Росія, ймовірно, утримається від негайних атак на Азові і промовчить про катери США для України - Пол Ґобл

Напад Росії з Азовського моря менш ймовірний на теперішній час, хоча загроза військових дій залишається, вважає Пол Ґобл з американської фундації Jamestown.

Дослідник, зокрема, зазначив, що Росія не схильна атакувати взимку, через погодні умови.

Більшість нападів, які російський уряд розпочинав, були зроблені на початку весни, або на початку осені, коли не дуже спекотно, але земля – тверда

"Не можна виключати варіант того, що Росія себе погано поводитиме, вона робила це дуже часто. З іншого боку, вважаю, що ми наближаємось до зимового сезону, коли буде складніше провести таку атаку. Більшість нападів, які російський уряд розпочинав, були зроблені на початку весни, або на початку осені, коли не дуже спекотно, але земля – тверда", - розповів аналітик в інтерв'ю журналістці Української служби "Голосу Америки" Оксані Бедратенко.

Важливими факторами, що стримують Путіна від більш агресивних дії є також і загроза подальших санкцій та міжнародного обурення та падіння популярності Путіна всередині країни, вважає експерт.

"Росія може піти на Маріуполь. Це здатні зробити російські сили. Однак, якщо вони це зроблять –Москва точно зіткнеться з надзвичайно інтенсивним режимом санкцій і, з огляду на спадаючий рейтинг Путіна, і програш партії "Єдина Росія" у виборах 9 вересня (дата, коли в Росії відбулись вибори різних рівнів, включаючи вибори семи депутатів до Державної Думи - ГА), я не думаю, що Путін хоче ризикувати тим, що постануть нові санкції. Переваги окупації одного чи двох портових міст в Україні просто недостатні, щоб компенсувати те, що напевне викличе міжнародне обурення і обурення всередині Росії через те, що робить уряд з населенням своїми діями в Україні", - наголосив аналітик.

У військових термінах, Україна має уважно відслідковувати ситуацію і бути готовою до бою, якщо Росія все ж обере напад

Україна має бути готовою до нападу, але шлях до перемоги з питання Азовського моря лежить в дипломатичній площині, вважає Ґобл.

"У військових термінах, Україна має уважно відслідковувати ситуацію і бути готовою до бою, якщо Росія все ж обере напад", - наголошує дослідник.

"Вважаю важливо розуміти, що Україна виграє цю битву дипломатичним, а не військовим шляхом, - говорить експерт. - У українських ВМС просто немає достатньо кораблів, навіть якщо додати нові кораблі від США, щоб ефективно протистояти присутності російських флотилій, велику частину яких привезли з Каспію".

Росія, на думку аналітика, утримається від різкої реакції на передачу кораблів Берегової охорони США Україні, переконаний аналітик.

Вона буде набагато спокійнішою, ніж ті істеричні російські коментарі дво- та трирічної давності

Читайте докладніше про експертні оцінки щодо передачі катерів: Кораблі від США - PR для Порошенка, чи крок до перемоги України.

"Я здогадуюсь, що (від Росії) ми отримаємо таку саму реакцію на американське рішення, яке ми побачили на українське рішення перемістити два кораблі до Азовського моря. Вона буде набагато спокійнішою, ніж ті істеричні російські коментарі дво- та трирічної давності і не тому, що позиція Росії послабилась, хоча так і є, але тому, що Росія намагається представити себе, як надійного партнера, з яким можна вести переговори і намагається зобразити Київ та США як ті, хто створює проблему".

А от всередині країни, російські ЗМІ, можуть ефективно використати цю подію для пропаганди.

"Водночас, я досить певний, що внутрішні російські новини будуть говорити, що це показує те, про що вони завжди заявляли, що те, що робить Україна є просто несвідомим знаряддям і вони використають це як ще одне свідчення того, що Росія не бореться з Україною, а бореться з НАТО і США", - заявляє аналітик.

Дивіться також: У США відбулася церемонія передачі двох катерів Україні