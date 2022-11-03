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- Голос Америки
Рівень звітності України «безпрецедентний» для воєнного часу – сенатор Портман у Києві
Україна демонструє «безпрецедентну звітність», особливо як для часу війни, відносно використання військової допомоги США, заявив у Києві сенатор США Роб Портман.
За його словами, американські військові, з якими він спілкувався, не зафіксували жодного випадку, коли б ця зброя потрапила у треті руки. Уряд Сполучених Штатів та міжнародні інституції також уважно слідкують за використанням фінансової допомоги, сказав сенатор,
«Ми маємо тут компанію, яка спостерігає за використанням грошей, які ми надаємо українському уряду, щоб країна могла існувати. Також Світовий банк проводить свої аналізи, регулярно звітує про використання фондів, простежує їх до самого джерела отримання», – сказав Портман, сенатор-республіканець від штату Огайо.
Він додав, що механізми контролю, які розробляють американські міністерства, постійно вдосконалюються.
«Офіси генеральних інспекторів у Державному департаменті та Міністерстві оборони більше над цим працюють. І це правильно, адже мова про значні кошти платників податків», – сказав Портман.
Сенатор-республіканець прибув до Києва з нерозголошеним візитом разом зі своїм колегою демократом Крістофером Кунсом зі штату Делавер. У рамках візиту американські законодавці зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.
У вівторок, 1 листопада, речник Пентагону повідомив, що США почали проводити виїзні інспекції запасів зброї в Україні, щоб переконатися, що зброя США не перенаправлена незаконно в інші країни.
Речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер сказав на брифінгу, що США мають «невеликі групи», що складаються з персоналу посольства, які «проводять деякі інспекції» зброї, наданої Україні, щоб «запобігати її незаконному поширенню».
Деякі американські ЗМІ висловлювали занепокоєння, що захоплену проросійськими силами надану Україні зброю Росія може використовувати «для контрзаходів, пропаганди або проведення операцій під фальшивим прапором».
Газета Washington Post нещодавно повідомила, що американські спостерігачі перевірили лише 10 відсотків зброї високого ризику, надісланої в Україну, у той час як адміністрація президента США Джо Байдена запроваджує нові заходи для унеможливлення контрабанди зброї.
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- Голос Америки
«Я точно вважаю, що вони здатні це зробити», – міністр оборони США. Відео
«Чи можуть українці повернути територію, що залишилася на західному березі Дніпра та в Херсоні? Я точно вважаю, що вони здатні це зробити», – Ллойд Остін, міністр оборони США
- Голос Америки
Захід не був цілком готовий до протидії російській дезінформації - Бербок
Світовий, європейський мирний устрій став мішенню не лише бомб з боку Росії, але і потоку дезінформації та фейкових новин. З такими словами виступила міністерка зовнішніх справ Німеччини Анналена Бербок під час дискусії на тему "Майбутнє демократії у час цифрових технологій", в якій також взяв участь державний секретар США Ентоні Блінкен. Голова зовнішньополітичного відомства Німеччини наголосила, що війна Росії проти України показала, що сучасні виклики, у тому числі, пов’язані з розвитком технологій та дигіталізацією життя, можливо здолати лише спільними зусиллями країн.
«Через брутальну війну Путіна проти України майбутнє стало можливим лише разом. У цій важкій, а для України - жахливій нинішній ситуації, ми повинні залишатися лише об’єднаними. Ми наразі перебуваємо у важливому моменті трансатлантичних відносин. Від 24 лютого Німеччина, Європа та США працюють тісніше, ніж будь-коли від часів Холодної війни. Ми об’єднані не лише у питанні підтримки України, її народу та свободи. Цей трансатлантичний момент, попри весь його жах, дає нам і нові можливості".
Бербок зауважила, що протягом десятка років, як Європа, так і США спрймали мир, як належне, через що час від часу виникали дебати, навіщо взагалі існує Європейський Союз за трансатлантичне партнерство."Тепер ми знаємо чому. Європейський союз та трансатлантичне партнерство – це наша гарантія життя в мирі та демократії", - каже Бербок.
Бербок визнає, Захід не був цілком готовий до протидії російській дезінформації. Запровадивши потужні санкції проти Росії, західні країни також мусили подбати про те, щоб бути готовими відбивати російські напади і в інформаційній сфері, в тому числі у питаннях, що стосуються санкцій.
