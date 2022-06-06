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Росія запровадила санкції проти 61 громадянина США
МЗС Росії оголосило про запровадження персональних санкцій щодо 61 громадянина США. Як йдеться на сайті відомства, у списку – керівники провідних корпорацій, медійних платформ і рейтингових агентств, авіа- та суднобудівних компаній, а також окремі посадовці Держдепартаменту США, «причетні до вкидів про зловмисні російські кібератаки».
Зокрема, санкції введено проти міністра фінансів Джанет Єллен та міністра енергетики Дженніфер Гренхольм, директора управління Білого дому з контролю за обігом наркотичних речовин Рахула Гупта, керівника Бюро з безпеки кіберпростору та цифрової політики Держдепартаменту Дженніфер Бахус, директора з комунікацій Білого дому Кетрін Бедінгфілд.
Крім них, у списку помічник президента США з питань економіки Браян Діз, помічник глави апарату президента Дженніфер Діллон, старший радник президента Майкл Донілон, радник президента з юридичних питань Дана Ремус, директор управління Білого дому зі зв’язків з урядовими структурами Седрік Річмонд, радник президента Стівен Річчеті, помічник голови апарату Держсекретаря Томас Салліван, старший радник президента Юджин Сперлінг, керівник секретаріату президента Тіна Танден, один із керівників Netflix Рід Гастінгс та інші.
Після вторгнення Росії в Україну США запровадили кілька пакетів санкцій проти РФ. У тому числі, проти Ощадбанку та «Альфа-банку», що передбачають заморожування активів та заборону для громадян та компаній зі США вести бізнес із цими фінансовими установами. Під санкції потрапили також фізичні особи, зокрема Володимир Путін та його доньки, міністр закордонних справ Сергій Лавров, голова уряду РФ Михайло Мішустін.
На початку червня обмежувальні заходи зачепили офіційного представника МЗС Росії Марію Захарову, віолончеліста Сергія Ролдугіна та його дружину Олену Міртову, мільярдера Олексія Мордашова та його родичів, а також будівельника яхт президента Володимира Путіна Євгена Кочмана та його компанії Imperial Yachts. Крім того, влада США внесла до списку санкцій сім яхт і три літаки, які пов’язують з росіянами, зокрема з Путіним.
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- Голос Америки
У Росії діє жорстка цензура, навіть слово «війна» – під забороною, речник Держдепу
Сполучені Штати не позбавляли акредитації в Америці жодного російського журналіста, з тих, що вже працюють у США, та продовжують видавати візи кваліфікованим російським журналістам, заявив у понеділок Нед Прайс, речник Державного департаменту США. Він додав, що Кремль проводить «повномасштабний наступ на свободу слова, доступ до інформації та правди».
Як приклад цензури Нед Прайс навів заборону в Росії вживати слово «війна» щодо нападу Російської федерації на Україну. «Для цього не існує іншого слова, ніж цензура», – сказав Прайс. Він додав, що дії США і Росії не можна порівнювати.
«Російський уряд засадничо та свідомо зневажає поняття вільної преси. Як свідчення можна навести той факт, що вони блокують кожен незалежний засіб масової інформації в їхній країні, погрожують професійним журналістам просто за те, що вони роблять свою роботу. Їхнє намагання ізолювати російську громадськість від будь-якої закордонної інформації лише ілюструє крихкість та непереконливість наративу російського уряду», – заявив Прайс.
Він нагадав, що минулого місяця Адміністрація США запровадила санкції щодо трьох російських телеканалів – Першого каналу, НТВ та телеканалу «Росії-1», які належать державі повністю чи частково та контролюються нею, і прибутки від роботи яких допомагають «фінансувати війну президента Путіна». При цьому багато інших державних та недержавних каналів залишаються поза санкціями.
Також, за словами Прайса, керівники США продовжують взаємодіяти з представниками російських медіа, тому що «ми вважаємо життєво важливим для людей в Росії мати доступ до інформації». Він навів приклад інтерв’ю, яке дав російському державному інформаційному агентству ТАСС посол США у Москві Джон Салліван.
У понеділок агентство Рейтерс з посиланням на російське інформаційне агентство "Інтерфакс" повідомило, що у Росії вчергове оштрафували фінансовану США телекомпанію Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). Російський суд визнав Радіо Свобода, визнане в Росії «іноземним агентом», винним у тому, що американський мовник відмовився видаляти повідомлення, які включали підрахунок загиблих серед цивільного населення та російських військовослужбовців, а також “екстремістські заяви про росіян".
Суд зобов’язав корпорацію виплатити на 325 тисяч доларів штрафу. Через штрафи, накладені на Радіо Свобода раніше, у березні організація заявила, що призупиняє діяльність у Росії після того, як її оголосили банкрутом. Медіа корпорація продовжила висвітлення Росії з-за кордону.
У статті використано інформацію агентства Рейтерс.
- Голос Америки
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