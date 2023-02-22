Конгресмен Лоулер: "Помилкою було не діяти раніше, коли Путін накопичував сили на кордоні". Ексклюзив

До річниці повномасштабного вторгнення Росії до України, Голос Америки підготував серію інтервʼю з американськими посадовцями та законодавцями. Серед них конгресмен-республіканець Майк Лоулер.

Дуже прикро, що президенту Сполучених Штатів і нашим союзникам знадобилось стільки часу, щоб відповісти Путіну. Адже він нарощував війська на кордоні і було вже відомо, що він готує вторгнення

Це перша каденція законодавця у Конгресі США. Попри це, Лоулер вже став одним із 60-ти підписантів листа до адміністрації Байдена, щодо іранських дронів, які нині атакують Україну. Лоулер, та інші американські політики стверджують, що іранські безпілотники на 75% складені із американських запчастин, та вимагають зупинити шляхи постачання цих запчастин до Ірану.

Також, за словами Лоулера однією із вагомих помилок Заходу протягом 2022-го року, було повільне постачання зброї для України. По це та інше, конгресмен розповів Катерині Лісуновій у ексклюзивному інтерв’ю.

Катерина Лісунова, Голос Америки: Ви людина, яка тільки прийшла в Конгрес, яка лише починає свою політичну роботу тут. Яка ваша позиція щодо підтримки України?

Те, що відбувається в Україні, матиме значні наслідки для Китаю та його агресії на світовій арені, і зокрема того, що вони намагатимуться зробити у Тайвані

Майк Лоулер, конгресмен-республіканець, штат Нью-Йорк: Я неодноразово казав, що підтримую наші зусилля щодо України і продовжуватиму це робити. Моя дружина - з Молдови. Її родина живе приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною. Вони недалеко від Придністров'я. Тож на особистому рівні я, звичайно, глибоко стурбований тим, що відбувається в Україні. І я боюся, якщо Володимиру Путіну вдасться захопити повний контроль над Україною, інші колишні радянські країни опиниться у небезпеці. Він не зупиниться на Україні. Він дуже швидко активізується у Молдові та інших частинах Східної Європи. Тому я вважаю, що з багатьох причин необхідно, щоб Сполучені Штати та союзники продовжували підтримувати Україну та продовжували забезпечувати їх ресурсами і зброєю, необхідними для ведення боротьби з Росією.

На мою думку, ситуація навіть глобальніша. Те, що відбувається в Україні, матиме значні наслідки для Китаю та його агресії на світовій арені, і зокрема того, що вони намагатимуться зробити у Тайвані. Якщо ми та наші союзники змовчимо тут і зараз, ми дозволимо Путіну продовжувати свою агресивну війну.

К.Л.: Якщо говорити предметніше про підтримку України, чи підтримуєте ви надання Україні винищувачів?

М.Л.: Я вважаю, що ми повинні зробити все можливе, щоб надати Україні підтримку, необхідну їй для досягнення успіху. Кожна хвилина втрачена зараз, - це хвилина, яку ми не зможемо повернути. Тому я вважаю, що президент і Міністерство оборони разом із нашими союзниками повинні вжити швидких заходів і надати Україні необхідну підтримку. Якщо це включає винищувачі, ми однозначно, повинні розглядати і їх також.

К.Л.: Байден, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що наразі не підтримує надання Україні винищувачів. Як ви оцінюєте таку позицію президента?

М.Л.: Відверто кажучи, дуже прикро, що президенту Сполучених Штатів і нашим союзникам знадобилось стільки часу, щоб відповісти Путіну. Адже він нарощував війська на кордоні і було вже відомо, що він готує вторгнення. Мені б хотілося, щоб ми відповіли раніше, але я думаю, що у нас іще є можливість допомогти покласти цьому край. Багато моїх колег ставили питання про відповідальність та прозорість наданої допомоги, - і вони мають рацію. Вони ставлять важливі питання щодо коштів американських платників податків і того, як вони витрачаються. Я вважаю, що адміністрація повинна мати чіткий план, як підтримати Україну та припинити цю війну. Зокрема, адміністрація повинна вжити швидких заходів щодо надання українцям відповідних військових ресурсів.

Мене не здивувала оборона України. У мене дружина зі Східної Європи і я був у цьому регіоні, я його знаю, – там живуть хороші люди, сильні люди, турботливі люди. І вони хочуть захистити свою Батьківщину, свою країну, свої родини

К.Л.: Ви один із законодавців, які підписали листа до адміністрації Байдена, про те що іранські безпілотники, які зараз атакують Україну, на 75% складені із американських запчастин. Лист вимагає перевірити цей факт та припинити такі постачання до Ірану. Чи була якась відповідь на цей лист?

М.Л.: Поки що ми чекаємо на відповідь. Але я думаю, що зараз у світі існує вісь зла. Між Іраном, Росією, Північною Кореєю та Китаєм. І ми маємо це усвідомлювати. Адміністрація Байдена повинна серйозно поставитись до своїх обов’язків щодо притягнення до відповідальності цих поганих діячів. Це неприйнятно, що Північна Корея продає зброю, щоб допомогти Путіну у його війні проти України. Президент США та адміністрація повинні розібратися - незалежно від того, чи це Іран чи Північна Корея - яку роль ці держави відіграють у всьому цьому.

К.Л.: Це знову ж таки, ваша перша каденція в Конгресі США. Тема нашого інтерв’ю – річниця російського вторгнення в Україну. Ви законодавець, який може порівняти ситуацію ззовні та зсередини. Отже, яка різниця між заявами та закликами на підтримку України та роботою, яку ви бачите тут, у Конгресі?

