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Західні держави звинуватили Москву в порушенні резолюції РБ ООН щодо ембарго на експорт зброї з Ірану
Росія погрожує «переглянути співпрацю» з генеральним секретарем ООН у разі відправлення експертів для перевірки походження дронів, які використовуються російськими військовими в Україні.
В середу, 19 жовтня, Сполучені Штати, Франція та Великобританія висловили стурбованість можливим використанням Росією іранських безпілотників для атак на українські міста. За ініціативою трьох західних держав, було закликано засідання Ради безпеки ООН, що відбулося сьогодні, 20 жовтня. У ході засідання було висловлено побоювання щодо імпорту безпілотників, що здійснюється Росією з порушенням резолюції, прийнятої РБ ООН у 2015 році.
В свою чергу, Росія пригрозила «переглянути співпрацю» з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, якщо він направить експертів в Україну для перевірки використання російських безпілотників з Ірану.
Після закритого засідання Ради Безпеки ООН щодо використання Москвою безпілотників заступник постпреду Росії при ООН Дмитро Полянський закликав Гутерріша та секретаріат ООН «утриматися від участі в будь-якому незаконному розслідуванні».
«Інакше нам доведеться переглянути нашу співпрацю з ними, що навряд чи відповідає чиїмось інтересам. Ми не хочемо цього робити, але іншого виходу не буде», - сказав він журналістам.
Полянський не став вдаватися до подробиць того, що малось на увазі в заяві щодо «перегляду співробітництва», спрямованої до генсека ООН.
Тегеран заперечує постачання безпілотників до Москви, а Росія спростовує твердження про те, що її військові використовували іранські безпілотники для атак на українські міста.
Після засідання, заступник посла Великобританії в ООН Джеймс Каріукі прокоментував це на своїй сторінці у Twitter. «Іран має зобов'язання не експортувати цю зброю, — йдеться в його посиланні. – Як член ООН, Іран зобов'язаний не підтримувати агресивну війну Росії».
Цього тижня Україна запросила експертів ООН для перевірки збитих безпілотників. Двічі на рік Гутерріш звітує перед Радою безпеки – традиційно у червні та грудні – про виконання резолюції 2015 року. Інформація щодо використання Росією безпілотників в Україні, швидше за все, також буде включена до звіту генсека.
«Згідно з нашою політикою, ми завжди готові дослідити будь-яку інформацію та проаналізувати будь-які дані, надані нам державами-членами», — заявив у середу офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик.
І Іран, і Росія стверджують, що Гутерріш не має мандата на відправку експертів в Україну для перевірки використання безпілотників.
У листі, відправленому Гутеррішу в середу, постпред Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що запрошення експертів ООН в Україну «не має під собою жодних правових підстав», і закликав Гутерріша «запобігти будь-яким зловживанням» резолюцією ООН з питань, пов'язаних з війною в Україною.
«Тепер у нас є безліч доказів того, що ці БПЛА використовуються для завдання ударів по українських громадянах та критично важливій цивільній інфраструктурі, - заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс. - Оскільки Іран продовжує брехати та заперечувати надання Росії зброї для використання її в Україні, ми продовжимо роботу з союзниками та партнерами, щоб запобігти передачі небезпечної зброї до Росії».
Прайс попередив, що США «без вагань» застосуватимуть санкції та «інші відповідні інструменти щодо всіх» учасників постачання дронів до Росії, а також передадуть Києву «засоби протиповітряної оборони, щоб Україна могла захистити себе від цього озброєння».
Постпред Франції при ООН Ніколя де Рів'єр сказав, що Гутерріш має «чіткі повноваження двічі на рік звітувати про всі ці речі і давати технічні оцінки, тому я думаю, що секретаріату ООН доведеться погодитися».
Відповідно до резолюції від 2015 р., пов'язаної з міжнародною ядерною угодою з Тегераном, ембарго на постачання звичайних озброєнь щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року.
Однак, Україна та західні держави стверджують, що резолюція, як і раніше, включає обмеження на ракети і пов'язані з ними технології, до жовтня 2023 року. За їх словами, резолюція може охоплювати експорт і купівлю передових військових систем, таких як безпілотники.
