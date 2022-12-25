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США 31 рік тому офіційно визнали незалежність України, а візит Зеленського підкреслив "міцне стратегічне партнерство" між державами - Брінк
25 грудня 1991 року президент США Джордж Буш оголосив про рішення Сполучених Штатів про офіційне визнання України як незалежної держави. Про цю віху в історії відносин між Україною та Сполученими Штатами нагадала посолка Бріджит Брінк.
"На Різдво 1991 року тодішній президент Буш визнав незалежність України. Цього тижня президент Байден зустрівся із президентом Зеленським, підкресливши міцне стратегічне партнерство між США та Україною з двопартійною підтримкою Конгресу, яке забезпечить свободу України, а її народ матиме демократичне, успішне майбутнє", - написала дипломатка у Twitter.
Брінк також висловила "найщиріші вітання народу України, а також місцевим співробітникам посольства США у Києві "з нагоди свят, відзначивши, що "мільйони людей не мають електрики, опалення та світла через атаки Росії цього Різдва". "Але ваша стійкість надихає світ. Ви переможете", - написала Брінк.
Вона також нагадала, що додаткова допомога Вашингтона Києву "уже в дорозі": "Президент США підписав законопроект про бюджет Конгресу, який включає 45 мільярдів доларів на підтримку України та союзників по НАТО для протидії довготривалій жорстокій агресії Росії проти України".
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Хуртовина у США: близько 30 загиблих, майже два мільйони людей - без світла
Арктичний циклон, що охопив дві третини континентальної території Сполучених Штатів цими вихідними, залишив без світла майже 2 мільйони людей, а принаймні 28 людей загинуло, пише Sky News. Зокрема, це сталось внаслідок автомобільних аварій, спричинених негодою.
Як повідомляє CNN, лише в неділю снігова буря також призвела до скасування понад 1300 авіарейсів передусім у Нью-Йорку та кількох штатах на півночі країни. У суботу було скасовано понад 3300 рейсів у США, майже 7500 - затримано.
Жителів північних штатів закликали залишатися вдома, адже подекуди було побито температурні рекорди: в окремих місцях було зафіксовано до мінус 48 градусів за Цельсієм.
Циклон накрив і Канаду: сотні тисяч залишилися без світла в провінціях Онтаріо та Квебек, а у Ванкувері, Торонто та Монреалі скасовані авіарейси.
Раніше Голос Америки повідомляв, що хуртовина стала майже безпрецедентною за розмахом, охопивши територію від Великих озер біля Канади до Ріо-Гранде вздовж кордону з Мексикою. На більшій частині північно-західного узбережжя Тихого океану випав крижаний дощ, а мешканці північного сходу зіткнулися із загрозою затоплення.
У статті використано матеріали Reuters
Папа Римський помолився за українців, які "переживають це Різдво в темряві, холоді, далеко від своїх домівок"
Папа Римський у різдвяному посланні Urbi et Orbi, "Місту і світу" 25 грудня, побажав миру українському народові та закликав припинити війну.
"Нехай же наш погляд наповниться обличчями братів і сестер українців, які переживають це Різдво в темряві, холоді, далеко від своїх домівок через знищення, спричинені десятьма місяцями війни. Нехай же Господь учинить нас готовими до конкретних жестів солідарності, щоби допомагати тим, хто страждає, та просвітить уми тих, хто має владу, щоби змусити замовкнути зброю та негайно покласти край цій безумній війні", - сказав Франциск із балкону Базиліки Святого Петра у Ватикані.
"В цей день, коли приємно зустрітися навколо накритого столу, не відвертаймо погляд від Вифлеєму, що означає «дім хліба», і згадаймо про людей, які страждають від голоду насамперед дітей, у той час, як кожного дня велика кількість продовольства марнується і витрачаються ресурси на озброєння. Війна в Україні ще більше погіршила ситуацію, наражаючи цілі народи на небезпеку голоду, особливо, в Афганістані та країнах Африканського Рогу, - цитує послання Vatican News. - Кожна війна, як знаємо, викликає голод і використовує саму ж їжу як зброю, перешкоджаючи її розподілові серед населення, яке вже і так страждає. В цей день, навчаючись від Князя миру, ангажуймося всі, починаючи від політичних лідерів, у те, щоби їжа була тільки засобом миру".
"В той час, як втішаємося радістю зустрічі з нашими близькими, пам’ятаймо про сім’ї, які найбільше поранені життям і про тих, хто в цей період економічної кризи зазнає труднощів через безробіття, кому бракує необхідного для прожиття", - закликав понтифік.
