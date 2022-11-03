Рівень звітності України «безпрецедентний» для воєнного часу – сенатор Портман у Києві

Світовий, європейський мирний устрій став мішенню не лише бомб з боку Росії, але і потоку дезінформації та фейкових новин. З такими словами виступила міністерка зовнішніх справ Німеччини Анналена Бербок під час дискусії на тему "Майбутнє демократії у час цифрових технологій", в якій також взяв участь державний секретар США Ентоні Блінкен. Голова зовнішньополітичного відомства Німеччини наголосила, що війна Росії проти України показала, що сучасні виклики, у тому числі, пов’язані з розвитком технологій та дигіталізацією життя, можливо здолати лише спільними зусиллями країн.

«Через брутальну війну Путіна проти України майбутнє стало можливим лише разом. У цій важкій, а для України - жахливій нинішній ситуації, ми повинні залишатися лише об’єднаними. Ми наразі перебуваємо у важливому моменті трансатлантичних відносин. Від 24 лютого Німеччина, Європа та США працюють тісніше, ніж будь-коли від часів Холодної війни. Ми об’єднані не лише у питанні підтримки України, її народу та свободи. Цей трансатлантичний момент, попри весь його жах, дає нам і нові можливості".

Бербок зауважила, що протягом десятка років, як Європа, так і США спрймали мир, як належне, через що час від часу виникали дебати, навіщо взагалі існує Європейський Союз за трансатлантичне партнерство."Тепер ми знаємо чому. Європейський союз та трансатлантичне партнерство – це наша гарантія життя в мирі та демократії", - каже Бербок.

Бербок визнає, Захід не був цілком готовий до протидії російській дезінформації. Запровадивши потужні санкції проти Росії, західні країни також мусили подбати про те, щоб бути готовими відбивати російські напади і в інформаційній сфері, в тому числі у питаннях, що стосуються санкцій.

«На початку війни ми знали в теорії, що фейкові новини - це інструмент (Росії- ред. ГА) у цій війні. Але давайте згадаємо про ситуацію з санкціями та зерном. Давайте будемо відвертими. Ми зіткнулися із ситуацією, коли раптово увесь світ говорив про те, що санкції вдарять по цінах на продовольство. Очевидно, коли ми вводили санкції, ми не подумали наперед, якою буде контратака з боку Росії, не проти санкцій, а проти наративу щодо санкцій", - каже Бербок та запевняє, що під час останніх засідань Групи семи учасники мали відверті розмови про використання Росією фейкових новин та продовольчого шантажу в якості інструментів війни.

Говорячи про «за» та «проти» розвитку сучасних цифрових технологій, Бербок нагадала, що ключовою умовою є те, що вони повинні використовуватися на користь людства, а не проти людства. Росія ж довела, що здатна перетворити сучасні технологій в інструмент війни.

«У кінці-кінців, повертаючись до того, де ми знаходимось у листопаді 2022 року, – Путін бомбить Україну, не лише міста, не лише електростанції, але і інфраструктуру... Ми щойно під час двосторонньої зустрічі говорили про те, якою буде зима. Електропостачання в країні наразі заблоковано на 30 - майже 40 відсотків. Якщо це продовжуватиметься, діти не лише ховатимуться під столами, тому що вони чують вибухи бомб, вони зараз у небезпеці замерзнути до смерті, тому що у них нема електроенергії та теплопостачання", - каже Бербок.

Бербок закликала інтенсивно інвестувати у ключові технології, за якими майбутнє - штучний інтелект, квантові обчислення, напівпровідники, технологію 6G. І знову нагадала, що для досягнення успішного та швидкого результату, потрібні спільні зусилля, і не лише на рівні країн, а і на рівні компаній, експертів та громадянського суспільства. Окремо вона зупинилась на важливості залучення молодого покоління спеціалістів до цього процесу і у цьому контексті загадала про свій візит до Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Коли я зайшла у приміщення, я ледь не спитала у моєї команди – а ви певні, що ми у правильному будинку? Бо все виглядало, як стартап. Потім ми зайшли у кімнату, де середній вік людей був набагато менший, ніж тут, хоча ми і запросили сьогодні молодих людей. Ці країни зайшли набагато вперед, такі, як Україна, яка бореться в інформаційній війні, також Балтійські країни", - сказала міністерка.

Дискусія відбулась у Берліні в рамках першого Американо-німецького форуму майбутнього, під час якого голови зовнішньо-політичних відомств, серед іншого, обговорили неспровоковану війну Росії проти України та підтримку російської агресії Іраном.