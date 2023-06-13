Актуально
- Голос Америки
Більшість з $300 млрд заморожених коштів РФ - не в США, - міністр фінансів Єллен про механізм репарацій для України
США та союзники заморозили російські активи і вони мають залишаться замороженими до того, як Росія заплатить за шкоду, якої вона заподіяла Україні. Про це заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен під час слухань в Комітеті фінансових послуг США у вівторок.
Економічна підтримка України є важливою, але, зрештою, Росія має сплатити за відновлення України, заявив, звертаючись до Єллен під час слухань, конгресмен-республіканець Френч Гілл. Він оголосив, що виступив співавтором законопроекту "Про відбудову України", яким передбачено необхідні повноваження США, щоб "перебрати власність над суверенними активами Росії і зарезервувати їх на спеціальному міжнародному рахунку для відшкодування збитків війни".
Це, на переконання Гілла, повною мірою відповідатиме міжнародним нормам та прецеденту, а також закликам міжнародної спільноти, зокрема "Групи семи".
Відповідаючи на питання Гілла про необхідні кроки зі створення міжнародного механізму репарацій для України, Єллен наголосила на важливості тісної координації таких дій з міжнародними союзниками та партнерами, адже "більшість іммобілізованих суверенних активів Росії не знаходяться в Сполучених Штатах".
"З початку російської агресії ми робимо рішучі кроки, щоб іммобілізувати резерви російського центробанку і працюємо разом з нашими союзниками та партнерами. Разом ми іммобілізували близько 300 мільярдів доларів резервів", - каже Єллен.
Спільно з міжнародними партнерами США забезпечують, щоб ці активи залишались іммобілізованими "до вирішення конфлікту і до того, як Росія сплатить за шкоду, якої вона завдала", додала посадовиця.
Гілл погодився з Єллен щодо необхідності тісної координації дій із союзниками.
У вступному слові до слухань на тему "Стан міжнародної фінансової системи", Єллен заявила про провідну роль, яку США відіграють у міжнародних фінансових інституціях, які сприяють стабілізації світової економіки, на противагу "непрозорому нестійкому кредитуванню інших, таких як Китай".
Посадовиця відзначила роль міжнародних фінансових установ в підтримці фінансової стабільності України. Вона навела приклад МВФ, який цього року схвалив програму для України, обсягом 15 мільярдів доларів.
"Ця програма, в поєднанні з прямою бюджетною підтримкою від Сполучених Штатів та партнерів, допоможе задовольнити нагальні фінансові потреби України. Це також сприятиме реформі управління та боротьбі з корупцією", - додала Єллен. Посадовиця відзначила також і роль Світового банку в тому, щоб "проводити відповідальний та підзвітний розподіл коштів для стабілізації економіки" України.
Єллен заперечила критику з боку американських законодавців стосовно неефективності санкцій роти Росії, зокрема щодо обмеження надходжень від продажу нафти.
Вона заявила, що такі надходження Росії скоротились навпіл за рік, а російська влада сама визнає серйозний негативний вплив цінового обмеження на російську нафту, яке запровадили союзники.
"Їхній бюджет перейшов з великого профіциту до дефіциту і вони мусили змінити оподаткування нафтових компаній. Це шкодить їхній довгостроковій здатності інвестувати до нафтової галузі. Гадаю, наша політика в цій сфері була досить успішною", - додала Єллен.
Всі новини дня
"Українці розпочали контрнаступ", – Єнс Столтенберґ. Відео
"Підтримка НАТО, надана Україні робить різницю на полі бою. Українці розпочали контрнаступ. Вони просуваються вперед. Вони мають здобутки. Це лише початок", – генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ
Кірбі про контрнаступ: Утримайтесь від оцінок з точки зору диванного спостерігача. Відео
“Йдуть наступальні бойові дії. Про це немає жодних питань. Але характеризувати їх має Президент Зеленський, а не ми. І, безперечно, ЗСУ будуть вирішувати, коли повідомляти. Це війна. І вона жорстока”, – заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
- Голос Америки
- Катерина Лісунова
"Інвестиції в Україну - це підтримка демократії в усьому світі" - конгресмен Майк Квіґлі
Допомога Україні зміцнить демократію в усьому світі, заявив конгресмен-демократ Майк Квіґлі, реагуючи на заяву лідера Республіканської партії в Cенаті Мітча Макконнелла про те, що допомога Україні є прямою інвестицією в безпеку Америки.
“Якби Україна не тримала оборону, нинішній кордон війни проходив би у Молдові, Балтійських країнах і навіть у Польщі”, - сказав конгресмен Квіглі.
"Я рідко погоджуюсь з сенатором Макконнеллом, але тут він має рацію. Це інвестиція в демократію та нацбезпеку не тільки США. … Ми маємо згадати, чому ми воювали у Другій світовій, чому наші предки з усіх сил стримували автократів світу від зазіхання на демократичні території?