Якщо Україна програє, американцям доведеться захищати союзників по НАТО в Європі – експерти
Візит президента України Володимира Зеленського був доброю нагодою для того, щоб подякувати американцям за допомогу, надану цього року в боротьбі проти російської агресії, кажуть американські експерти зі закордонної політики. Деякі оглядачі вважають, що те, що робила американська влада – адміністрація і Конгрес, який виділяв часом навіть більші суми на цю підтримку, ніж просила адміністрація, було правильним і потрібним. Але, на думку низки аналітиків, питання внутрішньої політики можуть ускладнити виділення допомоги Україні наступного року. Тому вони радять Білому дому постійно пояснювати, для чого Америці підтримувати Україну.
Бо «якщо ми боремося за захист демократії в Україні, то найефективніший спосіб зробити це – переконати громадськість, що це правильно», кажуть оглядачі.
Цей скептицизм ускладнює політичному мейстріму обох партій зберігати підтримку СШАКурт Волкер
Вони зауважують: дедалі голосніше лунають голоси з лівого і правого політичного спектрів про те, що внутрішні проблеми в Америці вимагають спрямування грошей американських платників податків в середину країни, а не на закордонну допомогу.
«Цей скептицизм заважає політичному мейнстріму обох партій зберігати підтримку США», – пише Курт Волкер, співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA).
Колишній представник з питань України у попередній адміністрації каже, що як очікувалося, Зеленський попросив США надати додаткові види військової допомоги, включно з артилерійськими снарядами великої дальності, танками, літаками та більшою кількістю боєприпасів. Але український президент просив не про благодійність, а про інвестиції, нагадує експерт.
Допомога Україні – «найдешевший і найпряміший спосіб гарантувати безпеку всієї Європи» – Волкер
Волкер вважає, що адміністрації Байдена потрібно буде більше попрацювати над тим, щоб пояснити і політикам, і простим американцям, що допомога Україні в перемозі над Росію – це найдешевший і найпряміший спосіб гарантувати безпеку всієї Європи від російського імперіалізму. Війна в Україні вимагає лише грошей, частина з яких підуть на розвиток американської промисловості, каже Волкер, а війна, яку Росія принесе в Європу, вимагатиме вже американських життів.
«Адже якщо Україна програє, ми зіткнемося з ризиком того, що американцям доведеться захищати союзників по НАТО в Польщі та країнах Балтії», – нагадує колишній посол з США у НАТО.
Допомога Україні стримає Китай «від більшого авантюризму в Азії» – Бланк
На думку експерта з міжнародних питань Стівена Бланка з Інституту досліджень зовнішньої політики, з огляду на те, що в наступному Конгресі республіканці матимуть більшість у Палаті представників, той факт, що 127 конгресменів-республіканців не прийшли послухати виступ президента Зеленського в Конгресі – поганий знак.
Як вважає Бланк, Білому дому потрібно відточити свої аргументи, щоб переконати скептиків наступного року.
Бланк каже, що, враховуючи законодавчі акти, ухвалені 22-23 грудня Сенатом, до кінця 2023 фінансового року Конгрес виділив Україні 113 мільярдів доларів, це – значна сума. Але ці гроші будуть використані не лише для того, щоб посприяти поразці «Росії як головного ворога США», але допоможуть «стримати Китай від більшого авантюризму в Азії».
«Ці суми, як заявив Зеленський, є інвестиціями у глобальну безпеку, і вони жодним чином не впливають на здатність національної економіки боротися з інфляцією та покращувати загальні соціально-економічні умови», – зауважує Бланк.
Другий аргумент – корупція в Україні, і заяви кількох впливових республіканців, зокрема, Кевіна Маккарті, який імовірно стане спікером Палати представників, що вони не збираються виписувати "необмежений чек" Україні. Це, як зауважує Бланк, аргумент, за який також люблять вхопитися російські пропагандисти, але і проти нього є контраргументи.
Зокрема, він каже, що адміністрація Байдена сама зацікавлена в моніторингу цієї допомоги і «вже встановлює чинні американські та міжнародні механізми» для забезпечення ефективного контролю.
Останній аргумент - політика щодо Китаю. Багато американців запитує, «чому ми наголошуємо на Україні, коли справжньою загрозою є Китай», зауважує Бланк. Тут, на його думку, важливо вказати, що війна проти України підриває весь світовий порядок, у збереженні якого зацікавлені американці.
