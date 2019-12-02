Трамп та Помпео відреагували на інтерв'ю Зеленського світовим ЗМІ

Не дивно, що керівництво України хоче більше американської допомоги. Так Держсекретар США Майк Помпео прокоментував нещодавнє інтерв'ю президента України Володимира Зеленського світовим ЗМІ.

Зеленський у розмові у Києві з журналістами видань Spiegel, Time, Le Monde і Gazeta Wyborcza у суботу заперечив, що адміністрація Трампа спілкувалась із ним у форматі "послуга за послугу".

"Я розумію, що керівництво України хоче отримати допомогу від Сполучених Штатів Америки, – сказав Помпео в інтерв'ю Fox and Friends в понеділок на прохання прокоментувати ремарку Зеленського. - Справді українське керівництво багато років хотіло отримати оборонну летальну допомогу від Сполучених Штатів Америки за президентства Обами, а він кожного року відмовляв у наданні такої допомоги.

Я цілком розумію, що президент Зеленський хотів би більше і швидше. Я це розумію. Однак ця адміністрація важко працює задля надання допомоги українській обороні

Тепер ця адміністрація – не один раз і не двічі, а тричі надавала зброю, оборонні системи, яких потребують збройні сили України, щоб захиститись від дій Росії на південному сході України, на Донбасі. Ми неухильно прагнемо цієї стратегічної мети. Ми підтримуємо народ України і їх здатність себе захистити.

Я пишаюсь тим, що ми робимо. Я цілком розумію, що президент Зеленський хотів би більше і швидше. Я це розумію. Однак ця адміністрація важко працює задля надання допомоги українській обороні", - додав Трамп.

Відповідаючи на питання, чи справді Зеленський є реформатором, який виправдовує американську підтримку і сприяє ролі України у припиненні зусиль Росії з повернення СРСР, Помпео сказав: "Він є кроком вперед. Беззаперечно".

"Він тяжко працює, він займає принципову позицію, - сказав Помпео про Зеленсього. - Ми надаємо допомогу у подоланні корупції, щоб українці змогли пишатись своєю демократією і відсутністю корупції. Потрібно надзвичайно багато зробити. Ніхто не намагається і, гадаю, так сказав би і президент Зеленський – заявити про перемогу над корупційними ризиками, однак, ми досягли покращення, робимо кроки у вірному напрямку. Ми це оцінюємо позитивно і збираємось продовжувати його зусилля в цьому напрямку".

Президент Трамп у Twitter також відзначив слова українського президента про відсутність вимог "послуга за послугу" з боку адміністрації Трампа.

"Гаряча новина: президент України знову заявив, що президент Трамп не зробив нічого поганого стосовно України, нашого спілкування та дзвінків. Якщо радикальні ліві демократи при своєму розумі, а це не так, то справу було б закрито!" – написав Трамп у Twitter.

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