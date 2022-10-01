«Росія вбиває мирних жителів, яких вона тепер вважає своїми громадянами». Експерти про цілі російської анексії

Після оголошення анексії чотирьох частково окупованих регіонів України російська влада не може назвати кордони приєднаних територій. На це вказує у своєму аналізі вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW).

«Президент Росії Володимир Путін 30 вересня оголосив про незаконну анексію Росією чотирьох українських територій без чіткого визначення кордонів цих територій», – мовиться у повідомленні від 30 вересня.

Як зауважують автори звіту, речник Кремля Дмитро Пєсков у розмові з журналістами 30 вересня не зміг уточнити межі новоприєднаних територій. За його словами, території на Донбасі – так звані «ДНР» і «ЛНР» визнані Росією в межах 2014 року, а щодо територій Херсонської та Запорізької областей, то як сказав Пєсков, «мені це треба уточнити, сьогодні все уточнимо».

Аналітики ISW також зауважують, що представники окупаційної влади не мають чіткого плану навіть про те, як називатиметься федеральний округ, до якого увійдуть анексовані територі. «Як він буде називатися? Які кордони? Давайте почекаємо остаточних рішень, зараз ведуться консультації щодо того, як це зробити правильно», – сказав глава так званої «ДНР» Денис Пушилін.

Експерти зауважують, що проблема з визначенням кордонів анексованих територій виникла недарма, бо українські сили, які нещодавно перейшли у контрнаступ, контролюють значні території Донецької та Запорізької областей та деякі райони Луганської та Херсонської областей.

Путін, ймовірно, має намір провести анексію, щоб заморозити війну вздовж поточної лінії фронту та дати час для мобілізації Росії для відновлення російських сил

Українські війська дали це чітко зрозуміти російській владі, коли оточили російські війська в ключовому місті Лиман Луганської області саме в той час, коли президент Росії Володимир Путін оголосив про незаконну анексію областей України 30 вересня, кажуть в ISW.

«Путін, ймовірно, має намір провести анексію, щоб заморозити війну вздовж поточної лінії фронту та дати час для мобілізації Росії для відновлення російських сил, – мовиться у повідомленні ISW. Але, зауважують дослідники, анексія частини окупованих територій «не означає, що Путін відмовився від своєї заявленої мети знищити українську державу».

Інститут вивчення війни підтверджує свою попередню оцінку, зроблену у травні, про те, що анексія Путіним окупованої України має на меті стабілізувати конфлікт на нових лініях фронту, для того, щоб Кремль віднов свої сили та продовжив вторгнення в Україну в найближчі роки, але «цього разу з позиції більшої сили та територіальної переваги».

Щодо того, яким способом Росія планує зупинити український контрнаступ, то американські експерти наголошують, що під час своєї промови «Путін не погрожував негайною ядерною атакою».

Британська розвідка зосередила свою увагу на обстрілі колони цивільних автомобілів поблизу Запоріжжя, що відбувся в той час, коли в Москві оголошували про анексію цієї області України.

Британській експерти кажуть, що удар, в результаті якого, за повідомленням місцевої влади, загинуло 25 загиблих мирних жителів, імовірно, було завдано російською ракетою протиповітряної оборони великої дальності, яка використовувалася для наземного нападу.

«Російський запас таких ракет, швидше за все, обмежений і є цінним ресурсом, призначеним, щоб збивати сучасні літаки і ракети, а не для використання проти наземних цілей. Його використання для наземної атаки майже напевно було зумовлене загальним браком боєприпасів, особливо високоточних ракет великої дальності», – кажуть британські розвідники.

На їхню думку, Росія витрачає стратегічно цінні військові активи, намагаючись отримати тактичну перевагу.

«При цьому вона вбиває мирних жителів, яких тепер вважає своїми громадянами», – додають британські військові аналітики.

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» засудили проголошену Путіним анексію чотирьох українських регіонів, назвавши її «новою найнижчою точкою» у зневазі з боку Росії міжнародного права, порушення нею суверенітету України, Статуту ООН та спільно узгоджених зобов'язань Гельсінських угод та Паризької хартії.

Палата представників США в п’ятницю ухвалила законопроект, що включає додаткові 12,3 мільярда доларів на військову допомогу Україні.

Законопроект також уповноважує президента США Джо Байдена дозволити передати Україні зброю зі складів США на суму 3,7 мільярда доларів.