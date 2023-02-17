9000 “вагнерівців”загинули у боях в Україні - Білий дім

Російська військова приватна компанія “Вагнер” продовжує “кидати у м’ясорубку” смертельних боїв в Україні своїх новобранців-в'язнів без попереднього навчання і належної підготовки. Загальні втрати ВПК складають понад 30 000, з них 9000 вбитими і практично половина вбитих загинули з в боях середини грудня. Майже 90% "вагнерівців", які загинули в боях в грудні, - засуджені.

Такими оцінками поділився під час брифінгу в п'ятницю координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

“Це люди, яких він [Євген Пригожин] просто витягує з місць ув’язнень і без підготовки, без навчання і належного озброєння кидає як гарматне м’ясо у бій”, - сказав Кірбі.

Кірбі вказав, що російські сили, в основному групи "Вагнера" продовжують бої навколо Бахмута, однак, відзначив, що Бахмут не має стратегічного значення.