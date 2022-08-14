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- Голос Америки
Росія намагається зміцнити свої позиції на півдні України, бойовий дух росіян падає – міноборони Британії, США
Протягом останнього тижня пріоритетом Росії, ймовірно, було переорієнтування підрозділів для зміцнення своєї кампанії на півдні України, заявила британська військова розвідка в неділю на своїй сторінці в мережі Twitter.
Як мовиться у повідомленні, останніми днями Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського автодорожнього мосту, який ймовірно залишається структурно нестійким.
Тобто навіть якщо Росії вдасться суттєво відремонтувати мости, вони залишаться ключовим вразливим місцем для Росії, вважають британські військові експерти.
Американське міністерство оборони також підтверджує, що в районі Херсона українські війська продовжують тиснути на росіян. Про це на брифінгу в Пентагоні у пятницю, 12 серпня, заявив високопоставлений чиновник.
За його словами, попри те, що росіяни мають чисельну перевагу та більшу кількість зброї, просування українських військових має «постійний вплив на їхній моральний стан».
Особливо підірвало російський бойовий дух те, що українці отримали можливість влучати в пункти командування та управління, склади боєприпасів, ланцюги матеріально-технічного забезпечення, сказав чиновник Пентагону.
Як мовиться у повідомлені Міністерства оборони США, за шкалою від нуля до 10-ти ефективність Збройних сил України буде 12, «виходячи лише з того, наскільки вражаючими вони були для нас багатьма різними способами. … Вони знайшли способи робити те, що ми й не думали, що це можливо».
Як повідомляв Голос Америки, напередодні у своєму твіті колишній командувач збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес висловив захоплення винахідливістю українських військових, яким вдалося вдосконалити використання американських протилокаційних радарів.
«Українські солдати є найбільш інноваційними та технічно підкованими солдатами з усіх країн, яких я коли-небудь зустрічав. Наші солдати вчилися у них. Вони показали мені, що наш протилокаційний радар навіть кращий, ніж я думав. Вони продовжуватимуть випереджати росіян до остаточної перемоги», – написав генерал у відставці Бен Годжес.
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"Шлях до одужання почався" - письменника Салмана Рушді відключили від апарату штучного дихання
Письменника Салмана Рушді, якого 12 серпня шпиталізували з серйозними травмами після нападу, відключили від апарату штучної вентиляції легенів, його стан покращується, повідомив 14 серпня агент письменника Ендрю Вайлі.
«Він відключений від апарата штучної вентиляції легень, тому шлях до одужання почався, – цитує слова агента агентство Reuters. – Він буде тривалим; травми серйозні, але його стан рухається в правильному напрямку».
Як повідомляв Голос Америки, на Рушді напали 12 серпня в штаті Нью-Йорк у США перед тим, як письменник мав виступити з лекцією в Інституті Шатокуа – духовному центрі відпочинку в сільській місцевості на південному заході штату. У письменника, за словами його агента, пошкоджені печінка та нерви і він, швидше за все, втратить одне око.
Поліція затримала підозрюваного в нападі – 24-річного Гаді Матара із Нью-Джерсі. Йому висунули звинувачення в замаху на вбивство і нападі, й помістили під варту. Матар провину не визнав.
Відомий американсько-британський письменник індійського походження, борець за права людини, потерпає через переслідування з боку Ірану з 1980-х років. Через погрози, Рушді перебував під захистом Великої Британії і лише нещодавно поновив публічні виступи.
В Ірані він вважається святотатцем, його роман «Сатанинські вірші» заборонено до друку. У 1989 році тодішній духовний лідер Ірану аятола Хомейні видав фетву, яка закликає покарати письменника смертю. За вбивство Рушді було призначено нагороду в три мільйони доларів.
Уряд Ірану дистанціювався від указу Хомейні, але настрої проти Рушді збереглися. У 2012 році напівофіційний іранський релігійний фонд підвищив винагороду за Рушді з 2,8 мільйона доларів до 3,3 мільйона доларів.
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- Голос Америки
- Associated Press
Делегація американських конгресменів прибула у Тайвань
Делегація американських законодавців відвідує Тайвань через 12 днів після візиту до цієї острівної держави спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, що викликало обурення в Китаї.
Пекін тоді у відповідь на візит Пелосі відправив у бік Тайваню військові кораблі та авіацію.
Делегацію з п'яти осіб у Тайвані очолює сенатор-демократ від штату Массачусетс Ед Маркі. За даними Американського Інституту у Тайвані, законодавці перебуватимуть в цій країні впродовж неділі та понеділка, у рамках їхнього візиту до Азії. До делегації входять четверо демократів і одна республіканка.
Вони зустрічаються із тайванськими високопосадовцями і обговорюють відносини США і Тайваню, регіональну безпеку, торгівлю, інвестиції та інші питання.
МЗС Тайваню у Твітері повідомило: "Заступник міністра (закордонних справ - ред.) Юі тепло привітав у Тайвані давнього друга сенатора Маркі та його міжпартійну делегацію з когресменами Гараменді, Ловенталь, Бейєр, Амата (Радеваген - ред.). Ми дякуємо конгресменам-однодумцям за вчасний візит та непохитну підтримку".
