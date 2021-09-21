Британська прокуратура оголосила про обвинувачення третього «російського агента» за отруєння в Солсбері

Прокуратура Великої Британії оголосила, що британське слідство зібрало достатньо доказів висунення обвинувачень третього підозрюваного у причетності до нападу із застосуванням нервово паралітичної отрути в англійському місті Солсбері 2018 року при спробі вбивства колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Британська поліція повідомила, що йдеться про Дениса Сергеєва, якого названо службовцем Головного розвідувального управління (ГРУ) Міністерства оборони Росії, так само як і двох названих раніше осіб, які використовували імена Александр Петров і Руслан Боширов.

Ми тепер маємо докази, які пов’язують їх з ГРУ. Усі троє - небезпечні особи.

Старший координатор Антитерористичної служби британської поліції Дін Гейдон сказав, що Денис Сергеєв, якому приблизно 50 років, використовував ім’я Сергей Федотов.

Британський посадовець також вперше офіційно підтвердив, що справжні імена Руслана Боширова та Александра Петрова - Анатолій Чепіга та Алекср Мішкін.

Британські слідчі кажуть, що Денис Сергеєв з документами на ім’я Сергея Федотова прибув до Лондона в один день, 2 березня 2018 року, з двома іншими підозрюваними, але в різні аеропорти.

Згідно з тими даними, 4 березня Чепіга і Мішкін їздили до Солсбері, де забруднили ручку на дверях помешкання Сергія Скрипаля нервово-паралітичною отрутою Новічок, яку зараховують до різновиду хімічної зброї.

Британські слідчі стверджують, що Сергеєв увесь той час залишався у Лондоні і вилетів до Москви о 13:45, а двоє його спільників - о 22:30.

Представники в Лондоні кажуть, що формально не висувають обвинувачення, бо підозрювані не затримані, і Росія дала зрозуміти, що не видасть їх для суду.

Але при цьому офіційно повідомлено, що обвинувачення стосовно усіх трьох полягають у змові з метою вбивства, спробі вбивства, завданні серйозних тілесних ушкоджень та використанні і володінні хімічною зброєю.

Британська поліція має ордер на арешт підозрюваних і також подає в Інтерпол запит на затримання в інших країнах, якщо вони опиняться за межами Росії.

5 отруєнь - одне з них смертельне

Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли 4 березня 2018 року непритомними на лавці у сквері в Солсбері, і лікарі кажуть, що їм ледве вдалося врятувати життя жертв.

Серйозного отруєння тоді зазнав також службовець місцевої поліції.

Через чотири місяці в лікарні в Солсбері померла 44 жінка Дон Стурджесс, після того, як скористалася тим, що вона вважала парфумами, які знайшов у смітнику в сусідньому містечку Еймсбері її друг Чарлі Ровлі.

Ровлі також зазнав серйозного отруєння, але вижив.

Москва офіційно відкидає звинувачення і заперечує, що нервово-паралітична отрута була розроблена в межах програми хімічної зброї в Росії.

Чепіга і Мішкін з’являлися на російському телебаченні 2018 року і визнали, що справід були в Солсбері, але стверджували, що вони невинні туристи.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ті двоє були «цивільними особами».

«Ми тепер маємо докази, які пов’язують їх з ГРУ», - сказав Дін Гейдон, додавши, що «усі троє - небезпечні особи».

Він додав, що випадково знайденої нервово-паралітичної отрути було досить, щоб вбити сотні, а то й тисячі людей.

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