М.Л.: До цього я був законодавцем штату, обраним посадовцем у Нью-Йорку. Звичайно, ми не вирішуємо ті самі проблеми. Але, як я вже згадував раніше, я маю особистий зв’язок із тим, що відбувається. Сім’я моєї дружини перебуває в Молдові на кордоні з Україною. Після вторгнення нас дуже турбує їхня безпека. Тому що насправді невідомо, на що здатний Путін. Тож зараз, перебуваючи на цій посаді і будучи частиною процесу, а також будучи членом Комітету із закордонних справ - я можу впливати на події більш суттєво і змістовно. Очевидно, що я радий бути частиною цього процесу.

К.Л.: Давайте повернемось до 24 лютого минулого року. Путін оголошує, що збирається вторгнутись в Україну, атака відбувається під час прямої трансляції його виступу. Якими були ваші очікування? Якими були ваші прогнози щодо цієї війни?

М.Л.: Очевидно, що Путін уявляв собі, що ця війна буде досить короткою. Що він легко досягне успіху, так само як із захопленням Криму у 2014-му. Він не очікував такої рішучості та опору від українців, від президента Зеленського, українського уряду та відверто кажучи, від Сполучених Штатів і наших союзників.

Народ України дуже постраждав, держава потребуватиме значної підтримки на відбудову, коли все це завершиться. І авжеж, чим швидше це завершиться, тим краще буде для всіх

Нині, через рік, сміливий дух українського народу та його уряду, а також потужна відсіч, яку вони дають, для нас є очевидними. Так само як рішучість американського уряду та народу і наших союзників у підтримці України. І я думаю, що Путін значно недооцінив ці фактори. Очевидно, що все досі триває, але саме тому так критично важливо довести це до кінця. Народ України дуже постраждав, держава потребуватиме значної підтримки на відбудову, коли все це завершиться. І авжеж, чим швидше це завершиться, тим краще буде для всіх.

К.Л.: Чи оборона України здивувала особисто вас? І якщо так, то яким чином?

М.Л.: Ні, не здивувала. У мене дружина зі Східної Європи і я був у цьому регіоні, я його знаю, – там живуть хороші люди, сильні люди, турботливі люди. І вони хочуть захистити свою Батьківщину, свою країну, свої родини. Так що мене це зовсім не дивує.

К.Л.: У квітні, коли українська армія відтіснила росіян з Київщини, світ побачив жахливі вбивства в Бучі. Багато хто стверджує, що це був переломний момент. Про що ви думали, коли вперше побачили ті жахливі воєнні злочини і як, на вашу думку, це змінило уявлення про цю війну?

М.Л.: Я думаю, що люди, які були союзниками або, в гіршому випадку, нейтральними, усвідомили, яку жахливу низку подій і воєнних злочинів вчинив Путін і російські військові. Це, безумовно, змінило громадську думку, дало людям чіткіше уявлення про те, що відбувається, і чому це неправильно. Що це не просто боротьба за територію, що це не є бажанням людей бути частиною Росії. Я думаю, що коли люди побачили ці задокументовані, жахливі акти, то у всьому світі з’явилось дуже чітке уявлення, ким насправді є Володимир Путін.

К.Л.: Якщо підсумувати цей рік, чи є щось, на вашу думку, що Сполучені Штати, НАТО та інші союзники повинні були зробити інакше щодо російської агресії в Україні?

М.Л.: Я думаю, що ми мали почати діяти раніше, коли Путін тільки нарощував війська на кордоні. Також, на мою думку, виведення американських військ з Афганістану і саме те, як це було зроблено адміністрацією Байдена, - це надихнуло Путіна. Дало йому помилкове відчуття безпеки, що американський уряд не втрутиться в цей конфлікт. Я думаю, що Афганістан додав їм сміливості, і я вважаю, що це було помилкою. Також помилкою було не діяти раніше, у сфері постачання зброї та підтримки України, коли Путін накопичував сили на кордоні.

К.Л.: Наразі багато говорять про нову хвилю російського вторгнення. Що, на вашу думку, мають зробити Сполучені Штати, НАТО та союзники, щоб запобігти цій черговій хвилі російської агресії?

М.Л.: Спосіб запобігти повторному вторгненню – це міцно стояти на нашій позиції і переконатися, що Путіну не вдасться захопити контроль над Україною і що український народ зможе повністю повернути свою державу та контроль над своєю землею. І я вважаю, що для уряду Сполучених Штатів важливо, щоб ми продовжували надавати необхідну підтримку, щоб ми продовжували співпрацювати з українським урядом, щоб ми продовжували говорити про це питання та щоб ми продовжували притягувати Володимира Путіна до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Голос Америки опублікував ексклюзивне інтерв'ю із сенатором-демократом від штату Коннектикут Крісом Мерфі. За його словами "американські платники податків роблять більше на підтримку України, ніж європейці". Також законодавець наголосив, що нинішні проблеми багато в чому пов'язані з попереднім рішенням Європи "покладатися на російський газ та нафту".

Натомість Ненсі Пелосі, 52-га спікерка Палати представників Конгресу США розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки, що "Із жаху та розбитого серця народились героїзм та надія. Усі у захваті від надзвичайних людей України: які перед обличчям жахливих випробувань, відмовляються припиняти боротьбу за власну свободу".

Інші ексклюзивні матеріали до роковин вторгнення дивіться незабаром в етерах Голосу Америки та читайте на нашому сайті. Зокрема, ексклюзивне інтерв'ю із співголовами українського конгресового кокусу, конгресменами демократом Майком Квіглі та республіканцем, Браяном Фітцпатріком. Також із співголовою сенатського комітету з Міжнародних Відносин, сенатором-республіканцем Джимом Рішем, його колегами сенатором-демократом Шелдоном Вайтгаузом, сенаторкою-демократкою Джин Шагін та сенатором-демократом Діком Дурбіним.