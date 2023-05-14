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Росіяни безуспішно намагалися знищити американську систему Patriot в Україні ракетою “Кинджал” - CNN
Росія намагалася знищити американську систему протиповітряної оборони Patriot в Україні за допомогою гіперзвукової ракети “Кинджал”. Про це повідомляє CNN з посиланням на американських посадовців. Але атака не вдалася.
За інформацією CNN, українські військові перехопили ракету за допомогою самої ж системи Patriot, застосувавши її лише через кілька тижнів після отримання.
Для перехоплення російської ракети українські фахівці ППО випустили кілька ракет з під різними кутами, що демонструє, як швидко вони навчилися використовувати потужну американську систему - сказав каналу CNN обізнаний посадовець.
Росіяни пробували скористатися тим, що радіолокаційний сигнал системи Patriot, необхідний для виявлення загроз на відстані, також дає змогу противнику виявити її місцезнаходження. Існують певні засоби для маскування цих сигналів, але російські сили ймовірно виявили місце розташувашування системи за межами Києва.
Раніше Голос Америки повідомляв висновки експертів про те, що заяви Росії про швидкість ракет “Кинджал”можуть не відповідати дійсності. Збиття ж Україною ракети Х-47 "Кинджал" американською системою Patriot доводить перебільшеність заяв Кремля про начебто невразливість і досконалість російської зброї, зауважують ЗМІ.
Раніше джерела у Пентагоні також висловили впевненість у правдивості заяв України про те, що вона вже мала успішний досвід використання американської системи ППО Patriot для перехоплення ракети "Кинджал". Також там привітали той факт, що це перехоплення було здійснено українським екіпажем, який пройшов навчання в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, й назвали це великим поверненням інвестицій.
Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що системи Patriot “безумовно будуть законною ціллю для російських військ” - повідомляє CNN.
Україна отримала щонайменше дві системи Patriot – одну від Сполучених Штатів і одну від Німеччини, щоб посилити свою протиповітряну оборону.
Остаточна перевірка систем Patriot відбулася в середині квітня, коли інструктори США, Німеччини та Голландії приєдналися до українських військовослужбовців для останньої перевірки систем перед тим, як невдовзі вони були відправлені в Україну. 4 травня під час нічної атаки у небі Київщини українці збили ракету Х-47 “Кинджал”, випущену МіГ-31К з території Росії.
Західні експерти, які разом з українськими обговорювали збиття ракети, зауважували, що це історичне досягнення для України і розвінчування ще одного міфу Росії.
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Українські та естонські дипломати спільно святкували День Європи в Українському домі у Вашингтоні
Дипломати України, Естонії та Європейського Союзу в США спільно відзначили День Європи в Українському домі у Вашингтоні.
У суботу, 13 травня, посольство України та посольство Естонії спільно провели День відкритих дверей в Українському домі у центрі американської столиці під гаслом солідарності з Україною.
«Ми допомагаємо Україні, а Україна допомагає нам», – мовиться у повідомленні посольства Естонії, яке високо оцінило пропозицію українських дипломатів провести День Європи в Українському домі, бо будинок посольства Естонії ще ремонтується після переїзду.
В акції взяли участь посолка України Оксана Маркарова, посол Естонії Крістіян Прікк та посол Європейського Союзу у США Ставрос Ламбрінідіс, які говорили про майбутнє України в ЄС після того, як Україна, за допомогою партнерів, переможе Росію та вижене окупаційні війська зі своєї землі.
Представниця України сказала, що для неї було особливо приємно запросити гостей до Українського дому, щоб відзначити з ними День Європи, бо незважаючи на те, що Україна є лише країною-кандидаткою на вступ до ЄС, «українці були і є європейцями».
«Це – те, за що ми боремося. Ми боролися за це у 1991 році, коли голосували за незалежність. Ми проголосували за це у 2004 під час Помаранчевої революції, коли ми сказали «ні» спробам вкрасти наші вибори, ми боролись у 2013-2014, коли ми скзали «ні» новій російській окупації і ми сказали «так» Європейському Союзу. Люди гинули не лише з українським, але і з європейським прапором на Майдані. Українці гинуть не лише з українським, але і з європейським прапором на фронті», – сказала Оксана Маркарова.
