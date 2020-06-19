Російській літаки активізувались в Лівії на тлі спроб РФ закріпитись на південному фланзі НАТО

Біля 20 російських літаків, які почали діяти в Лівії, можуть становити «значну загрозу для безпеки» Європи та Лівії. Про це заявив голова сил ВПС США в Європі та Африці Джеффрі Гарріган.

Ці російські літаки використовуються для підтримки приватних військових компаній, які підтримує уряд Росії, йдеться в повідомленні командування силами ВПС США в Африці.

Командування оприлюднило нові фото російських Су-24 та Міг-29 а також мобільної радарної системи на авіабазі в центрі Лівії.

За даними США, літаки наразі використовуються для напрацювання базових навичок пілотування, що може становити небезпеку для місцевого населення, адже операції проводяться над густонаселеними районами. «Викликає занепокоєння те, що ці літаки пілотують недосвідчені бойовики приватних військових компаній, які не дотримуватимуться міжнародного права, а саме, на них не поширюються традиційні закони ведення збройного конфлікту», - заявив операційний директор ВПС США Бредфорд Герін.

Наприкінці травня Москва направила бойові літаки до Лівії з імовірною метою надати підтримку нападам спонсованих державою бойовиків групи «Вагнер» на користь генерала Хафтара, повідомляло командування силами США в Африці.

Росія активізує літаки, намагаючись створити стратегічну присутність на південному фланзі НАТО, стверджує Герін.

«Росія продовжує створювати стратегічну присутність на південному фланзі НАТО за рахунок невинних життів», - заявив він.

Росія не підтверджує наявність своїх бойовиків в Лівії.

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