Рада Безпеки ООН не може вдатися до будь-яких істотних дій у зв'язку з війною в Україні, оскільки Росія має право вето в цьому органі.
Представник ООН Дюжаррик відмовився коментувати зауваження Полянського.
Гутерріш та високопоставлені представники ООН ведуть переговори з Росією про продовження та розширення угоди від 22 липня, яка відновлює експорт українського зерна та добрив із Чорного моря. Термін дії договору може спливти наступного місяця, якщо угода не буде досягнута.
Полянський сказав, що не відчуває оптимізму щодо продовження угоди, тому що російський експорт зерна та добрив нині утруднений. Однак, коли його запитали, чи може співпраця Росії з Чорноморською угодою щодо зерна опинитися під загрозою, якщо Гутерріш відправить експертів в Україну для огляду безпілотників, Полянський відповів: «Поки що я не роблю прямого зв'язку».
У статті використані матеріали російськомовної служби "Голосу Америки".
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Байден: США продають більше нафти із стратегічного резерву, щоб стримати ріст цін, спричинений війною Путіна в Україні
Президент США Джо Байден поклав на війну Путіна в Україні відповідальність за ріст цін на нафту та бензин цього року. "Раніше цього року, через путінське вторгнення до України, ціни на нафту та бензин різко зросли і я діяв рішуче", - сказав Байден у зверненні з Білого дому в середу.
США прискорять продаж останніх 15 мільйонів барелів зі Стратегічного резерву нафтопродуктів, з оголошених Байденом в березні 180 млн барелів, для того, щоб збільшити поставки і таким чином зменшити ціни на бензин у США, оголосив американський президент. Для того, щоб поповнити резерв і забезпечити компаніям можливість продавати американську нафту, Байден заявив, що держава купуватиме нафту для резерву, якщо ціна впаде нижче 70 дол за барель.
Ріст цін на бензин хвилює американців. Це питання активно фігурує в дискусіях політиків, які змагаються на проміжних виборах до Конгресу США, запланованих на листопад. Опозиція, зокрема, закидає Байдену недостатню увагу до розвитку внутрішнього видобутку нафти.
Байден же відкидає цю критику. "Насправді, ми вийдемо на рекордні рівні видобутку нафти в 2023 році", - заявив американський президент, додавши, що США наразі видобувають 12 мільйонів барелів нафти на день і є найбільшим виробником нафти у світі. Згідно з офіційними даними за 2021 рік, США споживають близько 20 мільйонів барелів нафти на день.
Світові ціни на нафту знижуються вже декілька місяців. Щоб підтримати ціни країни ОПЕК+, під керівництвом Саудівської Аравії, вирішили обмежити поставки нафти на світовий ринок на 2 млн барелів на день з листопада. Позиція Саудівської Аравії викликала різку критику США. В Білому домі звинуватили Саудівську Аравію в діях на користь Росії, бюджетні надходження якої залежать від цін на енергоресурси. В країні заперечують політичну мотивацію рішення і заявляють, що обмеження продажу викликане лише ринковими умовами.
Дивіться також: Захід обмежує ціну на російську нафту. Як це працюватиме? Яка ціна справедлива? - відповіді на 5 ключових питань
- Голос Америки
Британська прем’єр-міністерка оголосила про свою відставку
Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що іде у відставку лише після 44 днів перебування на посаді.
«Я прийшла на посаду в період великої економічної та міжнародної нестабільності. Сім’ї та підприємства були стурбовані тим, як оплатити свої рахунки, незаконна війна Путіна в Україні загрожує безпеці всього нашого континенту, і нашу країну надто довго стримував низький рівень економічного зростання", - заявила Трасс, оголошуючи про своє рішення піти у відставку.
Вона підкреслила, що її обрала Консервативна партія з дорученням змінити ситуацію в країні і що уряду вдалося досягти хоча б часткових результатів - вирішити питання рахунків за електроенергію та скоротили національне страхування.
"І ми виклали бачення економіки з низькими податками та швидким зростанням, яка б скористалася перевагами свобод Brexit. Однак я розумію, що, враховуючи ситуацію, я не можу виконати мандат, на який мене обрала Консервативна партія. Тому я поговорила з Його Величністю Королем, щоб повідомити його, що я подаю у відставку з поста лідера Консервативної партії», - сказала вона.
