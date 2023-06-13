Більшість з $300 млрд заморожених коштів РФ - не в США, - міністр фінансів Єллен про механізм репарацій для України

США та союзники заморозили російські активи і вони мають залишаться замороженими до того, як Росія заплатить за шкоду, якої вона заподіяла Україні. Про це заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен під час слухань в Комітеті фінансових послуг США у вівторок.

Економічна підтримка України є важливою, але, зрештою, Росія має сплатити за відновлення України, заявив, звертаючись до Єллен під час слухань, конгресмен-республіканець Френч Гілл. Він оголосив, що виступив співавтором законопроекту "Про відбудову України", яким передбачено необхідні повноваження США, щоб "перебрати власність над суверенними активами Росії і зарезервувати їх на спеціальному міжнародному рахунку для відшкодування збитків війни".

Це, на переконання Гілла, повною мірою відповідатиме міжнародним нормам та прецеденту, а також закликам міжнародної спільноти, зокрема "Групи семи".

Відповідаючи на питання Гілла про необхідні кроки зі створення міжнародного механізму репарацій для України, Єллен наголосила на важливості тісної координації таких дій з міжнародними союзниками та партнерами, адже "більшість іммобілізованих суверенних активів Росії не знаходяться в Сполучених Штатах".

"З початку російської агресії ми робимо рішучі кроки, щоб іммобілізувати резерви російського центробанку і працюємо разом з нашими союзниками та партнерами. Разом ми іммобілізували близько 300 мільярдів доларів резервів", - каже Єллен.

Спільно з міжнародними партнерами США забезпечують, щоб ці активи залишались іммобілізованими "до вирішення конфлікту і до того, як Росія сплатить за шкоду, якої вона завдала", додала посадовиця.

Гілл погодився з Єллен щодо необхідності тісної координації дій із союзниками.

У вступному слові до слухань на тему "Стан міжнародної фінансової системи", Єллен заявила про провідну роль, яку США відіграють у міжнародних фінансових інституціях, які сприяють стабілізації світової економіки, на противагу "непрозорому нестійкому кредитуванню інших, таких як Китай".

Посадовиця відзначила роль міжнародних фінансових установ в підтримці фінансової стабільності України. Вона навела приклад МВФ, який цього року схвалив програму для України, обсягом 15 мільярдів доларів.

"Ця програма, в поєднанні з прямою бюджетною підтримкою від Сполучених Штатів та партнерів, допоможе задовольнити нагальні фінансові потреби України. Це також сприятиме реформі управління та боротьбі з корупцією", - додала Єллен. Посадовиця відзначила також і роль Світового банку в тому, щоб "проводити відповідальний та підзвітний розподіл коштів для стабілізації економіки" України.

Єллен заперечила критику з боку американських законодавців стосовно неефективності санкцій роти Росії, зокрема щодо обмеження надходжень від продажу нафти.

Вона заявила, що такі надходження Росії скоротились навпіл за рік, а російська влада сама визнає серйозний негативний вплив цінового обмеження на російську нафту, яке запровадили союзники.

"Їхній бюджет перейшов з великого профіциту до дефіциту і вони мусили змінити оподаткування нафтових компаній. Це шкодить їхній довгостроковій здатності інвестувати до нафтової галузі. Гадаю, наша політика в цій сфері була досить успішною", - додала Єллен.