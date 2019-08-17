Трамп заявив, що розмірковує над тим, щоб назвати "Антифа" терористами - на початку серпня він засудив расизм

Суботня заява Трампа прикметна і тим, що президент нещодавно виступив із осудом расизму та ідеології вищості білої раси проти яких виступають войовничі "Антифа"

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що розмірковує над тим, щоб назвати войовничий антифашистський рух "Антифа" "терористичною організацією". Відповідна заява пролунала перед мітингами у місті Портленд, де проходять заходи американських крайніх правих груп та контр-акції з боку "Антифа". Остання група, та протестувальники з лівого політичного табору у США загалом, часто стають об'єктом критики з боку прихильників президента США через їх буцімто безкарність. Ліві протестувальники закидають президенту, республіканцям расизм та підтримку крайніх правих, білих націоналістів з ідеологією яких пов'язують, серед іншого, нещодавнє вбивство нападником десятків осіб у місті Ель-Пасо у Техасі.

"Серйозно ромірковуємо, чи назвати "Антифа" "терористичною організацією". Дуже уважно стежимо за Портлендом. Сподіваюсь, що мер буде здатен впоратись із своєю роботою", - відзначив президента у Twitter.

Мітинг у місті Портленд у суботу організований праворадикальною організацією Proud Boys, яку правозахисна організація Southern Poverty Law Center (SPLC), яка відстежує екстремізму у США, називає "групою ненависті". У самій організації відкидають звинувачення у расизмі та екстремізмі. До Proud Boys мають приєднатись інші угрупування, які правозахисники відносять до екстремістських.

Єдиним голосом наша нація засуджує расизм, фанатизм та ідеологію вищості білої раси. Ці зловісні ідеології повинні бути переможені. Ненависті нема місця в Америці

З ідеологією білого націоналізму у США, расизмом пов'язують випадки масових розстрілів: напад у Ель-Пасо на початку серпня, розстріл прихожан синагоги у місті Піттсбург у 2018-му році, розстріл чорношкірих прихожан церкви у Чарльстоні у 2015-му році. Правозахисники та ЗМІ також заявляли про зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті у США.

Організовані антифашисти виходять на вулиці, щоб протидіяти крайнім правим. Виступи "Антифа" у США часто супроводжуються насильством. При цьому у окремих ЗМІ США спостерігається схвальне ставлення до даного децентралізованого політичного угрупування. Однією із відмінностей "Антифа" є приховування облич під час заходів. Загалом в американському суспільстві учасників руху критикують за готовність вдаватись до насильства у боротьбі з ідеологічними супротивниками.

Заява Трамп у Twitter спантеличила численних оглядачів.

"Прочитав його запис і бачу, що Трамп не знає про що йдеться. Крайні праві протестують у Портленді, а диваки з "Антифа" влаштували контр-мітинг. При цьому Трамп навіть не згадує фашистів. Вони взагалі не розглядаються, як частина проблеми", - твітує критик Трампа Джон Аравосіс, - "У твіті Трампа не говориться, що сьогодні у Портленді проходить мітинг насильницької, крайньо правої, фашистської, екстремістської групи".

Суботня заява Трампа прикметна і тим, що сам президент США нещодавно виступив із різким осудом насильства мотивованого расизмом, ідеологією вищості білої раси проти яких виступають "Антифа".

На початку серпня у місті Ель-Пасо нападник розстріляв відвідувачів торговельного центру. Його жертвами стали кілька десятків осіб. Загинуло 22 особи, поранено -24. За повідомленнями ЗМІ, підозрюваний у скоєнні злочину керувався ненавистю до латиноамериканців, і залишив маніфест, який свідчить про підтримку ним ідеології ненависті.

Після трагедії президент США засудив расизм та білий націоналізм.

"Єдиним голосом наша нація засуджує расизм, фанатизм та ідеологію вищості білої раси. Ці зловісні ідеології повинні бути переможені. Ненависті нема місця в Америці. Ненависть спотворює розум, руйнує серце та пожирає душу", - заявив тоді Трамп.

Тоді критики президента США закинули йому нещирість. Президенту США часто закидають расизм через позицію його адміністрації з питань міграції, охорони кордонів та ін.

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