Консервативна партія, яку вона очолює, вибере нового лідера протягом наступного тижня, сказала Трасс. Вона залишатиметься на посаді прем’єр-міністерки, поки не буде обраний її наступник.
Трасс була четвертою прем'єркою від консерваторів за останні шість років. Вона замінила на цій посаді Бориса Джонсона, який був змушений піти у відставку після трьох років перебування при владі.
Одним із найбільших викликів перед Трасс на посаді глави уряду було розв'язати проблеми, пов'язані з наслідками рецесії у Великій Британії та рахунками за електроенергію, які зростають.
Трасс - одна із найактивніших і найгучніших прихильників України на Заході. До цього вона обіймала посаду міністерки закордонних справ Великобританії.
Білий дім відкидає занепокоєння щодо зменшення підтримки України
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заперечила зростаючі занепокоєння щодо того, що законодавці-республіканці можуть припинити надавати допомогу Україні, якщо вони повернуть контроль над Палатою представників США на проміжних виборах у листопаді.
"Сполучені Штати надали Україні потужну двопартійну підтримку", - сказала вона журналістам у середу. «Ми продовжуватимемо працювати з Конгресом протягом останніх кількох місяців над цими зусиллями та підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно».
Подібним чином висловився й координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, наголосивши, що допомога, яку підтримують обидві провідні партії американського Конгресу, триватиме й надалі.
"Про те, щоб виписати необмежений чек [blank check] не йдеться", - сказав Кірбі в інтерв'ю CBS у середу, на прохання журналіста прокоментувати заяву лідера республіканців в Палаті представників США Кевіна Маккарті.
Раніше лідер меншості в палаті представників Кевін Маккарті зазначив, що допомога може сповільнитися, якщо палату контролюватимуть республіканці.
У вівторок Маккарті сказав Punchbowl News, що з наближенням рецесії американці не збираються виписувати Україні "необмежений чек", маючи на увазі необмежене фінансування. «Вони просто цього не зроблять. Це не безкоштовний ненобмежений чек», — сказав він.
Українці уважно стежать за процесом проміжних виборів у США, сказала Олена Шуляк, голова правлячої партії «Слуга народу».
«Наші люди гинуть щодня. Щодня ми стоїмо на захисті демократії в усьому світі», — сказала вона «Голосу Америки». «Ви можете бачити, що відбувається щодня з обстрілами та руйнуванням наших будинків і вбивствами наших людей — ви не можете зменшувати підтримку, лише збільшувати».
Шуляк висловила сподівання, що США, які підтримували Україну із початку її незалежності, й далі зберігатимуть підтримку на міцній двопартійній основі.
Оглядачі кажуть, що через зростання ізоляціоністських тенденцій у Республіканській партії виникають побоювання, що допомога Україні зменшиться, особливо на гуманітарні та економічні потреби. Проте допомога США у сфері безпеки викликає менше занепокоєння, враховуючи, що республіканці загалом підтримують військово-промисловий комплекс, сказала Крістін Берзіна, старша наукова співробітниця із політики безпеки та оборони Німецького фонду Маршалла США.
«У чому зараз відчайдушна потреба європейців в Україні та на всьому східному фланзі [НАТО]? Це потреба в системах озброєнь, від боєприпасів до дуже складних систем зброї, таких як HIMARS [високомобільної артилерійської ракетної системи] , безпілотники», – розповіла Берзіна «Голосу Америки». «Оборонні бюджети в Європі настільки значно збільшуються, що збільшення витрат на оборону випереджає те, що є на полиці».
У травні Конгрес схвалив нову військову та гуманітарну допомогу на понад 40 мільярдів доларів США, проти якої проголосували 57 республіканців Палати представників.
Зосередьтеся на Китаї
Деякі республіканські законодавці дали зрозуміти, що США повинні натомість більше зосередитися на загрозі нарощування військової сили Китаю.
«Багато членів хочуть бачити більше підзвітності в Міністерстві оборони та більше зосереджуватися на загрозах, які існують там», — сказав минулого місяця журналістам представник меншості в Палати представників Стів Скаліз. «Китай дуже агресивно нарощує військово-морський флот, і зараз наш військово-морський флот занепадає».
