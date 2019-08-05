Трамп закликав перемогти расизм, ідеологію вищості білої раси, і пообіцяв підтримку ФБР для протидії злочинам на ґрунті ненависті

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі в понеділок висловив співчуття родинам та друзям загиблих у розстрілах, які що відбулись цими вихідними в Техасі та Огайо. В результаті нападів 29 осібх загинуло та десятки отримали поранення.

Трамп запропонував застосувати смертну кару проти осіб, визнаних винними у масових вбивствах

"Перша леді та я приєднуємось до всіх американців у молитвах та жалобі за жертвами, їх родинами та тими, хто вижив. Ми завжди будемо стояти поряд з ними, ми ніколи не забудемо. Америка плаче за загиблими. Ми любляча нація і наші діти повинні виростати у справедливому, мирному на люблячому суспільстві", - заявив Дональд Трамп.

Стрілянину у супермаркеті в Техасі розслідують як внутрішній тероризм. Нападник перед скоєнням злочину опублікував в інтернеті расистський маніфест, в якому виправдав свої дії необхідністю боротьби з іммігрантами з Латинської Америки.

Єдиним голосом наша нація засуджує расизм, фанатизм та ідеологію вищості білої раси. Ці зловісні ідеології повинні бути переможені

"Єдиним голосом наша нація засуджує расизм, фанатизм та ідеологію вищості білої раси. Ці зловісні ідеології повинні бути переможені. Ненависті нема місця в Америці. Ненависть спотворює розум, руйнує серце та знецінює душу. Ми попросили ФБР назвали усі додаткові ресурси, яких вони потребують для розслідування та запобігання злочинам на ґрунті ненависті та внутрішньому тероризму".

Президент також наголосив на небезпеці інтернету, який використовують злочинці для розповсюдження ідеології ненависті.

"Ми повинні визнати, що інтернет представляє небезпечну платформу для радикалізованих, збентежених осіб для скоєння божевільних дій. Ми повинні пролити світло на темні схованки інтернету та зупини масові вбивства", - заявив президент США.

Президент Трамп закликав до двопартійний зусиль для вирішення проблеми насильства, пов’язаного з використанням зброї. Він запропонував три основні напрямки.

По перше, ми повинні покращити систему раннього попередження та реагування на перші сигнали. Я наказую Міністерству юстиції співпрацювати з місцевими, штатними та федеральними агентствами, а також соцмережевими компаніями у розробці інструментів, які можуть визначити масових вбивць.

Президент Трамп також наголосив на необхідності обмеження популяризації відеоігор, які пропагують насильство.

"Ми повинні зупинити прославлення насильства у нашому суспільстві. Це включає жахливі та страшні відеоігри, які стали повсякденням. Сьогодні збентеженим молодим людям стало дуже легко оточити себе культурою, яка прославляє насильство. Ми повинні зупинити чи значною мірою обмежити це явище, і це повинно бути зроблено негайно", - відзначив президент США.

Ми повинні реформувати наші закони, які регулюють сферу психічного здоров’я для того, щоб мати змогу краще ідентифікувати психічнохворих людей, які можуть скоїти акти насильства

Голова Білого дому також запропонував реформувати закони, які регулюють сферу охорони здоров’я. Він не виключив повернення до системи обов’язкової госпіталізації осіб з психічними розладами.

"Ми повинні реформувати наші закони, які регулюють сферу психічного здоров’я для того, щоб мати змогу краще ідентифікувати психічнохворих людей, які можуть скоїти акти насильства. Ми повинні переконатись, що ці люди не тільки отримують лікування, але у необхідних випадках будуть піддані обов’язковій госпіталізації", - запропонував Дональд Трамп.

Президент Трамп також запропонував застосувати смертну кару проти осіб, визнаних винними у масових вбивствах. Він також закликав то більш ретельних перевірок покупців зброї, втім не уточнив, що саме він вимагатиме від продавців зброї.

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