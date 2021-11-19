Смерть британки від отрути Новічок з’ясує відкрите розслідування з суддею

Британський уряд оголосив про проведення відкритого розслідування загибелі Дон Стурджесс, жінки, яка померла від отрути, яку поліція назвала розробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною Новічок з різновиду хімічної зброї.

Сім’я Дон Стурджесс отримає відповіді, на які вона заслуговує.

Це очолюване суддею розслідування, яке матиме право заслуховувати свідків та експертів, знову підніме в центр уваги звинувачення про санкціоновані Кремлем вбивства за межами Росії, а також про застосування зброї забороненої міжнародними угодами.

«Ми проводимо розслідування для розгляду всіх відповідних доказів, сподіваючись, що сім’я Дон Стурджесс отримає відповіді, на які вона заслуговує», - заявила очільниця британського міністерства внутрішніх справ Пріті Пател.

Смерть 44-річної Дон Стурджесс пов’язують із замахом на життя колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в містечку Солсбері, що стався у березні 2018 року.

Британська прокуратура оголосила, що слідство виявило трьох підозрюваних агентів російської розвідки, яких Лондон хоче притягнути до відповідальності, але Росія відкидає підозри і відмовляється від співпраці.

Дон Стурджесс та її друг Чарлі Ровлі, мешканці містечка Еймсбері за 13 кілометрів від Солсбері, зазнали отруєння у липні 2018 року.

Поліція виявила флакон від парфумів зі слідами отрути Новічок, який знайшов Чарлі Ровлі і передав його Дон Стурджесс.

Вони обидвоє потрапили до лікарні з важким отруєнням, але Ровлі вижив.

Британська поліція підозрює, що флакон від парфумів містив отруту, яку російські агенти-вбивці ймовірно використали у Солсбері, вкривши нею ручку на дверях помешкання Скрипаля.

Справа отримала значний розголос зокрема завдяки журналістським розслідуванням, які проводило зокрема об’єднання Беллінґкет.

Ми вважаємо, що поліція має багато даних, які вона вперше оприлюднить в ході цього відкритого розслідування.

Висновки Беллінґкет зокрема про встановлення підозрюваних російських агентів значною мірою збігалися з офіційними заявами британської поліції та прокуратури.

Але один з представників Беллінґкет, журналіст Крісто Ґрозєв, визнав в інтерв’ю британському радіо, що повної картини того, що сталося ще нема.

«Ми вважаємо, що поліція має багато даних, які вона вперше оприлюднить в ході цього відкритого розслідування», сказав Ґрозєв і додав:

«Ми можемо бачити лише слід Новічка до аеропорту в Москві, а потім ми його втрачаємо. Але те, що ми бачимо в Росії це ланцюг командування, який є іншим набором обставин, які будуть визначати в межах цього відкритого розслідування».

Відкрите судове розслідування у справі смерті Дон Стурджесс буде значною мірою схоже на розслідування у справі отруєння 2006 року в Лондоні колишнього російського агента Олександра Литвиненка.

Щодо Литвиненка розслідування 2016 року дійшло висновку, що він був отруєний руками двох головних підозрюваних, громадян Росії: Андрієм Луговим і Сергієм Ковтуном.

Вони обидва заперечують, що вбили Олександра Литвиненка і Росія відмовилася видати їх для суду.

Розслідування також вказало, що отруєнням напевне керувала російська спецслужба ФСБ і напевне була схвалена президентом Володимиром Путіним.

Одним з доказів причетності російської держави до вбивства розслідування назвало факт застосування радіоактивної отруйної речовини полоній-210, яку виготовляють в ядерному реакторі.

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