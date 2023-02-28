Україна вступить до НАТО у майбутньому, а поки головний виклик - війна Росії, - Столтенберг

Країни НАТО погодилися, що Україна стане членом Альянсу, "але це довгострокова перспектива", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до столиці Фінляндії Гельсінкі.

Столтенберг додав, що "зараз виклик полягає в тому, щоб переконатись, що Україна перемагає як суверенна незалежна нація, і тому нам потрібно підтримати Україну".

Коли війна закінчиться, "нам потрібно переконатися, що історія не повториться", - сказав генсек на прес-конференції з фінською прем'єркою Санною Марін. Він додав: "Президент Путін не може продовжувати атакувати сусідів. Він хоче контролювати Україну, і він не планує миру, він планує подальшу війну".

"Я бачу, що майбутнє України - це бути частиною Європейського Союзу, а також членом НАТО", - додала Марін. Після початку російської війни в Україні Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО.

Раніше цього місяця заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що в липні на саміті НАТО Україна очікує почути реакцію на свою заявку про вступ до Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський торік повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. В альянсі неодноразово заявляли про "відкриті двері" в НАТО для України. При цьому жодні конкретні терміни не називаються.

У статті використано матеріали AFP