримувати народ України, який продовжує боротися проти вбивчої агресії Путіна»,- затвітила конгресвуман Клодія Тінні, републіканка.

Журналіст телеканалу MSNBC Герріт Хейк написав на своїй сторінці у Твіттері, що говорив із сенаторами Міттом Ромні, республіканцем, та Марком Келлі, демократом, негайно після виступу Зеленського і обидва підтримали надання Україні ракетних комплексів С-300 та можливість розглянути санкції проти депутатів Державної Думи РФ. Журналіст припускає, що Конгрес відповість на заклик президента України до додаткових кроків, аби зупинити війну.

«[Зеленський] був дуже конкретний щодо речей, які ми можемо зробити, щоб допомогти, не тільки літаками, а й С-300 та іншими системами перехоплення, які дозволять їм мати більш безпечне небо. Це те, що ми повинні зробити», — цитує журналіст республіканця Мітта Ромні.

Інший журналіст, Бен Шігель, який працює на телеканалі ABC, цитує сенатора-демократа Кріса Мерфі: «Це розриває серце. Ви не можете залишити цю промову, не подумавши, що ще ми можемо зробити… це питання задають багато членів Конгресу, повертаючись до своїх офісів».