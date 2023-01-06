У Вашингтоні вшанували жертв штурму Капітолію 6 січня 

У Вашингтоні біля будівлі Капітолію законодавці та родини загиблих під час подій 6 січня офіцерів провели церемонію "хвилини мовчання" з нагоди річниці насильницького нападу на приміщення Конгресу.

Штурм Капітолію, який призвів до загибелі людей та набув світового розголосу, стався рівно 2 роки тому, 6 січня 2021 року. Це були 140 секунд мовчання, як зазначили учасники церемонії, по одній секунді - для кожного офіцера, постраждалого під час нападу.

Напередодні комітет Палати представників, який розслідував штурм Капітолію, оприлюднив фінальні висновки свого розслідування. Члени комітету направили запит до Міністерства юстиції США із проханням притягти до відповідальності 45-го президента США Дональда Трампа.

Майкл Фанон, колишній офіцер поліції у Вашингтоні, сказав журналістам: “Події того дня стали пробудженням та попередженням для мене та багатьох інших, що політичне насильство стало реальністю. Найгірше, що наші обрані лідери допустили це. І все ж, з цього тижня, люди, які заохочували і навіть брали участь у цих подіях, тепер займають свої місця в Палаті представників та навіть очолюють більшість”.

Під час церемонії ім'я одного із загиблих офіцерів прочитали вголос двоє його маленьких синів. У події взяли участь здебільшого законодавці від Демократичної партії. Від республіканців до вшанування біля Капітолію приєднався конгресмен Браян Фіцпатрік.

Як повідомляв Голос Америки , остаточний звіт комісії Палати представників щодо подій 6 січня стверджує, що Дональд Трамп злочинно брав участь у «змові», прагнучи скасувати законні результати президентських виборів 2020 року, і не вжив заходів, щоб зупинити напад своїх прихильників на Капітолій.

Розслідування тривало 18 місяців. Трамп «розпалив цей вогонь», — написав у підсумку голова комітету, конгресмен від Міссісіпі Бенні Томпсон.

Звіт на 814 сторінках комісія опублікувала після опитування понад 1000 свідків, 10 слухань і дослідження більше мільйона сторінок документів.