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«Росія вбиває мирних жителів, яких вона тепер вважає своїми громадянами». Експерти про цілі російської анексії
Після оголошення анексії чотирьох частково окупованих регіонів України російська влада не може назвати кордони приєднаних територій. На це вказує у своєму аналізі вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW).
«Президент Росії Володимир Путін 30 вересня оголосив про незаконну анексію Росією чотирьох українських територій без чіткого визначення кордонів цих територій», – мовиться у повідомленні від 30 вересня.
Як зауважують автори звіту, речник Кремля Дмитро Пєсков у розмові з журналістами 30 вересня не зміг уточнити межі новоприєднаних територій. За його словами, території на Донбасі – так звані «ДНР» і «ЛНР» визнані Росією в межах 2014 року, а щодо територій Херсонської та Запорізької областей, то як сказав Пєсков, «мені це треба уточнити, сьогодні все уточнимо».
Аналітики ISW також зауважують, що представники окупаційної влади не мають чіткого плану навіть про те, як називатиметься федеральний округ, до якого увійдуть анексовані територі. «Як він буде називатися? Які кордони? Давайте почекаємо остаточних рішень, зараз ведуться консультації щодо того, як це зробити правильно», – сказав глава так званої «ДНР» Денис Пушилін.
Експерти зауважують, що проблема з визначенням кордонів анексованих територій виникла недарма, бо українські сили, які нещодавно перейшли у контрнаступ, контролюють значні території Донецької та Запорізької областей та деякі райони Луганської та Херсонської областей.
Путін, ймовірно, має намір провести анексію, щоб заморозити війну вздовж поточної лінії фронту та дати час для мобілізації Росії для відновлення російських силАналіз ISW
Українські війська дали це чітко зрозуміти російській владі, коли оточили російські війська в ключовому місті Лиман Луганської області саме в той час, коли президент Росії Володимир Путін оголосив про незаконну анексію областей України 30 вересня, кажуть в ISW.
«Путін, ймовірно, має намір провести анексію, щоб заморозити війну вздовж поточної лінії фронту та дати час для мобілізації Росії для відновлення російських сил, – мовиться у повідомленні ISW. Але, зауважують дослідники, анексія частини окупованих територій «не означає, що Путін відмовився від своєї заявленої мети знищити українську державу».
Інститут вивчення війни підтверджує свою попередню оцінку, зроблену у травні, про те, що анексія Путіним окупованої України має на меті стабілізувати конфлікт на нових лініях фронту, для того, щоб Кремль віднов свої сили та продовжив вторгнення в Україну в найближчі роки, але «цього разу з позиції більшої сили та територіальної переваги».
Щодо того, яким способом Росія планує зупинити український контрнаступ, то американські експерти наголошують, що під час своєї промови «Путін не погрожував негайною ядерною атакою».
Британська розвідка зосередила свою увагу на обстрілі колони цивільних автомобілів поблизу Запоріжжя, що відбувся в той час, коли в Москві оголошували про анексію цієї області України.
Британській експерти кажуть, що удар, в результаті якого, за повідомленням місцевої влади, загинуло 25 загиблих мирних жителів, імовірно, було завдано російською ракетою протиповітряної оборони великої дальності, яка використовувалася для наземного нападу.
«Російський запас таких ракет, швидше за все, обмежений і є цінним ресурсом, призначеним, щоб збивати сучасні літаки і ракети, а не для використання проти наземних цілей. Його використання для наземної атаки майже напевно було зумовлене загальним браком боєприпасів, особливо високоточних ракет великої дальності», – кажуть британські розвідники.
На їхню думку, Росія витрачає стратегічно цінні військові активи, намагаючись отримати тактичну перевагу.
«При цьому вона вбиває мирних жителів, яких тепер вважає своїми громадянами», – додають британські військові аналітики.
