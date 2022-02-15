НАТО, США коментують заяви Росії про початок повернення військ до місць дислокації

Західні посадовці обережно реагують на сигнали з Росії про можливе відведення частини військ від кордонів України до місць постійної дислокації. Як відомо, на Заході наполягають на деескалації, як передумові успішного дипломатичного діалогу з Росією. Москва, натомість, наполягає на нагальності її вимог щодо безпекових гарантій, як то нерозширення НАТО, та ін.

НАТО поки не бачить ознак деескалації, зменшення військової присутності поблизу кордонів України з боку Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За словами генсека НАТО, в організації будуть уважно слідкувати за діями Росії. Він також відзначив, що сигнали Москви дають "підстави для обережного оптимізму".

Посолка США до НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Вашингтон стежить за діями Росії та пересвідчиться, чи відповідають заяви дійсності. За її словами, попередні подібні заяви Росії у грудні не підтвердились, а російські війська здійснили рух "у протилежному напрямку".

Як повідомляє BBC, раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про завершення частини військових навчань Росії та близьке завершення решти навчань. Як відомо, Росія пояснює військову присутність поблизу кордонів України військовими навчаннями. Натомість на Заході пов'язують присутність військ із планами вторгнення до України. Москва відкидає наявність таких планів.

Сьогодні ж у Міноборони Росії заявили, що по мірі завершення заходів у рамках спільних із Білоруссю навчань "Союзна рішучість 2022", "війська, як і завжди, виконають марші у комбінований спосіб до пунктів постійної дислокації".

Як відзначила інформаційна агенція AP, на момент заяв уряду Росії не було очевидно про які саме підрозділи йшлося і яка їх частина залишає навчання.

Як повідомляється міністр оборони України Олексій Резніков напередодні заявив, що його оцінки ситуації "точно не тривожна". "Я переконаний, що підстав для введення військового стану станом на сьогодні – абсолютно немає",- заявив, серед іншого Резінков.

В уряді США наполягають, що Росія готова до повномасштабного насупу і відповідне рішення може бути ухвалене у будь-який час.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", BBC, AP, "Української правди".