«На початку війни ми знали в теорії, що фейкові новини - це інструмент (Росії- ред. ГА) у цій війні. Але давайте згадаємо про ситуацію з санкціями та зерном. Давайте будемо відвертими. Ми зіткнулися із ситуацією, коли раптово увесь світ говорив про те, що санкції вдарять по цінах на продовольство. Очевидно, коли ми вводили санкції, ми не подумали наперед, якою буде контратака з боку Росії, не проти санкцій, а проти наративу щодо санкцій", - каже Бербок та запевняє, що під час останніх засідань Групи семи учасники мали відверті розмови про використання Росією фейкових новин та продовольчого шантажу в якості інструментів війни.
Говорячи про «за» та «проти» розвитку сучасних цифрових технологій, Бербок нагадала, що ключовою умовою є те, що вони повинні використовуватися на користь людства, а не проти людства. Росія ж довела, що здатна перетворити сучасні технологій в інструмент війни.
«У кінці-кінців, повертаючись до того, де ми знаходимось у листопаді 2022 року, – Путін бомбить Україну, не лише міста, не лише електростанції, але і інфраструктуру... Ми щойно під час двосторонньої зустрічі говорили про те, якою буде зима. Електропостачання в країні наразі заблоковано на 30 - майже 40 відсотків. Якщо це продовжуватиметься, діти не лише ховатимуться під столами, тому що вони чують вибухи бомб, вони зараз у небезпеці замерзнути до смерті, тому що у них нема електроенергії та теплопостачання", - каже Бербок.
Бербок закликала інтенсивно інвестувати у ключові технології, за якими майбутнє - штучний інтелект, квантові обчислення, напівпровідники, технологію 6G. І знову нагадала, що для досягнення успішного та швидкого результату, потрібні спільні зусилля, і не лише на рівні країн, а і на рівні компаній, експертів та громадянського суспільства. Окремо вона зупинилась на важливості залучення молодого покоління спеціалістів до цього процесу і у цьому контексті загадала про свій візит до Міністерства культури та інформаційної політики України.
"Коли я зайшла у приміщення, я ледь не спитала у моєї команди – а ви певні, що ми у правильному будинку? Бо все виглядало, як стартап. Потім ми зайшли у кімнату, де середній вік людей був набагато менший, ніж тут, хоча ми і запросили сьогодні молодих людей. Ці країни зайшли набагато вперед, такі, як Україна, яка бореться в інформаційній війні, також Балтійські країни", - сказала міністерка.
Дискусія відбулась у Берліні в рамках першого Американо-німецького форуму майбутнього, під час якого голови зовнішньо-політичних відомств, серед іншого, обговорили неспровоковану війну Росії проти України та підтримку російської агресії Іраном.
Лідер гурту Kalush Orchestra про допомогу ЗСУ та плани отримати Греммі. Інтервʼю
Український гурт Kalush Orchestra, який цього року з піснею «Стефанія» переміг на Євробаченні, вчора виступав із концертом у Вашингтоні. Про плани отримати Греммі та допомогу ЗСУ лідер гурту Олег Псюк розповів в ексклюзивному інтерв’ю Ірині Соломко.
- Голос Америки
Українці можуть звільнити Херсон - глава Пентагону
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що він вірить у здатність ЗСУ повернути під свій контроль Херсон та західний берег Дніпра.
"Чи можуть українці повернути територію, що залишилася на західному березі Дніпра та в Херсоні? Я точно вважаю, що вони здатні це зробити. І найважливіше – українці вважають, що вони на це здатні, - сказав Остін на брифінгу в Пентагоні, відповідаючи на запитання журналістів. - Ми бачили, як вони застосували дуже методичні, але ефективні зусилля, щоб повернути свою суверенну територію".
"Думаю, ви побачите, як вони продовжуватимуть наступати, поки не повернуть територію на західному березі річки. Тому, відповідаючи на ваше запитання, - так, я вважаю, що у них є така спроможність", - додав глава Пентагону.
Напередодні голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що Збройні сили України вже звільнили від російських військ близько 13 відсотків окупованих територій Херсонщини.
Водночас, українські посадовці кажуть, що російські сили прибрали блокпости і зняли російський прапор із будівлі ОДА в Херсоні, щоб створити ілюзію виходу, пише "Радіо Свобода". Це може бути "прояв провокації" російських сил "для того, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що входження до них безпечне". За словами начальниці Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової, російські військові готуються до бою з українськими силами в місті і "без бою просто так Херсон не здадуть".
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