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Пентагон не передбачає "значних здобутків" Росії в Україні протягом року. У ЗСУ кажуть про спроби росіян оточити Бахмут
Пентагон не очікує, що Росія зможе здобути значні територіальні перемоги на полі бою в Україні найближчим часом. Про це під час слухань у Конгресі заявив заступник міністра оборони США Колін Кол.
"Можна буде побачити, як незначні території переходять під контроль іншої сторони в найближчі тижні та місяці. Я не думаю, що щось говорить про те, що росіяни можуть швидко рухатись по всій Україні та досягти значних територіальних здобутків впродовж цього року", - сказав Кол.
Тим часом американський телеканал CNN повідомив, що українські солдати в Бахмуті "описують погіршення ситуації на місці, оскільки російські сили продовжують чинити тиск для захоплення" міста: "Ситуація в Бахмуті зараз дуже складна, значно гірша, ніж офіційно повідомлялося".
Неназваний солдат спростував для каналу твердження РФ, що українські сили в Бахмуті були відрізані й не змогли отримати запаси в місто. Однак він повідомив, що на північному напрямку росіяни здійснили найбільше просування. Поселення "Хромове є ключовим для захисту міста. Коли воно буде захоплене, лише одна дорога Бахмут-Костянтинівка залишиться для постачання міста. Вона вже під вогнем ворога, і якщо ворог її захопить, поповнення запасів стане неможливим".
Попри це, військовик заявив, що українські сили будуть захищати місто до останнього. "Ми всі розуміємо, що ми тримаємося і вмираємо, щоб виграти час для контрнаступу навесні, - сказав він. - Ми не можемо здати жодне місто без бою".
Як заявив нині командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський, "ситуація в районі Бахмута вкрай напружена. Попри суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони "Вагнера", які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто".
У зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що на Бахмутському напрямку росіяни продовжують вести наступ та не припиняють штурмувати місто Бахмут, однак українські сили вкотре відбили спроби наступу РФ.
У статті використано матеріали Reuters
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Як українські діти адаптуються у США. Історії переселенців
США від початку повномасштабної війни Росії в Україні прихистили понад 80 тисяч біженців у рамках програми "Єднання для України" (U4U). Такі дані оприлюднила Імміграційна служба США. Значна частина переселенців – діти, яким вимушено довелося звикати до життя в незнайомій країні та нових обставинах. Деякі з них, попри різницю в часі, продовжують наполегливо вчитися в українських школах дистанційно. Інші звикають до американських шкіл, садочків та університетів.
Киянка Марина Григор’єва та троє її дітей часто пригадують перші дні війни, які вони провели в коридорі київської багатоповерхівки. Діти згадують, як їли в коридорі бублики, а від гучних звуків з аеропорту в Гостомелі, де на початку війни точилися бої, ховалися під ковдрами. За кілька днів сім’я перебралася на підземний паркінг. "Ми спали в одязі, в шапках, на паркінгу було дуже холодно. Я зробила для Дар'ї зі стільців ліжечко, поклала її туди, накрила ковдрою, Олексій спав, сидячи на стільці. Я дві ночі просто ходила по паркінгу, щоб не заснути і оберігати дітей", - пригадує Марина.
Cім'я до останнього не хотіла залишати Україну. В дорогу зібралися, коли молодшого сина почало нудити від страху. На згадку про сумну мандрівку досі нагадують записки, які Марина про всяк випадок лишила в дитячих курточках: "Щоб моїх дітей не загубили і знали, чиї це діти, або щось трапиться з усіма, щоб нас могли ідентифікувати, я написала дітям їхні ім'я, прізвища, по батькові, номер телефону рідних".
Сім'я виїхала з Києва до Польщі, а звідти - до Німеччини, де прожила 5 місяців. Німецька родина приймала їх як друзів, а розрадою для дітей стали собаки, які жили в німецькій родині.
Згодом сім'я вирушила до США. Планували лише на кілька місяців, тож діти не пішли до американської школи. Втім довелося затриматися, і старший син - одинадцятикласник Руслан - продовжує вчитися в українському ліцеї онлайн. Через різницю в часі уроки в нього припадають на ніч. "Я прокидаюся о 12 або о 1 годині ночі, вмиваюся і сідаю за уроки. В перервах можу музику послухати чи підготуватись до наступного уроку. До ранку я ось так навчаюся," - розповідає Руслан.
Попри незвичний графік дня, Руслан каже, що уроки запам'ятовує, особливо історію України. Він хоче вступити до українського університету, але перед цим мріє про випускний вдома.