Посол Європейського Союзу у США Ставрос Ламбрінідіс наголосив, що українці борються не лише за свою свободу, а за справедливий мир, який має повернутися у Європу.
«Ми не можемо дозволи Путіну перемогти. А тому, коли ми відзначаємо День Європи, давайте відзначимо Україну! Давайте відзначимо мир, надію, кінець насильства і жорстокості, які не мають місця у ХХІ столітті. І українці щодня воюючи на полі бою посилають це послання Путіну», – сказав посол Європейського Союзу у США Ставрос Ламбрінідіс.
Свою промову європейський дипломат закінчив словами, що «через кілька років ми не будемо говорити, що українці воюють як герої, ми будемо говорити, що герої воюють як українці».
У країнах Євросоюзу День Європи відзначають 9 травня як символ єдності та миру на континенті. Цю дату затвердили у 1985-му році на саміті Європейської ради в Мілані.
Вперше українці відзначили День Європи 20 років тому. Цього року в Україні вперше відзначили День Європи саме 9-го травня, після того, як президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.
На честь святкування Дня Європи посольства Європейського Союзу проводять Дні відкритих дверей у наступні вихідні після святкування Дня Європи.
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Президент Зеленський подарував Папі Римському картини, що символізують страждання українців від війни у відповідь на оливкову гілку миру
Президент України Володимир Зеленський під час 40-хвилинної аудієнції у Ватикані обговорили шляхи до справедливого миру в Україні.
Президент України та Папа Франциск обговорили гуманітарну та політичну ситуацію в Україні, спричинену війною – інформують офіційні джерела з Ватикану. Папа запевнив у своїх постійних молитвах та підкреслив невідкладність “жестів людяності” щодо найбезпорадніших, невинних жертв війни.
Наприкінці зустрічі лідери обмінялися подарунками.
Папа Римський подарував президенту Зеленському бронзову скульптуру оливкової гілки, що є символом миру, а український президент подарував у відповідь картину «Втрата, 2022-58» українського митця Олексія Ревіки, присвячену загибелі дітей внаслідок війни, а також композицію «Неопалима» Юрія Вакуленка, що зображує ікону Матері Божої у вогні, вирізьблену на пластині бронежилета, – інформує видання Vatican News.
Прес-служба Ватикану також повідомляє, що Зеленський отримав від Папи Франциска спеціальні видання документів понтифікату, серед яких – Послання на цьогорічний Всесвітній день миру та збірка «Енцикліка про мир в Україні», до якої увійшли всі виступи Папи Франциска на тему війни в Україні, сказані протягом перших 9 місяців повномасштабного вторгнення Росії.
Під час перебування у Римі Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні та президентом країни Серджіо Маттареллою.
Як повідомляв Голос Америки, це перша зустріч Франциска із Зеленським після вторгнення Росії у лютому 2022 року. Востаннє вони зустрічалися у Ватикані 8 лютого 2020 року. А з часу повномасштабного російського вторгнення тричі спілкувалися телефоном. Цього разу з перекладом розмови допомагав о. Марко Гонгало, польський священник.
Минулого місяця Папа Франциск сказав журналістам, що Ватикан бере участь у нерозголошуваних переговорах з Москвою і Києвом, щоб сприяти припиненню війни. Подробиць він не навів, а українські та російські чиновники заявили, що їм не відомо про такі переговори.
Прес-служба Ватикану не повідомляє, чи йшлося про ці таємні перемовини під час зустрічі 13 травня.
Натомість Зеленський у Твіттері повідомив: "Я вдячний йому [Папі Франциску - ред.] за особисту увагу до трагедії мільйонів українців. Я говорив про десятки тисяч депортованих українських дітей. Треба докласти всіх зусиль, щоб повернути їх додому".
Крім того, президент України попросив понтифіка засудити злочини Росії в Україні. "Тому що між жертвою і агресором не може бути рівності", - наголосив Зеленський.
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