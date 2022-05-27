Розстрілюють корів, нищать техніку. Росія свідомо знищує аграрний потенціал України – Майкл Блейзер

Окрім того, що російська агресія створила гуманітарну кризу в самій Україні, вона наблизила світ до голоду в глобальних масштабах, про це говорили учасники вебінару під назвою «Світова продовольча катастрофа, що розвивається. Перед обличчям найбільшої глобальної кризи продовольчої безпеки. Війна в Україні».

Російська війна в Україні не лише зробила нужденними близько дев’яти мільйонів українців, яких вона позбавила даху над головою та засобів для існування, вона ще й посилила ті негативні тенденції, які вже існували – вплив пандемії ковіду та зміни клімату, які загрожують життю мільйонів людей. Особливо відсутність надходження продуктів харчування з українських портів відчують у регіоні Африки та Близького Сходу, наголошували учасники онлайн-дискусії, яку організувала Американсько-Українська ділова рада (USUBC), що об'єднує понад 200 компаній, які працюють в Україні.

За словами Майкла Блейзера, голови ради директорів компанії AgroGeneration, яка працює в Україні в Харківській області, звідки він походить, зараз посівні роботи проходять в умовах постійних обстрілів. На його думку, попри «справді героїчні зусилля співробітників нашої компанії», вони очікують, що врожай зменшиться наполовину. Навіть якщо би війна закінчилася зараз, збитки компанії дорівнювали б її дворічному виробництву, сказав Блейзер.

Але війна триває і росіяни намагаються знищити аграрний потенціал України, переконаний він: «У сусідньому селі вони розстріляли 200 корів - всі 200 корів, які були на фермі - також вони прицільно нищать сільськогосподарську техніку».

Як каже Блейзер, нині близько 22 мільйонів тонн української пшениці, готової до експорту, заблоковані Росією в українських портах. Якщо цю пшеницю не вивезуть зараз, наступний врожай не буде, де зберігати. Він додає, що навіть якби Росія погодилася «якимось чудом» на те, щоб розблокувати українські порти, розмінування акваторії Чорного моря тривало б щонайменше місяць і потребувало залучення міжнародної допомоги.

Але Росія вустами заступника міністра закордонних справ Андрія Руденка заявляє, що Москва дозволить вивезти цю пшеницю лише у випадку, якщо з Росії знімуть усі санкції.

«Росія перетворює на зброю постачання продуктів харчування точно так само, як до цього вони перетворили на зброю постачання нафти і газу», – переконаний Блейзер. Також він нагадує, що ту пшеницю, до якої Росія має доступ на окупованих територіях, вона просто «краде», вивозячи на територію Росії та експортуючи звідти.

Росія може спровокувати голод в Африці та Азії

Майкл Блейзер навів розрахунки аналітичної компанії Eurasia Group, яка, спираючись на свій аналіз, вважає, що в зоні продуктової небезпеки опиняться 53 країни та «існує 95% ймовірність того, що кількість людей, які страждають від продовольчої небезпеки, зросте приблизно на 142-243 мільйони до 1,9 мільярдів листопада з приблизно 1,6 мільярдів у середині травня».

Російська агресія проти України розпочалася у той час, коли у світі збільшувалася кількість людей, які залишалися без доступу до основних продуктів харчування, а світ боровся з нищівними наслідками епідемії ковіду.

«Але вже на початку цієї епідемії експерти говорили, що більше людей загинуть від голоду, ніж від ковіду, і їхні прогнози виявилися справедливими», – сказав Маршал Матц, колишній радник Комітету Сенату з питань сільського господарства, який брав участь у розробці американського законодавства у сфері харчування.

«Для мене очевидно, що напад на Україну, який стався на додачу до ковіду та наслідків зміни клімату, таких як повені та посухи, дуже небезпечно перехилив терези до голоду в світових масштабах», – сказав Маршал Матц.

До війни разом Україна та Росія постачали на світові ринки близько 30% пшениці та ячменю. Тридцять шість країн імпортують понад 50% пшениці з Росії та України, включно з Пакистаном, Сомалі, Ліваном, Туреччиною, Демократичною Республікою Конго, Руандою, Суданом та Бурунді. Наприклад, Судан імпортує 86-87% пшениці з Росії та України і є особливо вразливим до припинення поставок з регіону Чорного моря.

Недоотримує харчі з України і Всесвітня продовольча програма, яка допомагає забезпечити продуктами харчування близько 90 мільйонів найбільш нужденних людей по всьому світу, адже основну частину своїх запасів пшениці та олії закуповує саме в Україні, наголошували учасники вебінару.

Запрошена до розмови представниця міністерства сільського господарства США Брук Джеймісон сказала, що адміністрація президента Джозефа Байдена усвідомлює, що російська агресія буде мати далекосяжні наслідки. За оцінками американського міністерства сільського господарства, через триваючу війну виробництво пшениці в Україні прогнозується на рівні 21,5 мільйона тонн у 2022-2023 році, що на 11,5 мільйона менше, ніж у 2021-2022 році. Також вона сказала, що напад Росії знищив частину зернозберігаючих потужностей в Україні, а приблизно чверть з них опинилися на окупованих Росією територіях.

«Це надзвичайна ситуація, яка вимагає надзвичайної відповіді», – сказала представниця сільськогосподарського відомства. Серед заходів, які вже були здійснені адміністрацією, – збільшення постачання продуктів харчування до найбільш нужденних країн, зменшення бар’єрів на шляху міжнародної торгівлі та відмова від створення надмірних запасів харчових продуктів, до чого американці закликають і інші країни.

Що стосується України, то, за її словами, США готуються не лише допомогти Україні пройти через нинішні труднощі, але і відбудувати її аграрний потенціал у майбутньому.

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