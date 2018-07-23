Сенцов розповів про фільм, який він зніматиме після звільнення

Сенцов, незаконно засуджений судом у Росії у 2015 році до 20 років позбавлення волі, заявив, що у разі свого звільнення він працюватиме над повнометражною стрічкою "Номери". Про це повідомила кінопродюсер Анна Паленчук під час пітчингу кінопроектів на Одеському міжнародному кінофестивалі.

Не кожну книгу можна екранізувати, як і не кожну п'єсу. Але цю річ, яку я написав вже давно, я бачу дуже чітко - варто лише заплющити очі. Навіть у місці, де я знаходжусь, не знаючи власного майбутнього, я точно вірю в майбутнє цієї постановки - написав Сенцов​

За словами продюсера, Сенцов продовжив працювати над сценарієм у особистій переписці з в'язниці. "Не кожну книгу можна екранізувати, як і не кожну п'єсу. Але цю річ, яку я написав вже давно, я бачу дуже чітко - варто лише заплющити очі. Навіть у місці, де я знаходжусь, не знаючи власного майбутнього, я точно вірю в майбутнє цієї постановки" – написав Сенцов у листі. Анна Паленчук прочитала його лист вголос під час презентації проекту стрічки.

Сенцов продовжує голодування вже 71 день. За словами його двоюрідної сестри Наталії Каплан виданню The Independent, Сенцов знаходиться на межі життя та смерті. "Ми не знаємо, як довго протримається його тіло, але нам розповідали, що він в передсмертному стані. Це чудо, що він протримався так довго" – заявила Каплан.

Нагадаємо, що український кінорежисер Олег Сенцов 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.​

Ми не знаємо, як довго протримається його тіло, але нам розповідали, що він в передсмертному стані - заявила двоюрідна сестра Сенцова​

Загалом у Росії й анексованому Криму утримують близько 70 українських політв’язнів. Звільнити Олега Сенцова та інших політв'язнів Кремль раніше закликали посли країн "Великої сімки" та державний департамент США. Також, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера.

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