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9000 “вагнерівців”загинули у боях в Україні - Білий дім
Російська військова приватна компанія “Вагнер” продовжує “кидати у м’ясорубку” смертельних боїв в Україні своїх новобранців-в'язнів без попереднього навчання і належної підготовки. Загальні втрати ВПК складають понад 30 000, з них 9000 вбитими і практично половина вбитих загинули з в боях середини грудня. Майже 90% "вагнерівців", які загинули в боях в грудні, - засуджені.
Такими оцінками поділився під час брифінгу в п'ятницю координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
“Це люди, яких він [Євген Пригожин] просто витягує з місць ув’язнень і без підготовки, без навчання і належного озброєння кидає як гарматне м’ясо у бій”, - сказав Кірбі.
Кірбі вказав, що російські сили, в основному групи "Вагнера" продовжують бої навколо Бахмута, однак, відзначив, що Бахмут не має стратегічного значення.
Як повідомляв Голос Америки, ПВК "Вагнер" все складніше вербувати в'язнів на війну РФ в Україні. У російських тюрмах усе менше добровольців воювати в Україні у складі ПВК "Вагнер" на тлі повідомлень про великі втрати серед в'язнів, тому видання Євгена Пригожина розпочали піар-кампанію за участі ув'язнених, які вижили на війні та вже повернулися додому.
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- Голос Америки
Американські законодавці у Мюнхені планують говорити про безпеку України. Відео
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Президент Байден подякує польському народу за допомогу Україні. Зустріч із Зеленським не планується
Президент США Джо Байден має намір під час візиту до Польщі подякувати президенту країни і польському народу за військову і гуманітарну допомогу, надану Україні упродовж минулого року, зокрема на суму 3,8 мільярда доларів, а також наданий прихисток для 1,5 мільйона біженців. Байден також зустрінеться з лідерами Бухарестської дев'ятки. Зустрічі із президентом України у графіку європейського візиту Байдена наразі немає.
Про це розповів під час брифінгу координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
За його словами Джо Байден і Анджей Дуда у вівторок вранці обговорять двостороннє співробітництво, спільні зусилля щодо підтримки України і зміцнення НАТО, а також важливу логістичну роль Польщі та її сприяння постачанню військової та гуманітарної допомоги Україні зі Сполучених Штатів Америки та інших країн.
У вівторок увечері за місцевим часом президент Байден виступить у Варшаві з промовою з нагоди роковин російського вторгнення до України, зокрема говоритиме і про те, як Сполучені Штати згуртували світ, щоб підтримати народ України. Президент Байден має намір ще раз наголосити, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, - сказав Кірбі.
Під час поїздки разом з лідерами інших країн буде обговорено зусилля, спрямовані на зміцнення НАТО і трансатлантичну єдність з огляду на зміни безпекового середовища.
Зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським наразі не планується.
Як повідомляв Голос Америки, Зеленський озвучував запрошення відвідати Україну президенту США Джо Байдену, який перебуватиме з візитом у Польщі 20-22 лютого.
"Ми з президентом Байденом періодично зустрічаємось…Я думаю, він буде радий відвідати Україну, якщо буде можливість. Це було б важливим сигналом для підтримки нашого народу… Тим не менш сьогодні існують різні способи спілкування з президентом США, – додав Зеленський. - Ми вдячні їм за величезну допомогу".
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МВФ заявляє про прогрес на шляху до повноцінної програми для України
МВФ оголосив про успішне завершення перегляду програми моніторингу України на робочому рівні. Перегляд, у разі затвердження правлінням Фонду, "відкриє шлях для початку обговорення повномасштабної програми за підтримки МВФ", заявили у фонді.
В Україні сподіваються, що повноцінна програма Фонду дозволить закрити 10 млрд доларів з дефіциту бюджету на 2023 рік, який Мінфін України оцінив у 38 млрд дол.
"Макрофінансова допомога ЄС у розмірі 18 мільярдів євро та 9,9 мільярдів доларів США грантового фінансування від США є великим досягненням наших партнерів та потужною підтримкою України, проте, дефіцит залишається близько 10 млрд доларів США.
Ми сподіваємося, що успішна реалізація Моніторингової Програми відкриє шлях до повноцінної нової програми з МВФ із відповідним фінансуванням з другого кварталу поточного року. Це допоможе нам закрити розрив, що залишився", - заявив міністр фінансів США Сергій Марченко на початку місяця.
В МВФ вказують, що повноцінна програма допоможе Україні на шляху до ЄС, і передбачатиме умови щодо збільшення продуктивності та конкурентоспроможності, щоб "закласти підвалини для активного повоєнного відновлення", йдеться в заяві Фонду.
Цього тижня експерти МВФ у Варшаві проводили зустрічі з представниками українського уряду, обговорюючи стан бюджетної політики, управління, фінансового сектору.
Голова місії МВФ Гевін Грей відзначив серед важливих кроків уряду, те що він подав до Ради пакет законопроектів, покликаний збільшити надходження до бюджету, Міністерство фінансів зробило кроки для подолання заборгованості, розробило концепцію соціальної підтримки, а "Нафтогаз" створив наглядову раду, також було узгоджено елементи діагностики банківського сектору.
Загалом, падіння економіки за 2022 рік, відзначили в МВФ, склало 30%, що менше ніж очікувалось і попри ракетні обстріли критичної інфраструктури, економіка адаптується. Цього року в МВФ очікують на поступове зростання економіки України.
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