Міністри закордонних справ країн «Групи семи» засудили проголошену Путіним анексію чотирьох українських регіонів, назвавши її «новою найнижчою точкою» у зневазі з боку Росії міжнародного права, порушення нею суверенітету України, Статуту ООН та спільно узгоджених зобов'язань Гельсінських угод та Паризької хартії.
Палата представників США в п’ятницю ухвалила законопроект, що включає додаткові 12,3 мільярда доларів на військову допомогу Україні.
Законопроект також уповноважує президента США Джо Байдена дозволити передати Україні зброю зі складів США на суму 3,7 мільярда доларів.
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- Голос Америки
Білий дім: ядерна загроза у війні Росії в Україні була завжди
Ризик ядерного удару існував з самого початку своєї війни в Україні, сказав радник з нацбезпеки США Джейк Салліван, відповідаючи на питання преси щодо того, чи зросла ядерна загроза з боку Росії за останні півроку.
"В різні часи конфлікту, включаючи на початку, Путін розмахував ядерною картою", - сказав Салліван під час брифінгу в п'ятницю. Він запевнив, що США серйозно спиймали і сприймають ці погрози і чітко заявляють росіянам про наслідки таких дій.
"Ми говоримо Росіїї прямо про рішучу відповідь Сполучених Штатів,у випадку, якщо Росія стане на цей темний шлях", - додав посадовець.
Салліван зауважив, що наразі ознак невідворотного застосування ядерної зброї немає, але США і союзники активно слідкують за ситуацією.
Немає ознак того, що Путін вже прийняв рішення про удар, сказав і очільник Пентагону Ллойд Остін в інтерв'ю CNN в п'ятницю.
"Контролю над Путіним немає, - сказав Остін CNN. - Так само, як він прийняв безвідповідальне рішення про вторгнення до України, він може прийняти і інше рішення. Але наразі я не бачу ознак, які б переконали мене, що він вже прийняв таке рішення".
Україна, ООН, США, Європа, НАТО, Велика Британія та Японія висловили занепокоєння, через погрози Росії застосувати ядерну зброю в Україні, після промови Путіна минулого тижня, коли той звинуватив країни Заходу в "ядерному шантажі" і вказав, що може застосувати "всі заходи, якщо йдеться про загрозу територіальній цілісності Росії".
Полонені американці "молились про смерть", під час жорстокого вивезення з України
Навіть після трьох місяців ув’язнення, яке включало погрози стратою, фізичні тортури, одиночне ув’язнення та позбавлення їжі, саме поїздка на свободу ледь не зламала Алекса Друке, ветерана американської армії, звільненого минулого тижня разом з дев’ятьма іншими в’язнями, які пішли допомагати Україні захищатись від російських загарбників.
Руки зв'язано, голову закрито поліетиленовим пакетом, а пакувальна стрічка, що тримала його, закріплена настільки міцно, що на лобі з’явилися рубці. Друке сказав, що він і його співвітчизник, американський в’язень Енді Гейн, дійшли до межі під час транзиту в різних машинах зі східної України до аеропорту в Росії, оточеного озброєною охороною.
«Через те, крізь що ми пройшли, і всі ті часи, коли думали, що можемо померти, ми змирилися з тим, що можемо померти, ми були готові померти, але та поїздка була єдиним разом, коли кожен із нас окремо молився про смерть щоб покінчити з цим", - сказав Дрюке в інтерв'ю Associated Press у п'ятницю.
«Психічні та емоційні тортури останніх 24 годин у полоні були найгіршими», — сказав він.
40-річний Друке одужує: набряки на голові зменшуються, і він намагається відновити частину з 13,6 кг, які, як він вважає, втратив через неправильне харчування. Але жахливі спогади залишилися, і він не знає, що буде далі, окрім спроби привернути увагу до інших полонених, які залишаються в руках Росії.
"Війна не закінчилася", - сказав він, в інтерв’ю в будинку, де він живе зі своєю матір'ю та іншими родичами в Тускалузі.