Сьогодні Пекін спостерігає, маючи власні інтереси щодо Тайваню. Так само спостерігають й інші автократи. Отже, нинішні інвестиції призначені не лише для наших друзів в Україні, але й для демократій у всьому світі. У своїй останній інавгураційній промові Франклін Рузвельт процитував поета Ральфа Емерса: Щоб мати друга ми повинні стати другом, - наша взаємозалежність очевидна”, - наголосив законодавець від Демократичної партії.
Як повідомляв Голос Америки, лідер Республіканської партії в Cенаті Мітч Макконнелл під час виступу в Конгресі в понеділок наголосив на необхідності продовжувати надсилати в Україну військову допомогу: "Підтримка України з боку Америки зробила значно більше, ніж підтримала оборону. Як я неодноразово казав, відправлення смертоносних західних можливостей на передову була прямою інвестицією у власну безпеку Америки.
Дозвольте мені чітко сказати: ця допомога означає більше робочих місць для американських робітників і новішу зброю для американських військовослужбовців", - сказав лідер республіканців Сенаті Мітч Макконнелл.
Макконнелл неодноразово заявляв про підтримку України і навіть критикував своїх однопартійців, як то колишнього президента США Дональда Трампа, за недостатньо проукраїнську позицію. Чинний президент США Джо Байден, представляє Демократичну партію і проводить політику підтримки України.
"Надання летального обладнання західного виробництва на передову є прямою інвестицією в американську безпеку", – Мітч Макконнелл. Відео
"Надання летального обладнання західного виробництва на передову є прямою інвестицією у нашу власну, американську безпеку", – заявив лідер республіканської партії в Cенаті Мітч Макконнелл під час виступу у Сенаті в понеділок
Через повінь від зруйнованої ГЕС найбільше постраждають виробники овочів та фруктів - президент зернової асоціації
Повені внаслідок руйнування Каховської ГЕС не значно вплинуть на український ринок зерна, натомість постраждають виробники овочів і фруктів, розповів в інтерв'ю Голосу Америки президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.
“Там (на затоплених територіях - ред.) знаходиться виробництво овочів, фруктів, тому на зерно зрозуміло воно не дуже вплине, але на різноманітність сільгосптоварів, які виробляє Україна, це буде впливати в майбутньому”, - сказав експерт.
За словами голови Української зернової асоціації, через брак води фермери змушені будуть шукати механізми зрошування землі: “Ці землі дуже сухі, вони розташовані на півдні, і без зрошування вони не будуть давати такої ефективності, а кожна держава, кожен власник землі працює над капіталізацією землі, щоб земля віддавала більше. Тому нам доведеться працювати над зрошенням”.
Як повідомляв Голос Америки, за оцінками ООН, прорив греблі в Україні матиме "великий вплив на глобальну продовольчу безпеку", оскільки ціни на продовольство, ймовірно, зростуть через проблеми з наступним урожаєм у регіоні.
Микола Горбачов погодився, що ціни на продовольство у світі зростуть, якщо українське зерно не повернеться на світовий ринок.
"Україна постачає на світові, на міжнародні ринки близько 12-13% усієї зернової торгівлі щорічно. Тому якщо без України будуть торгувати зерном, то воно зрозуміло буде дорожчим, і дорожчим буде відсотків на 20. Це означає, що в усіх країнах, і в розвинутих, і в тих країнах, що розвиваються, буде продовольча інфляція, і кожне керівництво держави, незалежно від політичного стану, не зацікавлене в такому розвитку подій. Тому я впевнений, що і Китай, і весь цивілізований світ, будуть наполягати на тому, щоб зернова угода продовжувала працювати. І Україна продовжувала годувати весь світ", - заявив президент Української зернової асоціації.
Пан Горбачов додав, що допоки Україна не поверне під контроль окуповані території, на врожай на цих землях не розраховують. Після деокупації буде можливо порахувати збитки внаслідок повені.
“На сьогодні ми всі окуповані території - це майже 6 мільйонів гектарів - виключили з нашого балансу, тому ми не ведемо розрахунок на цей сезон. Зрозуміло, що там сталася катастрофа”, - сказав Микола Горбачов.
Він також висловив переконання, що після перемоги Україна зможе повернути втрачені закордонні ринки для експорту зерна, олії та інших сільськогосподарських товарів.
“Я розумію, яка може бути конкуренція, зрозуміло, що чим більша конкуренція, тим краще буде для споживача. Буде понижуватись ціна - для виробника це не настільки добре, але ж Україна розташована на таких ґрунтах, де ми завжди будемо мати кращий врожай, ніж інші країни. Тому я впевнений, що Україна зможе конкурувати на всіх ринках, і ми зможемо після нашої перемоги відновити виробництво, більш ніж 100 мільйонів зернових і олійних, як ми робили до війни, і будемо експортувати до 70-80 мільйонів тонн, і годувати в 3 чи 4 рази більше народу за межами нашої країни”, - зазначив в інтерв'ю Голосу Америки президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.
Форум