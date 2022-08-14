Росія намагається зміцнити свої позиції на півдні України, бойовий дух росіян падає – міноборони Британії, США

Протягом останнього тижня пріоритетом Росії, ймовірно, було переорієнтування підрозділів для зміцнення своєї кампанії на півдні України, заявила британська військова розвідка в неділю на своїй сторінці в мережі Twitter.

Як мовиться у повідомленні, останніми днями Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського автодорожнього мосту, який ймовірно залишається структурно нестійким.

Тобто навіть якщо Росії вдасться суттєво відремонтувати мости, вони залишаться ключовим вразливим місцем для Росії, вважають британські військові експерти.

Американське міністерство оборони також підтверджує, що в районі Херсона українські війська продовжують тиснути на росіян. Про це на брифінгу в Пентагоні у пятницю, 12 серпня, заявив високопоставлений чиновник.

За його словами, попри те, що росіяни мають чисельну перевагу та більшу кількість зброї, просування українських військових має «постійний вплив на їхній моральний стан».

Особливо підірвало російський бойовий дух те, що українці отримали можливість влучати в пункти командування та управління, склади боєприпасів, ланцюги матеріально-технічного забезпечення, сказав чиновник Пентагону.

Як мовиться у повідомлені Міністерства оборони США, за шкалою від нуля до 10-ти ефективність Збройних сил України буде 12, «виходячи лише з того, наскільки вражаючими вони були для нас багатьма різними способами. … Вони знайшли способи робити те, що ми й не думали, що це можливо».

Як повідомляв Голос Америки, напередодні у своєму твіті колишній командувач збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес висловив захоплення винахідливістю українських військових, яким вдалося вдосконалити використання американських протилокаційних радарів.

«Українські солдати є найбільш інноваційними та технічно підкованими солдатами з усіх країн, яких я коли-небудь зустрічав. Наші солдати вчилися у них. Вони показали мені, що наш протилокаційний радар навіть кращий, ніж я думав. Вони продовжуватимуть випереджати росіян до остаточної перемоги», – написав генерал у відставці Бен Годжес.