Друке та Гейн, 27-річний військовий ветеран з Алабами, були серед сотень американців, які вирушили в Україну, щоб допомогти у боротьбі з Росією.
9 червня їх захопили під час, за словами Дрюке, розвідувальної місії, пов’язаної з українським інтернаціональним легіоном, що складається з іноземних добровольців.
"Усім іншим вдалося безпечно повернутися на базу", - сказав він.
Російські солдати відвезли двох чоловіків до свого табору, а потім до Росії для «інтенсивного допиту». Друке відмовився надаватіи подробиці, але сказав, що поводження було жорстоким.
"Кожне з наших прав людини порушили, - сказав він. - Нас катували”.
За його словами, чоловіків повернули в Україну на "чорний об’єкт" в Донецьку, де ще майже місяць допитували. Зрештою їх відправили в ізолятор колишньої української в’язниці. Там Друке та Гейна змусили записувати пропагандистські заяви на російську відеокамеру з солдатами в кімнаті.
«З позитивного боку, інколи вони клали нас у шафу, зв’язаних і із зав’язаними очима … поки чекали на появу якогось репортера, і ми з Енді могли пошепки поговорити кілька секунд і дізнатись як справи один в одного, - сказав він. - Тоді ми вперше поговорили за кілька тижнів”.
Зрештою, після тижнів ув’язнення, яке включало численні загрози, стало очевидно, що щось насувається — чи то звільнення, чи то переведення до в’язниці, чи страта, — сказав Друке, який вступив до резерву армії США після терористичних нападів у вересні 11, 2001 року і провів дві дислокації в Іраку.
Ми знали, що щось відбувається, тому що наш звичайний розпорядок змінився, і вони змусили нас забрати всі особисті речі з камери", - сказав він.
Але навіть тоді психічні тортури тривали, сказав він. «Один з охоронців кілька разів сказав: «Я майже впевнений, що вас, хлопці, стратять», — сказав він.
Натомість вони були частиною групи з 10 чоловіків, яких було звільнено 21 вересня за угодою, укладеною за посередництва Саудівської Аравії. Разом з ними були звільнені інші вихідці з Хорватії, Марокко, Швеції та Великої Британії.
За його словами, ніхто не розслаблявся, доки літак не піднявся в повітря, а чиновник із Саудівської Аравії не пояснив, що відбувається. Приземлившись у Нью-Йорку після польоту з Саудівської Аравії, Друке сказав, що його та Гейна зустрів представник Міністерства внутрішньої безпеки з офісу, який розслідує воєнні злочини.
Співробітники преси з внутрішньої безпеки не відповіли відразу на електронний лист із проханням прокоментувати, але слідчі ООН з прав людини заявляють, що українські військовополонені, схоже, стикаються з «систематичним» жорстоким поводженням з боку росіян, включаючи тортури.
- Голос Америки
МАГАТЕ просить Росію роз'яснити, що сталось з директором ЗАЕС - Reuters
МАГАТЕ звернулось до Росії за роз'ясненнями стосовно генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.
"Ми звернулись до російської влади із запитом про роз'яснення", - наводить Reuters слова представника МАГАТЕ у відповідь на питання видання.
Українська компанія "Енергоатом" заявила, що Мурашова затримали російські окупанти.
"У п'ятницю, 30 вересня 2022 року, близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашовбув затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі", - написав президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в Telegram.
В "Енергоатомі" заявили, що затримання Котіна створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції і звернулись до Росії із вимогою негайно звільнити керівника станції.
“Фальшиві референдуми – ознака страху Росії перед українським контрнаступом” – міністр закордонних справ Латвії. Ексклюзивне інтервʼю
Незаконна спроба анексії окупованих територій України – свідчення страху Росії перед успіхом українського контрнаступу. Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс в ексклюзивному інтервʼю журналістці грузинської служби «Голосу Америки» Еці Маґалдадзе.
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