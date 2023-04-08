Росія програла голосування у трьох органах ООН через Україну

Цього тижня Росія програла вибори до трьох органів Організації Об’єднаних Націй, що, на думку оглядачів, свідчить про те, що спротив її вторгненню в Україну, яке почалося понад рік тому, залишається сильним.

Голосування в Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР), що складається з 54 членів, відбулося після схвалення шести необов’язкових резолюцій проти Росії Генеральною Асамблеєю ООН, що складається з 193 членів. Остання — 23 лютого, напередодні першої річниці вторгнення — закликала Москву припинити бойові дії та вивести свої війська. Її було прийнято 141 голосом проти 7 при 32 утрималися.

Під час голосування в ЕКОСОР за місце в Комісії зі статусу жінок Росія зазнала гучної поразки від Румунії. Вона також програла Естонії, не ставши членом виконавчої ради агентства ООН у справах дітей ЮНІСЕФ. І вона зазнала поразки від Вірменії та Чехії під час таємного голосування за членство в Комісії із запобігання злочинності та кримінального правосуддя.

Після голосування в середу посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила: «Це чіткий сигнал від членів ЕКОСОР про те, що жодна країна не повинна обіймати посади в критичних органах ООН, коли вони грубо порушують Статут ООН».

Під час голосування за членів 14 комісій, рад і експертних груп, якими керує ЕКОСОР, Росія була обрана до Комісії соціального розвитку шляхом акламації – альтернативних кандидатів не було. Сполучені Штати та Велика Британія не подавали заявки своїх країн, заявивши, що вторгнення Росії порушує міжнародне право та територіальна цілісність України.

Росія також була обрана шляхом аккламації до Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.