Тайванська телекомпанія транслювала відео приземлення урядового літака США близько 7 вечора в аеропорту Суншань у Тайбеї, столиці Тайваню.
Китай вважає Тайвань своєю територією і заперечує проти будь-яких офіційних контактів з іноземними урядами.
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Мінфін США стурбований російським походженням нафти, яку індійське судно привезло в Нью-Йорк - заступник Резервного банку Індії
Заступник керівника Резервного банку Індії заявив, що Сполучені Штати висловили стурбованість через те, що Індія постачає морем до США нафтопродукти, виготовлені, ймовірно, з російської нафти і приховує, звідки походить джерело палива. Це порушує американські санкції щодо Росії.
Про це повідомляє видання Reuters.
За словами Майкла Патри, Міністерство фінансів США повідомило Нью-Делі, що за їхніми даними, індійське судно було завантажене нафтою з російського танкера у відкритому морі, після чого цю нафту доставили в індійський порт штату Гуджарат, де її очистили і відправили у Сполучені Штати.
Санкції, які США запровадили щодо Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, забороняють імпорт до Сполучених Штатів енергоносіїв російського походження, зокрема, сиру нафту, очищене паливо, дистиляти, вуглець і газ.
“Очищений продукт повернули на це судно, і корабель відправився у плавання без пункту призначення. Посередині свого шляху судно ... взяло курс на Нью-Йорк”, - розповів високопоставлений чиновник центробанку Індії під час заходу з нагоди святкування 75-річчя незалежності країни.
Патра повідомив, що російську нафту в Індії переробили і перетворили на дистилят, який використовується для виготовлення одноразового пластику. Він не уточнив, як називається індійське судно, чи де розташований нафтопереробний завод в Індії.
“Ви знаєте, що існують санкції проти людей, які купують російську нафту, і про це нам повідомило Міністерство фінансів США”, - сказав заступник голови Резервного банку Індії Майкл Патра, виступаючи перед аудиторією з урядовців, фінансистів і банкірів.
Посольство США в Індії заявило, що поки не готове коментувати цю заяву.
Заява Патри — це перший офіційний коментар, що свідчить про занепокоєння США цим питанням. Індія не приєдналась до санкцій щодо Росії та не засудила війну на території України.
Індія - третій у світі найбільший імпортер і споживач нафти. У минулому Індія рідко купувала нафту з Росії. . Втім, з початком повномасштабної війни в Україні російська нафта потрапила під західні санкції і Росія запропонувала її Індії зі значною знижкою.
Нині Індія закуповує близько чверті своєї нафти з Росії.
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- Голос Америки
Українська артилерія практично відрізала російське військо в районі Херсона від ланцюгів постачання – британська розвідка
Британська розвідка повідомляє, що в результаті обстрілів української артилерії два основні автомобільні мости через Дніпро в районі Херсона, стали непридатні для руху російського військового транспорту, який постачає російські війська, розташовані на правому березі річки.
«10 серпня 2022 року українські високоточні удари, ймовірно, призвели до того, що переправа через Дніпро в Новій Каховці стала непридатною для проїзду важкої військової техніки», – мовиться у повідомленні британського Міністерства оборони.
Як мовиться у повідомленні, останніми днями Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського автодорожнього мосту, який, ймовірно, залишається структурно нестійким.
Тобто навіть якщо Росії вдасться суттєво відремонтувати мости, вони залишаться ключовим вразливим місцем для Росії, вважають британські військові експерти.
Наземне постачання для кількох тисяч російських військ на західному березі майже повністю залежить лише від двох понтонних пунктів переправи.
Тож, з огляду на проблеми з постачанням, витривалість російського війська, на думку британської розвідки, залежитиме від того, чи вдалося Росії створити на правому березі достатній обсяг будь-яких запасів.
Колишній командувач збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес висловив захоплення винахідливістю українських військових, яким вдалося вдосконалити використання американських протлокаційних радарів.
«Українські солдати є найбільш інновативними та технічно підкованими солдатами з усіх країн, яких я коли-небудь зустрічав. Наші солдати вчилися у них. Вони показали мені, що наш протилокаційний радар навіть кращий, ніж я думав. Вони продовжуватимуть випереджати росіян до остаточної перемоги», – написав генерал у відставці у своєму твіті.
Мобільна радіо-локаційна система виявляє артилерійські снаряди, випущені гарматами, ракетною установкою, або іншими видами артилерійської зброї, та за їх траекторією обчислює місце знаходження зброї.
Цим коментарем американський генерал відреагував на твіт радника Міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, який опублікував відео українських військових.
«Українські військові демонструють зброю, яку виготовили із захопленої російської військової техніки. Усі проектні та будівельні роботи піхотинці виконали власними силами. Система вже випробувана і зараз використовується в зоні бойових дій», – написав Геращенко у твіті.
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