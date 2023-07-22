ЮНЕСКО: В Одесі Росія бомбардує об’єкти Всесвітньої спадщини

ЮНЕСКО оприлюднило заяву із різким засудженням нападів на об’єкти Всесвітньої спадщини, зокрема на буферну зону об’єкта “Історичний центр Одеси”.

У ЮНЕСКО наголосили, що руйнівний напад стався лише через два тижні після удару, який зруйнував історичну будівлю у Львові , тож це вже щонайменше другий напад на територію, яка охороняється відповідно до Конвенції про Всесвітню спадщину, а це – порушення Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

В організації нагадали також про руйнування Центру культури народної творчості та художньої освіти у місті Миколаєві, за сто кілометрів від Одеси.

“ЮНЕСКО висловлює підтримку одеситам і щирі співчуття родинам загиблих”, – йдеться у заяві.

Напередодні мер Львова вдався до критики ЮНЕСКО та сказав, що в організації “не наважились” заявити, що саме Росія здійснила удар по зоні Всесвітньої спадщини у Львові. У офіційній заяві організації засуджено “безіменний” напад та чітко не вказано, що саме Росія здійснила бомбардування, казав тоді мер Львова Андрій Садовий та написав у Twitter: “Правосуддя полягає в тому, щоб судити вбивцю, а не пістолет”.

За інформацією CNN , протиповітряна оборона не в змозі впоратися з тими типами ракет, які Москва використовувала для ураження Одеси цього тижня.

Видання New York Times нагадує, що окрім культурної цінності Одеса є українським “вікном у Чорне море та воротами для зерна, яке годує людей у всьому світі”.

Попередня оцінка в Одесі виявила пошкодження кількох музеїв, що є на території, що має статус Всесвітньої спадщини, зокрема Одеського археологічного музею, Одеського морського музею та Одеського літературного музею, інформує ЮНЕСКО. Усі вони були відзначені Блакитним щитом, емблемою Гаазької конвенції 1954 року.

Організація допомагає українським музеям ремонтом, а також оцифруванням даних у рамках програм екстреної допомоги.

І традиційно закликає припинити напади на культурні цінності, які захищені широко ратифікованими міжнародними нормативними документами.

На сьогодні ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 270 культурних об’єктів в Україні з 24 лютого 2022 року.