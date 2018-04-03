Росія зробила ставку на Китай в найдорожчому енергопроекті з часів СРСР - FT

Росія будує трубопровід на 55 мільярдів доларів, очікуючи зростання попиту на газ з Китаю, йдеться в публікації FT.

8 500 працівників працюють цілий рік над будівництвом газпромівського трубопроводу «Сила Сибіру», довжиною 3 000 кілометрів. Цей трубопровід буде постачати газ з родовища на сході Сибіру до китайського кордону.

Це – найбільш амбітний, витратний і геополітично важливий енергетичний проект з часів падіння Радянського Союзу, наголошує видання.

Проект є ілюстрацією руху дипломатії Путіна в бік Китаю на тлі погіршення відносин з Заходом. Проект, який контролює "Газпром" є наймасштабнішим і найдорожчим в історії компанії.

Газопровід починає працювати в грудні 2019 року. На тепер його на половину побудовано і кожного дня будівельники прокладають більше двох кілометрів трубопроводів.

Частково трубопровід закопаний в траншеї, вирублені на чотири метри вглиб змерзлої землі, частково газопровід піднято на сваях, щоб обходити річки та болота. Навесні на будівельників буде чатувати інша загроза: дикі ведмеді, які живуть вздовж маршруту трубопроводу.

"Хтось може сказати, що "Газпром" зійшов з глузду. Але вони завжди думають наперед. Вони планують довгостроково на майбутнє", - говорить Володимир Шматович, віце-президент ТМК, російської компанії, яка постачає труби для "Газпрому".

Однак, якщо попит на російський газ в Європі протягом останніх років зростає, ціни падають через тиск конкурентів.

"Газопостачання на схід є єдиною можливістю для зростання виручки "Газпрому" в середньостроковій перспективі", - вважає Катерина Родіна, аналітик з нафти та газу ВТБ банку в Москві.

Однак, проект має значні ризики, такі як падіння цін на нафту, або менший, ніж очікувалось, попит з Китаю може значно скоротити надходження. Охолодження відносин між Пекіном та Москвою може зашкодити попиту на російський газ. Пекін зайняв дуже жорстку позицію під час переговорів з трубопроводу, які тривали десять років. Так, "Газпром" мусив поступитись вимозі Пекіна, щоб газ постачався на схід, а не на захід Китаю.

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