А крім того, ця війна показала, чого вартий союзник Пекіна. Росія, за словами Банка, «виявилася безрозсудною і некомпетентною».
Натомість США продемонстрували «здатність створити потужну глобальну коаліцію проти агресії». При чому, наголошує дослідник, витрати на оборону значно зросли не лише в таких країнах, як Велика Британія чи Франція, але й в НАТО в цілому та серед азійських союзників Америки. Зокрема, таких як Японія, яка, за словами Бланка, до великого невдоволення Китаю, оголосила про подвоєння витрат на оборону та запровадила «революційні зміни у своїй оборонній політиці».
Стівен Бланк вважає, що наступного року адміністрації потрібно буде повторювати всі ці аргументи, бо важливо не лише робити потрібну справу, але і нагадувати, для чого вона потрібна.
- Голос Америки
Західні ЗМІ помітили заклик з Києва «ліквідувати» іранські заводи з виробнитва дронів. Іран заперечує поставки в Росію
Західні ЗМІ звернули увагу на слова представника президента України, який закликав до «ліквідації» іранських заводів з виробництва безпілотників і ракет, а також арешту їхніх постачальників після того як Київ звинуватив Тегеран у постачанні зброї, якою Росія атакує цивільну інфраструктуру в Україні. Про те, що Іран постачає зброю Росії, говорили посадовці США, ЄС та Великої Британії.
Агентство Reuters та телеканал CNN повідомили у суботу про твіт помічника президента України Михайла Подоляка, який заявив, що Іран «відверто принижує інститут міжнародних санкцій», та закликав у відповідь знищити іранські заводи зброї.
«Іран, плануючи збільшити поставки ракет, безпілотників для Росії, відверто принижує інститут міжнародних санкцій…Важливо відмовитися від непрацюючих санкцій, недійсної концепції резолюцій ООН і переходити до більш деструктивних інструментів – ліквідації заводів, арешту постачальників…», – написав Подоляк у своєму твіті.
Раніше Київ звинуватив Тегеран у постачанні Москві 1700 дронів Shahed-136, які, за його словами, використовувалися для ураження цілей в Україні з вересня. А в інтерв'ю газеті New York Times, опублікованому в п’ятницю, очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія вже запустила близько 540 з них по військових і енергетичних об'єктах в Україні.
Звертаючись до Конгресу США в середу, президент України Володимир Зеленський заявив, що в особі Ірану Росія знайшла «союзника в політиці геноциду» щодо українців.
«Іранські смертоносні безпілотники, відправлені в Росію сотнями і сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знайшов іншого, – заявив Зеленський. – Це лише питання часу, коли вони завдадуть удару по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз».
У четвер Іран відповів президенту Зеленському на «неодноразові звинувачення та грубі зауваження». Міністерство закордонних справ Ірану в черговий раз заперечило факт постачання Росії безпілотників чи іншої військової техніки для використання в Україні та заявило, що Тегеран поважає територіальну цілісність усіх країн.
«Пану Зеленському краще знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо таких безпідставних звинувачень не безкінечне», – цитує видання заяву прес-секретаря МЗС Насера Канаані.
Як зауважує газета Times of Israel, Канаані у цій заяві також рекомендував Зеленському «повчитися на долі деяких інших політичних лідерів, які втішалися підтримкою США».
Як каже ізраїльський щоденник, незрозуміло, кого мав на увазі Канаані, і припускає, що це міг бути колишній президент Афганістану Ашраф Гані, уряд якого було скинуто Талібаном, коли США вивели свої війська з Афганістану восени минулого року.
Також у четвер представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що «огидно», що Росія купує зброю в Північної Кореї та Ірану, які перебувають під міжнародними санкціями.
«Це огидно, що Росія, постійний член Ради Безпеки ООН, зараз використовує зброю, придбану у КНДР та Ірану – в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН – для продовження своєї жорстокої, неспровокованої та незаконної агресивної війни проти України», – написала посол Томас-Грінфілд у Twitter.
В середині цього тижня з'явилися припущення про те, що адміністрація Байдена планує запровадити санкції проти Ірану у зв'язку з постачанням зброї в Росію для війни проти України.
Агентство Bloomberg повідомило у середу, що Сполучені Штати можуть включити обмеження на іранські безпілотники в оголошення про санкції, що очікувалося в час приїзду президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.
Проте вже незабаром агентство Reuters повідомило з посиланям на джерело, знайоме з цим питанням, що таке оголошення не планується.
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