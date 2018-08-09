Фото Сенцова надані Росією поставили під сумнів, на Заході вимагають його звільнення

Всі, цитую, "дивуються, як він витримує, стан його задовільний" - пише уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова

У четвер, 9-го серпня, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова опублікувала фотографії незаконно ув'язненого українського режисера Олега Сенцова, якого Росія утримує в колонії суворого режиму.

"Тільки-но від уповноваженого РФ (Тетяни Москалькової - ред. ГА) надійшли фото Олега Сенцова. За інформацією, яку їй передали, Олег активний, ходить дивитися телевізор, читає книги, пише щось час від часу. Всі, цитую, "дивуються, як він витримує, стан його задовільний", - написала Денисова на своїй сторінці в Facebook.

У коментарях під публікацією Денисової редактор українського видання Stop Fake Аліна Мосендз засумнівалась в правдивості фотографій. На її думку, викликає сумніви час публікації фотографій.

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Питань просто неймовірно багато до цих зображень - пише Аліна Мосендз

"Якщо відняти від цих 1,5 години 48 хвилин, коли пост зробила Денісова, то лишається скільки? 40-45 хв? Тут же перекинули на комп, тут же на принтері роздрукували і переслали перефоткані зображення? З компа прямо не відправили? Питань просто неймовірно багато до цих зображень", - пише Мосендз. Отже, якщо її версія виявиться правдою, то російська сторона надала старі фотографії Сенцова.

Захід вимагає в Росії звільнення політв'язня. Голова МЗС Швеції Маргот Вальстрьом закликала владу РФ звільнити незаконно засудженого Сенцова.

Його утримання під вартою порушує міжнародне право і ґрунтується на правовому процесі, який не відповідає елементарним стандартам правосуддя - заявляє Вальстрьом​

"Глибоко тривожні повідомлення про погіршення стану здоров'я Олега Сенцова. Його утримання під вартою порушує міжнародне право і ґрунтується на правовому процесі, який не відповідає елементарним стандартам правосуддя. Ми закликаємо Росію звільнити його та інших незаконно утримуваних українських громадян", - пише Вальстрьом у Twitter.

Справу Сенцова планує обговорити з Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон.

"Президент Еммануель Макрон говоритиме з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю про ув'язненого українського кінорежисера Олега Сенцова, який голодує з травня і перебуває у важкому стані", – повідомляє Reuters з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

"Ситуація з Сенцовим дійсно руйнівна", - вважає депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс.

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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір занепокоєний погіршенням здоров’я Сенцова і закликає негайно його звільнити.

"Дуже стурбований погіршенням здоров’я кримського письменника/кінорежисера Олега Сенцова, який голодує у російській в’язниці. Я повторюю свій заклик до його звільнення. Тепер це терміново", – написав Дезір у Twitter.

Нагадаємо, що український режисер Олег Сенцов голодує 88 день. Його вага знизилася до 70 кілограмів, а пульс уповільнився до близько 40 ударів на хвилину. За словами адвоката Дмитра Дінзе, у в’язня погано з серцем, але на лікарню він не погоджується.

Вчора, 8 серпня, сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат перебуває в "катастрофічно" поганому стані. За її словами, Сенцов написав їй у листі, що "кінець близький".

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