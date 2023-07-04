Росія відкидає компромісну угоду і вимагає повернення SWIFT в обмін на зернові домовленості

Усупереч домовленостям, досягнутим цього тижня, Росія знову висунула вимогу підключити Державний сільськогосподарський банк РФ до глобальної платіжної системи SWIFT і заявила, що не прийме озвучену у понеділок компромісну пропозицію.

Москва заявила, що не було виконано жодної з її ключових вимог, включаючи банківське питання. Про це повідомляє агенція Reuters.

Європейський Союз розглядав пропозицію для Російського сільськогосподарського банку створити дочірню компанію для відновлення зв’язку із глобальною фінансовою мережею як поступку Москві, щоб зберегти Чорноморську зернову угоду, повідомляв Голос Америки з посиланням на Financial Times 1 липня.

Оскільки банк перебуває під санкціями, цей крок має на меті захистити зернову угоду, яка дозволяє Україні експортувати продовольство на світові ринки, пише газета.

Однак прес-секретарка російського МЗС Марія Захарова відкинула цю ідею, назвавши її “зумисне нездійсненною”. За її словами, на створення такого підрозділу знадобиться багато місяців, ще три місяці – на підключення до SWIFT.

Росія також відхилила спробу ООН створити альтернативний платіжний канал між Россільгоспбанком і американським банком JP Morgan.

“Реальної заміни SWIFT немає і бути не може”, - цитує Захарову Reuters.

Росія каже, що припинення доступу банку до SWIFT є однією з перешкод для її власного експорту продовольства та добрив, і що вони не можуть продовжувати чорноморську зернову угоду, якщо ці проблеми не будуть вирішені.

За інформацією ООН, угода наразі дозволила експортувати понад 32 мільйони тонн продовольства з трьох українських чорноморських портів до 45 країн на трьох континентах. Будь-які порушення або припинення такої торгівлі можуть посилити продовольчу кризу в найбідніших країнах і підвищити світові ціни.

Крім відновлення доступу до SWIFT, Росія також домагається відновлення постачань сільськогосподарської техніки та запчастин на світові ринки, а також зняття обмежень на страхування та перестрахування, повідомляв Голос Америки.