Його молодший брат, семирічний Олексій, теж пішов у США в українську школу, дистанційно в перший клас. Перша вчителька Олексія надсилає завдання і перевіряє їх, а пояснює все мама, тож прокидатися вночі йому не потрібно. Своїх однокласників Олексій бачив лише на фото та відео. Улюблений предмет Олексія відповідає ситуації в Україні. "Мені найбільше подобається виховна година. Там розповідають, що не можна брати підозрілі предмети, а якщо чуєш тривогу, то треба ховатися в бомбосховище", - каже Олексій.
Також Олексій займаться онлайн-шахами з учителем з України. Онлайн хлопчик навіть навчається грі на фортепіано. Він ставить на штатив смартфон, а з екрану його вчителька з України слідкує, чи правильно він натискає клавіші.
Марина розповідає, що попри зовнішній спокій саме семирічному Олексію з усіх дітей переїзди далися найскладніше. Він постійно запитує, коли вони повернуться додому. Морально сім'ю дуже підтримують американці. "Коли я розповідала, звідки ми, з якої країни, з якого міста, вони прикладали руку до серця і казали: "Ми стоїмо за Україну!" ... Ми не знаємо мови, але намагаємось навчатися. І коли намагаєшся розмовляти з американцями, вони дуже терпляче ставляться до цього і допомагають," - каже Марина.
Перший день війни чудово пам'ятає і дев’ятикласник Дмитро Френкель, який прибув до США з Харкова: "24-го я спершу зайшов у Viber i побачив, що скасували заняття у школі, подумав, це класно! А потім побачив на сторінці Instagram Зеленського чи Терехова, що оголосили воєнний стан, я все зрозумів, пішов до мами, вона вже пакувала валізи."
Навесні у восьмий клас Дмитро ходив у дві школи: онлайн в українську, та стаціонарно в американську. Втім продовжувати освоювати дві програми було складно, тож від онлайн-навчання восени відмовився.
"Українська та американська школи різні майже в усьому. Тут у мене перерви коротші - 5 хвилин замість 15, але є довга на обід і це мені дуже подобається. Уроки у США набагато легші, уроків менше. Якщо в Україні у мене була біологія, фізика, хімія, алгебра та геометрія, тут у мене лише математика і хімія, у наступному році буде біологія. Дмитро розповідає, що освоївся в американському класі легко, бо добре знав англійську мову, підтримували однокласники і вчителі. Хоча сумує за Харковом, шукає плюси там, де перебуває зараз. "Сумую за друзями, за нашою квартиркою, за школою, не можу сказати, що тут гірше або краще, але просто так трапилося, все змінилося", - каже Дмитро.
Знання мови було одним із головних факторів для адаптації дітей в колективі, розповіла Наталія Іоффе, освітня волонтерка зі штату Нью-Джерсі, яка допомагала облаштовуватися переселенцям з України. Проте Америка добре пристосована до потреб емігрантів, і українці це відчули. "Коли сім'ї почали прибувати, особливо, коли батьки не розмовляли англійською, я допомагала їм ходити на співбесіди. У школах у США є спеціальні години, під час яких спілкуються з мігрантами чи біженцями, їм надають перекладачів. Вони сідають з дитиною, роблять тест і вирішують, якого рівня мовної підтримки дитина потребує, також допомагають перекласти документи. Якщо немає всіх потрібних вакцин, їх роблять безкоштовно", - розповіла Іоффе.
Крім безкоштовного мовного супроводу у школах, у США пропонують психологічну підтримку українським дітям, які відчувають тривожність, а часто також депресію від розлуки з рідними і друзями, розповіла психологиня Ніна Малиновська: "Я працюю волонтеркою з підлітками в Канаді та США. Тут є багато підтримуючих програм спеціально для дітей мігрантів, зокрема для українців. Підлітки - найбільш уразлива категорія, бо трохи менші діти класно адаптуються, граються, програма в них набагато легша, ніж в українських школах."
Попри різні обставини, за словами психологині, передусім стан дитини залежить від дорослого, який поруч із нею: "Якщо дорослі розгублені, і не знають: залишатися чи повертатися, якщо всю тривогу та дезадаптованість транслюють на дитину, то дитина сприймає це як вірус, психіка розхитується. Моя порада - сприймати цю ситуацію як те, що зробить нас ще більш різноманітними, ще більш адаптованими до світу, і ти можеш привезти це собі в країну".
