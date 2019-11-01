США звинуватили Росію у розпалюванні ворожнечі у Чилі

Сполучені Штати звинуватили Росію у розпалюванні ворожнечі в Чилі, повідомляє Радіо "Свобода", посилаючись на слова високопосадовця американського Держдепу, який 31 жовтня заявив пресі, що були "чіткі свідчення", що особи, пов'язані з Росією, намагались скористатись з безладу.

"Ми бачили ознаки діяльності російської сторони на підтримку негативного курсу дебатів", - наголосив посадовець. Він додав, що Москва останнім часом посилює вплив в Південній Америці і у цьому впливі "замало позитиву". "Вони, як видається, надають перевагу розділенню регіону і, прагнуть, щоб демократичні обговорення були затьмарені конфліктом, на жаль", говорить посадовець.

Мільйон учасників приєдналось до протестів у Чилі. Насильство під час протестів призвело до загибелі 20 осіб. Місцеве видання повідомило, що у насильницьких діях під час протестів брали кубинці та венесуельці, пише The Washington Examiner.

Раніше президент Трамп засудив "іноземні зусилля, які шкодять демократії в Чилі".

Через протести влада Чилі скасувала міжнародний Азійсько-Тихоокеанський саміт АРЕС, у якому мав брати участь і Трамп. У середу Трамп поспілкувався з президентом Чилі Себастьяном Піньєрою, повідомляє Білий дім.

"Сполучені Штати підтримують Чилі, важливого союзника, в його мирних зусиллях з мирного поновлення порядку в державі. Президент Трамп засудив іноземні зусилля, що шкодять установам у Чилі, демократії та суспільству", йдеться в повідомленні Білого дому, виданому після розмови президентів.

Азійсько-Тихоокеанський саміт мав стати місцем продовження торговельних переговорів Трампа з очільником Китаю.

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