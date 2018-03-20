До чого тут теща? Британія викриває російську дезінформацію в справі Скрипаля

Замість того, щоб надати пояснення з ситуації в Солсбері, Росія запустила кампанію з дезінформації, повідомляє Міністерство закордонних справ Великобританії.

Зовнішньополітична установа Британії ще раз наголосила, що міжнародні лідери погоджуються - з дуже високою ймовірністю, джерелом нападу була Росія.

Однак, Кремль та російські державні медіа відповіли запереченнями, відволіканням уваги та погрозами, йдеться в повідомленні.

МЗС Великобританії перераховує наступні повідомлення російських ЗМІ в рамках кампанії з дезінформації:

Великобританія зробила це, щоб посилити антиросійські настрої;

США зробили це, щоб дестабілізувати світ;

нервово-паралітичний газ походить з Чехії, Словаччини, або Швеції;

російські державні канали заявляли, що отруєння трапилось в результаті спроби самогубства, передозування, або, навіть, що причиною став витік речовини з наукового центру Великобританії;

один з каналів, пов’язаний з Кремлем, навіть, заявив, що винною є теща Скрипаля.

Британський Міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив у неділю, що Росія роками накопичувала смертельну нервово-паралітичну речовину, яка була використана при спробі отруєння Сергія Скрипаля.

Британія заявляє, що це перший випадок використання такої хімічної зброї на території Європи з часів Другої світової війни.

«У нас насправді є докази того, що протягом останніх десяти років Росія не тільки досліджувала способи доставки нервово-паралітичних речовин з метою вбивства, але і створювала запаси «Новачка», - заявив міністр телеканалу BBC.

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