Берзіна сказала, що конфлікт в Україні є полігоном для випробування не лише технологічних можливостей Заходу у війні, але й його відданості захисту партнера від агресора.
Конкурентне військове середовище в Україні дає підстави оборонним компаніям впроваджувати інновації та інвестувати в технології зброї, багато з яких випробовуються на українських полях битв.
«Це буде важливо, якщо в майбутньому виникне конфлікт із Китаєм», — сказала вона.
Китай, додала вона, також вчиться з реакції Заходу на експансіоністські амбіції Москви.
"Будь-яка дозволеність в Україні також має наслідки", - сказала вона. "Наскільки жорсткими будуть США щодо Тайваню?"
Деякі республіканські законодавці також посилалися на необхідність посилення контролю за допомогою, яка надсилається Україні, і скаржилися, що США несуть більший фінансовий тягар, ніж інші члени НАТО.
Оглядачі кажуть, що припинення підтримки США Україною знищить успіхи Києва на полі бою та може змінити хід війни.
"Чи краще інвестувати в оборону України прямо зараз, перш ніж вам доведеться захищати половину європейського континенту?" — запитала Берзіна. «Тож є фіскально-консервативний аргумент, щоб зупинити це зараз, поки проблема не стане настільки великою, що США доведеться вкладати в неї більше грошей у набагато більших місцях».
Кірбі, у свою чергу, сказав, що в російській війні проти України - на кону здатність України захистити себе і свій суперенітет а також "буквально сотні тисяч життів українців, на яких вплинула війна", захист суверенітету та безпека в Європі.
"Гадаю, всі розуміють, про що йдеться - це більше ніж Херсон чи Харків ... Йдеться про ідею суверенітету. Йдеться насправді про безпеку в Європі на майбутнє", - заявив посадовець.
Сполучені Штати санкціонували понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, з яких понад 18 мільярдів доларів було виділено на безпеку з початку війни в лютому.
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Ухиляння від санкцій, контрабанда, незаконне отримання військових технологій – нові санкції США проти росіян
Міністерство юстиції США звинуватило п’ятьох громадян Росії в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей. Як йдеться на сайті відомства, серед обвинувачених – Юрій Орєхов, Світлана Кузургашева, Тимофій Телегін, Сергій Туляков, а також Артем Усс – син губернатора Красноярського краю Олександра Усса та засновник компанії «Сибуголь».
«17 жовтня 2022 року Орєхов був заарештований у Німеччині, а Усс – в Італії, обидва за запитом США і проходитимуть процедуру екстрадиції», – йдеться у повідомленні.
Звинувачення висунуті за 12-ма пунктами, пов’язаними з роботою глобальної мережі із закупівель, контрабанди та відмивання грошей.
«Обвинувачені були посібниками олігархів, організували складну схему незаконного отримання американських військових технологій та венесуельської нафти під санкціями через безліч угод з участю підставних компаній та криптовалюти. Їхні зусилля підірвали безпеку, економічну стабільність і верховенство закону у всьому світі», – заявив прокурор Східного округу Нью-Йорка Бреон Піс.
Повідомляється, що Орєхов був співвласником та директором Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) – приватної компанії з торгівлі промисловим обладнанням та товарами, розташованої у Гамбурзі. Іншим власником NDA GmbH, за даними міністерства, є Артем Усс.
NDA GmbH використовувалася як підставна компанія для купівлі в американських виробників секретних військових технологій і технологій подвійного призначення, включаючи сучасні напівпровідники та мікропроцесори, що використовуються у винищувачах, ракетних системах, боєприпасах, радарах, супутниках та інших космічних додатках. Ці товари поставлялися російським компаніям, включаючи підсанкційні «Радіоавтоматика», «Радіоекспорт» та «Абтронікс», які обслуговували російський оборонний сектор. Деякі з тих же електронних компонентів, отриманих у рамках злочинної схеми, було виявлено у російській зброї, знайденій в Україні, йдеться у повідомленні.
Представник ФБР заявив, що було ліквідовано складну злочинну мережу, що складається щонайменше із п’яти громадян Росії та двох громадян Венесуели.
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