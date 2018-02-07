В Ізраїлі пропонують визнати Голодомор в Україні геноцидом. Росія проти

Російський дипломат попередив Ізраїль стосовно запропонованого закону, який би офіційно визнав геноцидом загибель мільйонів українців за радянських часів, повідомляє Reuters.

“Зараз не гарний час, щоб обговорювати таку пропозицію", - заявив Леонід Фролов, заступник посла Росії в Тель-Авіві, виступаючи на Радіо Армії. "Це буде погано. Це буде неправильний крок".

Він говорив про законопроект, поданий парламентарем центристської партії, що входить до правлячої коаліції, очолюваної Беньяміном Нетаньягу. Законопроект пропонує оголосити 6 грудня "Днем пам’яті українського геноциду" в Ізраїлі.

Я працюю для парламенту Ізраїлю – демократичної країни з цінностями гуманізму, заснованої після геноциду. Чому ми не мусимо визнавати цей геноцид?

Під час Голодомору 1932-1933 в Україні від голоду загинуло біля 10 мільйонів людей. Цей злочин десятиріччями заперечували в Радянському Союзі. В 2016 році Україна прийняла резолюцію, закликаючи світ визнати Голодомор геноцидом, що розлютило Москву.

Ізраїльський законопроект є на перших стадіях проходження і вже став предметом критики всередині правлячої коаліції. Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман назвав ідею Акрама Гассона "маячнею".

Гассон пояснив Reuters, що він запропонував прийняти закон після того, як три місяці вивчав це питання в Україні.

"Не знаю, як цим можна когось розлютити, і у мене немає зобов’язань комусь догоджати, - сказав він, - я працюю для парламенту Ізраїлю – демократичної країни з цінностями гуманізму, заснованої після геноциду. Чому ми не мусимо визнавати цей геноцид?".

Уряд Нетаньягу давно намагався розвинути гарні стосунки з Кремлем і Ізраїль не займав позиції з кризи в Криму навіть після того, як США засудили Росію.

"Ізраїль потребує підтримки не тільки Сполучених Штатів. Ізраїль потребує підтримки багатьох інших країн, які думають інакше", - сказав заступник російського посла.

За даними уряду України, 17 країн, включаючи 8 країн пострадянського простору, визнали Голодомор геноцидом.

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