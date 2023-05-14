Росіяни безуспішно намагалися знищити американську систему Patriot в Україні ракетою “Кинджал” - CNN

Росія намагалася знищити американську систему протиповітряної оборони Patriot в Україні за допомогою гіперзвукової ракети “Кинджал”. Про це повідомляє CNN з посиланням на американських посадовців. Але атака не вдалася.

За інформацією CNN, українські військові перехопили ракету за допомогою самої ж системи Patriot, застосувавши її лише через кілька тижнів після отримання.

Для перехоплення російської ракети українські фахівці ППО випустили кілька ракет з під різними кутами, що демонструє, як швидко вони навчилися використовувати потужну американську систему - сказав каналу CNN обізнаний посадовець.

Росіяни пробували скористатися тим, що радіолокаційний сигнал системи Patriot, необхідний для виявлення загроз на відстані, також дає змогу противнику виявити її місцезнаходження. Існують певні засоби для маскування цих сигналів, але російські сили ймовірно виявили місце розташувашування системи за межами Києва.

Раніше Голос Америки повідомляв висновки експертів про те, що заяви Росії про швидкість ракет “Кинджал”можуть не відповідати дійсності. Збиття ж Україною ракети Х-47 "Кинджал" американською системою Patriot доводить перебільшеність заяв Кремля про начебто невразливість і досконалість російської зброї, зауважують ЗМІ.

Раніше джерела у Пентагоні також висловили впевненість у правдивості заяв України про те, що вона вже мала успішний досвід використання американської системи ППО Patriot для перехоплення ракети "Кинджал". Також там привітали той факт, що це перехоплення було здійснено українським екіпажем, який пройшов навчання в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, й назвали це великим поверненням інвестицій.

Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що системи Patriot “безумовно будуть законною ціллю для російських військ” - повідомляє CNN.

Україна отримала щонайменше дві системи Patriot – одну від Сполучених Штатів і одну від Німеччини, щоб посилити свою протиповітряну оборону.

Остаточна перевірка систем Patriot відбулася в середині квітня, коли інструктори США, Німеччини та Голландії приєдналися до українських військовослужбовців для останньої перевірки систем перед тим, як невдовзі вони були відправлені в Україну. 4 травня під час нічної атаки у небі Київщини українці збили ракету Х-47 “Кинджал”, випущену МіГ-31К з території Росії.

Західні експерти, які разом з українськими обговорювали збиття ракети, зауважували, що це історичне досягнення для України і розвінчування ще одного міфу Росії.

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