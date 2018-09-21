Російська кампанія з впливу у Twitter була спрямована на підтримку носіння зброї, - NPR

Російська кампанія з впливу у Twitter була спрямована на підтримку носіння зброї, йдеться в дослідженні NPR.

Саме прихована кампанія на підтримку носіння зброї в США, яку російська сторона проводила під час та після виборів 2016 року, стала рідкісним прикладом стабільності в схемі російського впливу. Зазвичай такі приховані кампанії були спрямовані на підтримку екстремальних поглядів, як правих, так і лівих.

Це виявило нове дослідження мільйонів тепер уже видалених записів у Twitter, пов'язаних з NRA, проведене NPR у співпраці з зовнішньою компанією даних.

З кожного питання – від охорони здоров'я до прав жінок і поліцейської брутальності, одностатевих шлюбів та глобального потепління, акаунти, пов'язані з російським "Агентством досліджень Інтернету" (IRA) намагались посилити протистояння, роздмухуючи конфлікт. Крім випадків, коли йшлося про зброю та "Національну стрілецьку асоціацію" (NRA), наголошує видання.

Хоча записи у Twitter було видалено, професори університету Клеменсон зрозуміли, що вони випадково заархівували твіти. Це зберегло свідчення російських операцій впливу з 2012 по 2018 роки, хоча більшість твітів було розміщено з 2015 по 2017 роки.

Університет надав ці твіти NPR. Дані було використано для аналізу та оцінки впливу записів, пов'язаних з російською фабрикою тролів.

З акаунтів IRA, присвячених питанню зброї, 60 відсотків були на захист NRA та носіння зброї, а лише 15% були проти.

З контенту IRA стосовно зброї, прав на її носіння та NRA, 77 відсотків записів були за NRA та на підтримку носіння зброї, повідомляє NPR.

Для IRA такий підхід був незвичний, бо ця організація, як правило, підтримує екстремально протилежні погляди з обох сторін з питань, які викликають суперечності.

"Я не можу пригадати інше питання, де вони не грають з обох сторін, для того, щоб посилити суперечності", - говорить професор Деррен Лінвілл з університету Клеменсон .

"Це 100 відсотків аномалія ... дебати навколо зброї має всі риси типового інструмента в їх наборі – однак, вони використовують його тільки наполовину", - зазначив він.

Були також і персональні зв'язки між російським урядом та NRA. Марія Бутіна та її ментор Олександр Торшин намагались розвинути зв'язки на найвищих щаблях NRA.

Бутіну було заарештовано і їй було висунуто звинувачення в діяльності в якості іноземного агента без реєстрації. Проти Торшина було запроваджено санкції і він не може подорожувати до США, нагадує видання.

Деякі акаунти IRA були пов'язані з Торшиним, який був заступником голови російського банку. Сереl твітів IRA є багато випадків, коли акаунти позначали акаунт Торшина у Twitter.

Щонайменше десять твітів з восьми різних акаунтів IRA адресували йому твіти. В деяких випадках, Торшин відповідав. Одного разу, з акаунта IRA йому було надіслане привітання, а з іншого - цитата з Лермонтова, зазначає видання.

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