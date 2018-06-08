Мітт Ромні передбачає, що у 2020 році Трампа буде переобрано на другий президентський термін

Мітт Ромні, який колись назвав Трампа брехуном, заявив, що Трамп «легко» буде висунутий Республіканською партією кандидатом і значною перевагою голосів буде обраний на другий термін. Як пише видання The Hill, таку заяву Ромні зробив у зверненні до групи республіканських донорів.

«Я думаю, що президент Трамп легко буде висунутий моєю партією, і думаю, що він буде переобраний значною більшістю, сказав Ромні, пише видання Politico.

На мою думку, це не тому, що сильна економіка і тому що люди бачать зростання зарплат, але, я гадаю, це також правда тому, що наші демократичні друзі, за всіма ознаками, висунуть когось, хто знаходиться поза головною течією американської думки, і це легше для президента, який очолює зростаючу економіку, додав він.

Ромні був різким критиком Трампа під час президентської кампанії 2016 року, але з того часу відносини між ними дещо кращі.

Минулого тижня колишній республіканський кандидат у президенти заявив, що він не вважає Трампа «зразком, з якого могли б брати приклад» його онуки, далі піддаючи критиці президента за те, що «в деяких випадках він відійшов від правди, що, на мою думку, зовсім не є відповідним».

Тепер Ромні, який у штаті Юта кандидує на республіканських праймеріс на місце сенатора Орріна Гетча, заявив, що вплив президента на дедалі кращий стан економіки збільшить його шанси на переобрання.

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