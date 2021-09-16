Посольство США закликало владу України притягнути до відповідальності винних у вбивстві Георгія Гонгадзе

16 вересня вшановують пам'ять українського журналіста Георгія Гонгадзе. В цей день 21 рік тому він зник, а його тіло знайшли в листопаді на Київщині.

"Георгія вбили за пошуки правди", - йдеться у відеозверненні оприлюдненому Посольством США в Україні. У відео згадуються події дня його зникнення.

Американські дипломати закликали притягнути до відповідальності "вбивць та всіх, причетних до його викрадення та вбивства".

В цей день правозахисні та медійні організації звернулись до української влади із закликом притягнути винних до відповідальності винних у вбивстві Гонгадзе а також забезпечити прозоре розслідування злочинів проти журналістів, встановити та назвати замовників убивств​.

"На жаль, смерть Гонгадзе – один з найбільш резонансних, але не єдиний випадок насильницької смерті тих, хто прагне доносити правдиву інформацію", - йдеться в заяві, розміщеній на сайті премі Гонгадзе. Серед злочинів проти журналістів, винних у яких досі не покарано, правозахисники назвали вбиство Павла Шеремета та побиття Вадима Комарова.​

Серед підписантів звернення: Виконавча Рада Українського ПЕН, Центр прав людини ZMINA, ГО “Детектор медіа”, ГО “Інститут масової інформації”, Центр громадянських свобод, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група, ГО “Платформа прав людини”, Amnesty International Ukraine та ГО “Львівський Медіафорум”,

"Ми також закликаємо захищати діяльність журналістів, виконати вимоги Комітету міністрів Ради Європи, які передбачають налагодження неупередженої та ефективної роботи правоохоронних органів і судової системи, та вживати системних заходів, необхідних для захисту права громадян на достовірну та неупереджену інформацію", - мовиться у зверненні.

Дивіться також: Вільна торгівля зі США: чи повторить Україна шлях Японії та Південної Кореї? . Відео