- Голос Америки
У США з'явилися нові дані щодо походження коронавірусу. Китай просить "не політизувати" питання
Влада США не має одностайної думки щодо причин виникнення пандемії коронавірусу, розслідування триває. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу в понеділок, 27 лютого, коментуючи нові висновки Міністерства енергетики США, що ймовірною причиною пандемії став витік із лабораторії в Китаї.
"Зараз в уряді США немає консенсусу щодо того, як саме почався Covid. Просто немає консенсусу в розвідувальній спільноті, - зазначив Кірбі. Президент [Байден] доручив Національним лабораторіям, що звітують через Міністерство енергетики, також дослідити це. Отже, це були не лише зусилля розвідувальної спільноти. Ця робота ще триває".
Він також наголосив, що адміністрація президента США Джо Байдена продовжує шукати причини поширення вірусу Covid-19, аби запобігти ймовірним новим пандеміям. "Президент хоче фактів. Він хоче, щоб увесь уряд отримав ці факти, і це те, що ми робимо. І ми просто ще не закінчили. Коли ми завершимо, якщо у нас буде щось для повідомлення американському народу та Конгресу, тоді ми це зробимо”, - заявив Кірбі.
Інформація про новий висновок Міністерства енергетики США щодо походження коронавірусу вперше з'явилася на вихідних у виданні Wall Street Journal. У статті зазначено, що за новою секретною доповіддю розвідки, яку нещодавно надали Білому дому та ключовим членам Конгресу, Міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемія Covid, найімовірніше, виникла внаслідок витоку із китайської лабораторії.
Водночас за даними видання, інші спецслужби, які брали участь у секретному дослідженні, знову розділилися в питанні походження Covid-19. Частина досі вважає, що вірус, ймовірно, передався природним способом, ще частина - не визначилася.
Офіційні особи США підтвердили виданню The Washington Post, що цього року було завершено оновлений аналіз походження COVID-19, і заявили, що документ базується на свіжих даних та на новому аналізі експертів восьми розвідувальних агенцій та Національної ради з питань розвідки США.
Теорія про те, що Covid-19 поширився через аварію на лабораторії в центральному Китаї, отримала "скромне" підтвердження в останньому аналізі розвідки США після роботи маловідомої наукової групи, яка проводить одні з найсекретніших і найбільш технічно складних розслідувань федерального уряду, пише видання.
При цьому The Washington Post із посиланням на американських високопосадовців зазначає: агенції, які аналізували походження вірусу, наразі єдині в думці, що COVID-19 не був створений людиною і не розроблявся як біологічна зброя.
Сенатор-республіканець Ден Салліван від штату Аляска в неділю закликав до "широких громадських слухань", якщо розвідувальна спільнота США остаточно визначить, що витік Covid-19 стався з китайської лабораторії, повідомляє NBC News.
Водночас у понеділок Пекін засудив нову доповідь, яка пов'язує китайські лабораторії з пандемією. Речниця МЗС Китаю Мао Нін вимагає від Сполучених Штатів "припинити ганьбити Китай" і "політизувати відстеження походження" вірусу.
"Відстеження походження SARS-CoV-2 стосується науки, і його не слід політизувати. Китай завжди підтримував і брав участь у глобальному науково обґрунтованому пошуку походження. «Лабораторне походження пандемії вважалося вкрай малоймовірним» - це науково обґрунтований авторитетний висновок, до якого дійшли експерти спільної місії ВООЗ і Китаю після відвідин лабораторії в Ухані та поглибленого спілкування з дослідниками", - наголосила Мао Нін.
Американські видання наголошують, що зараз більшість розвідувальних служб США підтримують версію про передачу вірусу людям від кажанів, імовірно, на китайському ринку в Ухані. Попри це, через три роки після початку пошуку "носіїв" спалаху досі відсутні чіткі висновки.
Наступного тижня, за даними The Washington Post, запланована участь директорки національної розвідки США Евріл Хейнс у слуханнях в Сенаті щодо міжнародних загроз, тож, імовірно, її запитають і про нове дослідження щодо походження коронавірусу.
- Associated Press
«Це був перший міністерський візит арабської держави до Києва з початку війни», – Джон Кірбі. Відео
«Ми вітаємо вчорашній візит міністра закордонних справ Саудівської Аравії та саудівських високопосадовців з гуманітарних та енергетичних питань до Києва для зустрічей із президентом Зеленським і, звичайно, рештою його уряду», – представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі
Годжес: До кінця серпня Україна може звільнити Крим. Відео
«Я вважаю, що до кінця серпня Крим можуть звільнити, мають звільнити українські війська. Якщо ви звільните Крим, за ним піде і Донбас», - заявив екс-командувач Армією США у Європі Бен Годжес.
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