Дешевше підтримати українців зараз, ніж чекати, доки Путін піде у Європу – Майк Помпео

Впливові республіканці у Палаті представників Конгресу США та колишній держсекретар США Майк Помпео відвідали Україну в понеділок. Вони висловили підтримку Києву напередодні контрнаступу та обіцяли працювати заради того, щоб Україна отримала необхідну наступальну зброю.

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Голова комітету, який здійснює нагляд за американськими розвідувальними організаціями, конгресмен-республіканець Майкл Тернер з Огайо, перебуваючи у Києві разом із трьома іншими конгресменами від Республіканської партії сказав, що «переважна більшість» його однопартійців підтримує допомогу Україні.

«З лівого і правого політичного спектру, є ті, хто ставить під сумнів продовження підтримки або обсяг підтримки. Це, безумовно, буде частиною дискусії, – сказав Тернер. – Але переважна більшість підтримує продовження допомоги Україні, щоб вони (українці, – ред.) могли продовжувати боротьбу проти цієї агресії Росії».

«Сьогодні я очолював делегацію Конгресу до Києва з конгресменами Крісом Стюартом, Даріном Лагудом та Річем Маккорміком, де ми зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

В Америці є переважна підтримка обох партій щодо продовження допомоги Україні в її боротьбі з російською агресією», – написав Майкл Тернер у твітері.

Як зазначають американські ЗМІ, ті республіканці, які вважають підтримку України в її боротьбі проти російської агресії необхідною, а дії адміністрації президента США Джо Байдена недостатніми, зустрічають опір з боку своїх однопартійців, які виступають з ізоляціоністських позицій і вимагають використання грошей, призначених для України, на внутрішні потреби США.

Серед останніх – впливовий губернатор штату Флорида Рон Десантіс, якого вважають ймовірним суперником колишнього президента Дональда Трампа за кандидатуру Республіканської партії в президенти 2024 року.

Як повідомляв Голос Америки, він нещодавно припустив, що захист України в «територіальній суперечці» з Росією не є важливим пріоритетом національної безпеки США. Після критики з боку інших членів партії він відмовився від цієї заяви.

Колишній держсекретар США Майк Помпео, який також відвідав Україну в понеділок, заявив, що працюватиме над тим, щоб Вашингтон постачав винищувачі F-16 і ракети великої дальності для підкріплення українського контрнаступу.

Відповідаючи на запитання, чи підтримає він надання Україні винищувачів F-16 і ракет далекого радіусу дії, Помпео відповів: «Так. І навчання, і програмне забезпечення, і все, що потрібно для справжнього захисту та захисту вашої власної землі».

Звертаючись до українських законодавців, урядовців, представників військових, громадських активістів і студентів, він сказав, що надання військової підтримки Україні відповідає інтересам Вашингтона.

Пізніше в інтерв’ю телеканалу Fox News Помпео сказав, що «забезпечити українців тим, що їм потрібно зараз, надати їм інструменти та ресурси, які їм потрібні сьогодні» є «найменш витратним способом просуватися вперед».

«Розширений конфлікт, конфлікт, який призведе до того, що Володимир Путін отримає контроль над Києвом або перейде до Європи, обійдеться американському народу набагато дорожче, ніж швидко надати їм цю зброю, ефективно навчити їх і покласти цьому край», – сказав Помпео в розмові з Fox News.

Програма допомоги, яку Конгрес США схвалив для України, завершиться наприкінці фінансового року – наприкінці вересня, але багато експертів кажуть, що гроші можуть вичерпатися вже влітку, коли українські сили підуть у контрнаступ.

Як зазначають оглядачі, поїздка до української столиці делегації високопоставлених конгресменів-республіканців є способом діяти на випередження дебатів у Конгресі та в межах власної парії щодо продовження допомоги Україні.

У повідомленні використано інформацію Reuters, CNN, Fox News